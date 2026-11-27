من صراعات السلطة داخل القصور الملكية في مسرحية ويليام شكسبير إلى الحياة في أحد الأحياء العشوائية بالقاهرة، ينقل المخرج المصري أحمد فوزي صالح المأساة التي نسجها الكاتب الإنجليزي قبل أكثر من 4 قرون إلى واقع معاصر، مستكشفاً العلاقة بين السلطة الأبوية والرغبة في التحرر والبحث عن الحقيقة، في فيلمه «هاملت من عزبة الصفيح»، الذي توّج بجائزة ضمن الدورة التاسعة من «ورش الأطلس»، المقامة على هامش المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وحصد الفيلم الجائزة الثانية مناصفة ضمن جوائز مرحلة ما بعد الإنتاج، خلال حفل إعلان الجوائز الذي أقيم مساء الخميس، بحضور المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو، عرّاب الدورة الحالية من الورش، التي اختتمت فعالياتها بتتويج 10 مشاريع وأفلام بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 125 ألف يورو، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد داش وهند صبري وطارق لطفي ومغني الراب يانغ زوكش، ويتولى حسام حبيب إدارة التصوير، وغلاديس جوجو المونتاج، فيما يشارك في إنتاجه أحمد عامر وباهو بخش وصفي الدين محمود ومحمد حفظي، والمنتج الفرنسي باتريس نيزان، ضمن إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وقطر، بميزانية تبلغ نحو 1.4 مليون يورو. وشارك عامر مع أحمد فوزي صالح في كتابة السيناريو، ويجري الانتهاء من العمل في يناير (كانون الثاني) 2027.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب «أحمد»، الذي يعيش تحت سلطة والده الأرمل، الذي ينصّب نفسه ملكاً على مقلب النفايات، ويريد لابنه أن يرث تجارته ويلتزم بقواعده الصارمة، غير أن شعور الابن بالاختناق يدفعه إلى مصادقة «يونس»، الشاب الذي يتمتع بروح حرة ويقوده إلى اكتشاف عالم الموالد الصوفية، فيما ينظر الأب إلى هذه الصداقة باعتبارها تهديداً للمستقبل الذي رسمه لابنه.

ومن خلال علاقته بصديقه الجديد، يختبر «أحمد» رؤى غامضة توحي بامتلاكه قدرات استثنائية، فيما تتصاعد الأحداث عقب وقوع جريمة تدفع الأب إلى محاولة فرض سلطته، قبل أن يكشف يونس تناقضاته أمام الجميع، ويلقى مصرعه بعد فترة وجيزة في ظروف غامضة، ليجد أحمد نفسه عاجزاً عن استيعاب فقدان صديقه، وتطارده رؤى تدفعه إلى البحث عن حقيقة ما حدث له، في رحلة تهدده بخسارة كل شيء.

ويمثل الفيلم التجربة الروائية الطويلة الثانية لأحمد فوزي صالح، بعد فيلمه «ورد مسموم»، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي عام 2018، فيما سبق للمخرج تقديم الفيلم الوثائقي القصير «جلد حي» عام 2011، ليواصل في تجربته الجديدة اهتمامه بالعوالم الاجتماعية التي تشكلت على هامش المدينة، ولكن من خلال بناء درامي يمزج بين الواقعية والخيال.

وعبّر صالح لـ«الشرق الأوسط» عن سعادته بالجائزة واستفادته من حضور «ورش الأطلس» وردود الفعل التي لمسها عن الفيلم، مؤكداً أن انشغاله الأساسي مرتبط بالفيلم وتقديم عمل جيد مقتنع به، وليس بمخاطبة المهرجانات السينمائية.

وأضاف أنه يضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على العمل تمهيداً لعرضه العام المقبل، مشيراً إلى أن «التصوير جرى في مواقع حقيقية بالفعل، وبمساعدة فريق إنتاج عمل بشكل احترافي لتوفير بيئة مناسبة للممثلين من أجل تقمص الشخصيات التي يقدمونها، في ظل وجودهم بمواقع حقيقية وعدم وجود ديكورات بُنيت للفيلم».

فوزي إلى جوار عدد من شركائه في الفيلم وبعض الأفلام الفائزة في الورش (إدارة المهرجان)

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من جانبه، أكد المنتج والكاتب المشارك في كتابة السيناريو أحمد عامر لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة التعاون بينه وبين أحمد فوزي صالح بدأت خلال عودتهما معاً من مهرجان «مالمو» في السويد قبل عدة سنوات، وعملا سوياً على الفيلم لفترة طويلة قبل أن ينطلق التصوير.

وأضاف أن «اختيار أبطال العمل جرى بناءً على مناسبتهم للأدوار، خصوصاً هند صبري، التي كانت حريصة منذ أول لقاء على مناقشة العديد من التفاصيل الخاصة بالشخصية، لافتاً إلى أن وجودها أضاف بشكل كبير للفيلم، وهو ما سيلمسه الجمهور عند مشاهدته».

وتقاطعت مضامين عدد من الأفلام المتوجة مع التجربة المصرية في انطلاقها من المصائر الفردية لاستكشاف أزمات اجتماعية وسياسية أكثر اتساعاً.

وتقاسم المخرج باسل غندور، من الأردن وفلسطين، الجائزة الثانية مع الفيلم المصري عن فيلمه «Occupational Hazards»، الذي لم يُستقر على اسمه العربي بشكل نهائي بعد، من إنتاج الأردنية رولا ناصر، وبطولة هيام عباس ويمنى مروان ومحمد كركي ونبيل الراعي ووردي عيلبوني. ويتناول الفيلم حياة عائلة فلسطينية في القدس، يحاول فيها الزوجان «حازم» و«ديما» إنقاذ منزلهما المهدد بالانهيار والحفاظ على تماسك أسرتهما، قبل أن تصل الجدة «ابتكار» خلسة من رام الله، مدفوعة بأسباب تخفيها عن أفراد العائلة.

وعبّرت المنتجة الأردنية رولا ناصر لـ«الشرق الأوسط» عن سعادتها بالجائزة والمشاركة في «ورش الأطلس»، قبل وقت قصير من إنهاء العمل على الفيلم، مؤكدة أن ظروف التصوير لم تكن سهلة على الإطلاق، لكن فريق العمل حرص على إنجاز التجربة.

وذهبت الجائزة الأولى لمرحلة ما بعد الإنتاج إلى فيلم «مجوهرات مزيفة» للمخرجة اللبنانية جيسي موسالم، فيما حصلت المخرجة التونسية فاطمة الرياحي على الجائزة الثالثة عن فيلمها الوثائقي «أبي قتل بورقيبة». وفي جوائز مرحلة التطوير، حصدت المخرجة الفلسطينية ليلى عباس الجائزة الأولى عن مشروعها «أمريكا وراء الباب»، تلتها المخرجة المغربية ياسمين بنكيران عن مشروعها «رقصة المتوحشين».