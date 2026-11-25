شهدت فعاليات مهرجان «الدوحة السينمائي» 2026 حضوراً فنياً بارزاً على مستوى الأفلام الطويلة والمسلسلات التي صنعت في قطر، وتنوعت حكايات المشروعات الفنية التي لاقت رواجاً وتفاعلاً من الجمهور والنقاد بين مغامرات الصقارين وقصص صحافيي الحروب والغوص في أعماق البحار.

المخرج القطري جاسم الرميحي، والمنتج المشارك بـ«وثائقي» «إلزم»، الذي يشهد المهرجان عرض أولى حلقاته، قال إن المسلسل يتتبع «رحلات الصقارين» في قطر وحول العالم، مضيفاً «صورنا 8 حلقات للموسم الأول، في محاولة واعية لتغيير طريقة رواية الموروث العربي على الشاشة».

وأكد جاسم الرميحي لـ«الشرق الأوسط» أن «إلزم» يمثل نقلة كاملة على مستوى الإنتاج، فـ«الوثائقي» لم يعد فورمة تلفزيونية تقليدية أو خبرية، بل صار قريباً من العمل السينمائي، لافتاً إلى أن فكرة «إلزم» تدور حول موروث عربي أصيل مسجل في «اليونيسكو»، وهو صيد الصقور.

ووفق الرميحي، فإن الاختلاف الجوهري في المسلسل عن كثير من الأعمال التي تناولت الموروث من قبل هو معايشة الصقار نفسه؛ الشخص الممارس للهواية، والاقتراب من حياته ومهنته، وكيف يعبر عن مشاعر الحماس والمشاعر الإيجابية التي يعيشها.

بدوره، تحدث المخرج القطري حمد الهاجري، عن فيلمه «عندما تحطمك الأخبار»، وتجربته التي تتناول صحافيي الحروب في أنحاء الشرق الأوسط، وقال نحن نريد تصدير هويتنا وحمل أصوات الصحافيين العرب بكلماتهم الخاصة.

صحافيو الحروب ضمن القصص الدرامية (مهرجان الدوحة السينمائي)

وكشف الهاجري «أن الفيلم واجب أخلاقي، هدفه الأول والأخير أن تصل معاناة وأرواح الصحافيين وأسرهم إلى العالم، ليعرفوا أن ازدواجية المعايير حين تصل للصحافيين العرب تتحول إلى أسئلة دائمة: هل لهم علاقة بالإرهاب؟ هل ينتمون لجهات محرضة؟»، والحقيقة كما يراها الفيلم، أن ما يحدث ليس مجرد تضييق، بل استهداف ممنهج لإسكات الصوت الذي ينقل الحقيقة.

وأضاف الهاجري لـ«الشرق الأوسط» أن «الفيلم يتنقل بالتوازي عبر عقود عدة، بداية من الخمسينات إلى النزاع العربي الإسرائيلي والحروب الكبرى، لكن من خلال تجربة كل صحافي على حدة، ومن أبرز الشخصيات التي ستظهر في الفيلم وائل الدحدوح، وعلي بلوط، الذي صُور معه قبل رحيله بشهر، وزينة خضر التي تغطي أماكن النزاع، وباهر غراب، وغيرهم.

وأشار الهاجري إلى أن «العمل صُور في فلسطين ولبنان وتركيا وقطر، لكنه لم يستطع الوصول إلى غزة بسبب التصاريح الأمنية، وبوصفه صانع أفلام قطرياً كان يواجه مليون سؤال عن كيفية إرسال المعدات»، لافتاً إلى أن استهداف الصحافيين كان غاية أساسية، وليس شيئاً عبثياً بشهادة واقعية من المشاركين معه بـ«الوثائقي» من قطاع غزة.

من جانبه، أكد المخرج الدكتور جمال راشد الخنجي، مخرج فيلم «جداري مينو» الذي يوثق محاولة الخنجي اصطياد سمكة تونة بحجم قياسي عالمي، أن الجانب الشخصي كان أصعب ما في الأمر، «فهو (وثائقي) عن حياتي من خلال الحديث مع والدتي وأطفالي وهو ما يحدث بالفعل خلف الأبواب المغلقة»، في محاولة لكسر الصورة النمطية للرجل في هذه المنطقة.

بعض الأعمال الدرامية غاصت في أعماق البحار (مهرجان الدوحة السينمائي)

وكشف الخنجي -الذي توقف عن جراحة القلب التي تتطلب مشقة خاصة، لكنه لا يزال يمارس الطب على نطاق أضيق، لأن لديه مشاغل أخرى أهم- أنه إنسان يحب المغامرات والسفر والتجارب المختلفة، وهذا ما وجهه نحو السينما.

وأوضح الخنجي لـ«الشرق الأوسط»، أن والده كان من المصورين القطريين المعروفين، ومن صغره وهو محاط بالكاميرات، وانتقاله للسينما كان طبيعياً.

ويستكمل الخنجي، منذ أن بدأت هذه التجربة، تحولت القصة من رياضة إلى قصة إنسان، وهذا هو جوهر فيلم «جداري مينو» الذي يوثق فيه مغامرته في صيد أكبر تونة من نوع «دوغ توث».

يشار إلى أن فعاليات «الدوحة السينمائي» 2026 تستمر حتى 27 نوفمبر «تشرين الثاني» الحالي، وتشهد مشاركة أكثر من 100 فيلم من 60 دولة، ضمن 4 أقسام للتنافس على جوائز تقدر بـ300 ألف دولار أميركي.