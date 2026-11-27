أظهرت توقعات أن سوق الديزل العالمية تتجه إلى التحول من فائض محدود إلى عجز في الربع الثاني من عام 2027، مع تراجع الإمدادات نتيجة أعمال الصيانة، في وقت تتعرض فيه السوق لضغوط بالفعل بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ومن شأن ذلك أن يبقي الديزل، المستخدم في تشغيل الشاحنات والآلات الزراعية، أحد العوامل المغذية للتضخم خلال العام المقبل، حتى مع تراجع الأسعار عن مستوياتها القياسية المرتفعة، وفق «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة للديزل بنسبة 24 في المائة خلال الشهر الحالي، بما يتماشى مع تراجع أسعار النفط الخام. غير أن صادرات الشرق الأوسط من زيت الغاز، وهو أحد أنواع المشتقات النفطية التي تشمل الديزل، لا تزال عند نحو ثلث مستوياتها قبل الحرب مع إيران، رغم تعافي تدفقات النفط الخام، فيما كثّفت أوكرانيا هجماتها على المصافي الروسية.

وشكّلت المنطقتان أكثر من 28 في المائة من صادرات الديزل العالمية في عام 2025، وفق بيانات شركة «كبلر».

وقال تيم غولد، المحلل لدى وكالة الطاقة الدولية، إن صادرات روسيا تراجعت إلى نحو 200 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 800 ألف برميل يومياً، بسبب الهجمات.

وقال محللون لدى «غولدمان ساكس» إن توقف بعض المصافي الروسية عن العمل، إلى جانب أعمال الصيانة الكثيفة المقررة، سيبقي معدلات تشغيل المصافي العالمية أقل من مستوياتها المعتادة بنحو 1.3 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل.

ومن شأن ذلك أن يحد من أي زيادة في المخزونات، التي تسجل مستويات منخفضة بالفعل. فقد تراجعت مخزونات زيت الغاز في مركز «إيه آر إيه» الأوروبي بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، في حين تتعافى مخزونات المقطرات النفطية في الولايات المتحدة من أدنى مستوياتها منذ عام 2003، التي سجلتها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).

وقال يانيف شاه، المحلل لدى شركة «ريستاد»، إن أحدث البيانات تُشير إلى ارتفاع المخزونات مع دخول عام 2027، لكن بوتيرة محدودة.

وتشير توقعات شركة «إنرجي أسبكتس» إلى أن أوروبا وأميركا اللاتينية ستواجهان أكبر فجوات في الإمدادات خلال النصف الأول من عام 2027.

وقالت ناتاليا لوسادا، من «إنرجي أسبكتس»، إن التعافي التدريجي لمعدلات تشغيل المصافي في الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الصراع بحلول يونيو (حزيران) 2027 يبدو مستبعداً بشكل متزايد، مضيفة أن ذلك يزيد المخاطر المرتبطة بتوازن العرض والطلب على الديزل خلال العام المقبل.

وقال ديفيد تونيان، المحلل لدى «كبلر»: «نتوقع بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2027، وربما إلى ما بعد ذلك».