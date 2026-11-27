شهدت الأسواق المالية البرازيلية موجة صعود قوية، الجمعة، بعدما اختار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المصرفي البارز لويز كارلوس ترابوكو لتولي وزارة المالية، في خطوة تستهدف استعادة ثقة المستثمرين بعد أسابيع من التشاؤم بشأن التوجهات الاقتصادية خلال الولاية الرئاسية الرابعة المرتقبة للزعيم اليساري.

ووافق ترابوكو (75 عاماً)، رئيس مجلس إدارة بنك «براديسكو»، على دعوة لولا، بعد توجهه إلى العاصمة برازيليا، الخميس، للقاء الرئيس الذي تربطه به علاقة وثيقة منذ سنوات، وفق «رويترز».

ويعدّ «براديسكو» ثاني أكبر مصرف خاص في البرازيل ورابع أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.

وقفز الريال البرازيلي بأكثر من 4 في المائة، ليصل إلى 5.50 ريال للدولار الأميركي خلال التعاملات المبكرة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الرئيسي «بوفيسبا» بأكثر من 3 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة بشكل حاد.

وتدهورت أوضاع الأسواق المالية البرازيلية منذ فوز لولا على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول)؛ ما دفع الرئيس إلى البحث عن شخصية تحظى بثقة الأوساط المالية لقيادة الوزارة وتهدئة مخاوف المستثمرين.

وكانت الأسواق قد استجابت إيجابياً في وقت سابق من الأسبوع، مع تداول أنباء بشأن اهتمام لولا بتعيين ترابوكو.

وقال محللون لدى «سيتي» إن السمعة القوية التي يتمتع بها ترابوكو داخل الأوساط المالية وخبرته الطويلة في القطاع المصرفي قد تجعل اختياره إشارة إلى تبني نهج اقتصادي أكثر توافقاً مع تطلعات الأسواق.

وكان من بين الأسماء المطروحة سابقاً لتولي وزارة المالية نائب الرئيس جيرالدو ألكمين، ورافائيل فونتيليس، الذي أعيد انتخابه حاكماً لولاية بياوي.

وبدأ ترابوكو مسيرته المهنية في بنك «براديسكو» موظفاً في سن السابعة عشرة، وأمضى أكثر من أربعة عقود متنقلاً بين مناصبه الإدارية، قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً عام 2009، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2018.

وشهدت فترة قيادته استحواذ البنك على عمليات مجموعة «إتش إس بي سي» في البرازيل عام 2015. كما عُرف بحفاظه على قنوات اتصال مفتوحة مع لولا، الذي يعدّه أحد محاوريه الموثوقين في مجتمع الأعمال.

تحديات المالية العامة

وتتمثل المهمة الأكثر إلحاحاً أمام وزير المالية المرتقب في إقناع المستثمرين بقدرته على إبطاء وتيرة ارتفاع الدين العام، الذي يقترب حالياً من 83 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نحو 11 نقطة مئوية منذ بداية الولاية الرئاسية الثالثة للولا.

وأدت المخاوف بشأن المالية العامة، عقب إعادة انتخاب لولا غير المتوقعة، إثر حملة انتخابية تعهد خلالها بزيادة الإنفاق الاجتماعي، إلى إضعاف العملة المحلية.كما يضاعف ارتفاع سعر الفائدة الأساسي إلى 13.75 في المائة الضغوط على الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية؛ نظراً إلى تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على أعباء خدمة الدين.

ورغم إعلان الحكومة تدابير مالية تستهدف تحقيق وفورات تعادل 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، يرى محللون أن هناك حاجة إلى تخفيضات إضافية في الإنفاق لتحقيق استقرار الدين وتكاليف الاقتراض.

وقال الاقتصادي روبرتو تروستر، الشريك في شركة «تروستر وشركاه» للاستشارات، إنه يتوقع أن يركز ترابوكو على الاستدامة المالية طويلة الأجل، بما يتطلب معالجة قضايا صعبة، تشمل إجراء إصلاحات إضافية لنظام التقاعد وإعادة النظر في آليات ربط المدفوعات بالمؤشرات الاقتصادية.

وبينما يعكس صعود الأسواق تفاؤلاً أولياً باختيار ترابوكو، فإن استدامة المكاسب ستظل مرتبطة بقدرته على ترجمة ثقة المستثمرين إلى إصلاحات مالية ملموسة، والموازنة بين التزامات لولا الاجتماعية ومتطلبات ضبط الدين العام.