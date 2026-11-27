شدَّد جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد على أن كل نقطة لا يتم تحقيقها يمكن أن تكون حاسمة في صراع المنافسة على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، رافضاً في الوقت نفسه الحديث عن إمكانية قدوم أو رحيل أي لاعب في الفريق.

ويلتقي الريال مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس، السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ14 للمسابقة، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 33 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر).

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي، الذي عقده الجمعة، قبل مواجهة ألافيس، حيث يتطلع الفريق إلى تحقيق فوزه الـ11 على التوالي بمختلف المسابقات: «أقول دائما إن يومين بين المباريات قليل، وثلاثة أيام جيد. ما يعني أنني أعتقد أننا لن نواجه أي مشكلة في استعادة اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الأخيرة (أمام أيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي)».

وأضاف المدرب البرتغالي، في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للريال: «يعجبني العمل الذي يقوم به (كيكي) فلوريس مع ألافيس، وهذه الطمأنينة في الترتيب والفريق ذو الهوية الواضحة وكل شيء منظم للغاية».

وتابع: «تنتظرنا مباراة صعبة أخرى. إنها المباراة الثالثة على أرضنا. لدينا في أذهاننا الحاجة والهدف للفوز في جميع اللقاءات الثلاثة، فكل نقطة لا نحصدها تعتبر خسارة بالنسبة لنا، وربما تكون حاسمة في نهاية المطاف. يتعين علينا أن نسعى جاهدين للظفر بالنقاط الثلاث».

ومنح مورينيو الأولوية للحديث عن مباراة السبت على حساب احتمال المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، وهو احتمال لا يزال بعيد المدى من وجهة نظر المدرب المثير للجدل.

وأكد مورينيو: «أطمح للفوز على ألافيس، فأنا أكن الكثير من التقدير لكيكي، لكنني أريد الفوز غداً. أما الحديث عن دوري الأبطال، فمن السابق لأوانه الخوض فيه؛ إذ لا نعلم كيف ستكون حالة الفرق في اللحظة الحاسمة، أي عند بدء الأدوار الإقصائية».

وشدد بالقول: «كل ما أرغب فيه حالياً هو تجنب خوض الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، فنحن نواجه ضغطاً هائلاً من المباريات، يضاف إليها كأس السوبر وكأس الملك».

وعقب فوزه الكاسح (5/ 1) على ضيفه، أيندهوفن الهولندي، الثلاثاء الماضي، في الجولة الخامسة بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، لا يزال الريال يتربع على القمة منفرداً برصيد 15 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس بالمسابقة.

ورفض مورينيو الحديث عن سوق الانتقالات الشتوية، مشيرا إلى أنه لا يريد «قدوم أو رحيل أي لاعب».

وقال مدرب الريال: «هذه هي قوة الفريق، إذ لا يوجد لاعب واحد يمكنني القول عنه (لا يعجبني، فلنفتح له الباب في يناير/ كانون الثاني)».

وأضاف: «أقولها الآن: لا أريد قدوم أو رحيل أحد. الباب مغلق تماماً، كما في صالونات الغرب الأميركي القديم... مغلق من كلا الجانبين. لا أريد سماع أي أخبار عن الانتقالات، لأنني ببساطة لا أريد أي تغييرات».

وفيما يتعلق بشأن المصابين، صرَّح مورينيو: «الخبر الجيد أن فيرلان ميندي سيكون غداً على مقاعد البدلاء، وهذا لأنه يمكنه اللعب. مصاب أقل ولاعب متاح آخر».

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً: «رغم أن لدينا ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيسر، وهو عدد كبير جداً، فإنه عودته خبر جيد. ترينت (أليكسندر أرنولد) خارج القائمة لأنه مريض. رودريغو في مرحلة من التعافي وهو أيضا مريض».