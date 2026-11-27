وجّه بول بوغبا، نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم السابق، رسالة واضحة لناديه القديم، طالبهم فيها بالتخلي عن هوسهم بأمجاد الماضي.

وفي ظل البداية الكارثية لـ«الشياطين الحمر» خلال الموسم الحالي، يرى اللاعب الفرنسي أن الطريق للعودة إلى القمة يكمن في تجربة مشابهة لما حدث في شمال العاصمة البريطانية لندن.

ويقبع مانشستر يونايتد في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، برصيد 8 نقاط فقط من 11 مباراة، ما يضع الفريق في صراع مبكر لتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وبعد الفشل في الفوز بأي لقب على مدار الموسمين الماضيين، أقال مانشستر يونايتد المدرب الشاب مايكل كاريك، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ليتولى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المسؤولية خلفاً له.

ورغم الآمال المعقودة على بوكيتينو لإحداث تغيير فوري، فإن فترته بدأت بخسارة قاسية بنتيجة صفر - 4 أمام الغريم التقليدي ليفربول، قبل أن يظهر الفريق تحسناً طفيفاً مساء الأربعاء، بالتعادل 2 - 2 مع مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات لإذاعة «توك سبورت»، أبدى بوغبا تأييده لتعيين بوكيتينو، معرباً في الوقت ذاته عن تعاطفه مع مايكل كاريك، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج لاستقرار داخلي بدلاً من البحث عن حلول سريعة ومؤقتة.

وقال النجم الفرنسي: «أنا سعيد بانتقال بوكيتينو إلى هناك، لأنه مدرب رائع. وفي الوقت نفسه، أشعر بالأسف تجاه مايكل كاريك، إذ لا أعتقد أنه حصل على الوقت الكافي لإثبات قدراته».

وأضاف: «أعتقد أن الفريق يحتاج إلى الوقت فقط. نحن نعلم أن للنادي قاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم، والجميع يرغب في رؤية مانشستر يونايتد يفوز، والكل يرى ضرورة تغيير المدرب».

وشدّد بوغبا: «من واقع تجربتي مع هذا الفريق، أقول إنهم بحاجة إلى الوقت ولمعالجة الأمور الداخلية. يجب أن يكون الجميع على قلب رجل واحد، ومنح المدرب الوقت الكافي لتنفيذ خططه».

وتابع: «كما يتعين على اللاعبين أنفسهم تقديم الأداء المطلوب واستيعاب فكر المدرب، فهذه هي الطريقة التي يمكنهم من خلالها النهوض من الكبوة والمضي قدماً، على غرار ما حدث مع آرسنال».

وأشار بوغبا إلى عملية إعادة البناء التي قادها المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في آرسنال كنموذج يحتذى به لناديه السابق، فبعد حقبة ذهبية تزامنت مع وجود النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري، مرّ الفريق الملقب بـ«المدفعجية» بفترة طويلة من غياب الألقاب قبل أن يعود مجدداً للمنافسة.

وأكد بوغبا: «عاش آرسنال فترة رائعة مع تييري هنري، فقد شهدوا حقبة مميزة، ووصلوا لنهائي دوري أبطال أوروبا، وفازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهم انتظروا طويلاً قبل أن يتمكنوا من العودة إلى منصات التتويج مجدداً».

وأردف بوغبا: «كم سنة مرت منذ آخر مرة فاز فيها آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ ومع ذلك، كانت الضغوط أقل، رغم أننا نتحدث عن نادٍ كبير بحجم مانشستر يونايتد. لقد تركوا آرسنال يشق طريقه بنفسه للعودة إلى القمة».

وألمح بوغبا: «هذا بالضبط ما يحتاجه مانشستر يونايتد في رأيي. يتعين علينا التوقف عن الحديث عن الفريق وكأنه لا يزال ذلك الفريق الذي كان عليه في الماضي».

واختتم بوغبا تصريحاته قائلاً: «يجب أن نظهر الاحترام، وأن نمنحهم الوقت للنمو مجدداً والعودة إلى الصدارة».

ويتعين على بوكيتينو انتشال فريقه سريعاً من منطقة الهبوط، وسيكون البناء على نتيجة التعادل التي تحققت أمام سبورتنغ لشبونة أمراً بالغ الأهمية، بينما يسعى المدرب لتطبيق أفكاره وإنهاء فترة صيام عن الألقاب استمرت لموسمين، بعيداً عن وطأة التوقعات المرتبطة بالماضي.