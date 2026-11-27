أعادت واقعة مبادرة أسرة بريطانية إلى تسليم غطاء تابوت أثري إلى السفارة المصرية في لندن تسليط الضوء على المبادرات الأهلية لاسترداد الآثار المصرية، إلى جانب الجهود الرسمية والدبلوماسية والقانونية الرامية إلى استعادة الآثار المصرية من الخارج.

وسلّمت الأسرة إلى السفارة المصرية في لندن غطاء تابوت مصرياً أثرياً، يُقدّر عمره بنحو 2350 عاماً، ويخص كاهناً يُدعى «حور بن وننفر»، وفقاً لتقييم أولي أجراه خبراء في علم المصريات بمتحف فيتزويليام التابع لجامعة كامبريدج، بحسب بيان نشرته السفارة على صفحتها في «فيسبوك».

وكان الغطاء قد عُرض في مزاد خلال سبتمبر (أيلول) 2014، بعدما عُثر عليه في منزل الضابط والمراسل الحربي البريطاني تايغر سارل، بمقاطعة إسكس شرق إنجلترا. ورجّحت تقارير بريطانية نُشرت آنذاك أن سارل جلب القطعة من أفريقيا إلى بريطانيا عقب إحدى رحلاته إلى القارة.

واشترت القطعة في ذلك المزاد سيدة بريطانية عُرفت بشغفها الكبير بالحضارة المصرية القديمة، واحتفظت بها حتى وفاتها، قبل أن تقرر أسرتها، بعد رحيلها، إعادتها إلى مصر.

وحرص سفير مصر لدى المملكة المتحدة، أشرف سويلم، على زيارة أفراد الأسرة في منزلهم بمدينة كامبريدج، لتقديم الشكر لهم على هذه المبادرة. وتحدث أفراد الأسرة عن السنوات التي احتفظوا خلالها بالقطعة الأثرية، مشيرين إلى أنهم، بقدر ما أحبوا وجودها بينهم، يسعدهم أن يروها عائدة إلى موطنها الأصلي في مصر.

السفير المصري في لندن تسلم غطاء التابوت من الأسرة البريطانية (السفارة المصرية في لندن «فيسبوك»)

وأعرب السفير عن تقدير مصر العميق لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن مبادرة الأسرة بإعادة أثر مصري إلى موطنه تحظى باعتزاز خاص لدى المصريين، موجهاً الدعوة إلى أفرادها لزيارة مصر والمتحف المصري الكبير، والتعرف عن قرب على الحضارة التي أحبتها فقيدتهم، وعلى تاريخ القطعة التي كانت عزيزة عليها وأصولها المصرية.

وتمثل عودة غطاء التابوت المصري من بريطانيا إلى أرض الوطن واقعة تتجاوز في دلالتها مجرد استرداد قطعة أثرية؛ إذ تكشف عن أهمية الوعي بقيمة التراث الحضاري، وعن الدور الذي يمكن أن تؤديه المبادرات الفردية والأسرية في حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى موطنها الأصلي، وفق ما تقوله الدكتورة دينا سليمان، رئيسة قسم آثار شبه الجزيرة العربية بكلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأضافت دينا، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «من وجهة النظر الأثرية، لا تتوقف أهمية هذه القطعة عند عمرها الذي يُقدّر بنحو 2350 عاماً، وإنما تمتد إلى ما تحمله من قيمة تاريخية ودينية وفنية؛ إذ ترتبط بشخصية كاهن مصري يُدعى «حور بن وننفر»، ما يجعلها شاهداً مادياً على جانب من المعتقدات الجنائزية والممارسات المرتبطة بفكرتَي البعث والحياة الأخرى في مصر خلال العصرين المتأخر والبطلمي».

واللافت في هذه الواقعة، وفق دينا، أن الأسرة البريطانية لم تتعامل مع القطعة بوصفها مجرد مقتنى ثمين أو عنصر من عناصر مجموعتها الخاصة، بل أدركت أن لها موطناً حضارياً وتاريخياً تنتمي إليه، واتخذت قراراً بإعادتها إلى مصر. وهذه النقطة تحديداً تمنح الواقعة أهمية إنسانية وثقافية كبيرة؛ لأنها تؤكد أن استرداد التراث لا يعتمد فقط على الإجراءات القانونية والدبلوماسية، وإنما يمكن أن تسهم فيه أيضاً القناعة الأخلاقية والوعي بالمسؤولية تجاه التراث الإنساني.

وسبق أن أُطلقت العديد من الحملات الأهلية المطالبة باسترداد الآثار المصرية من الخارج، من بينها حملة أطلقها عالم الآثار الدكتور زاهي حواس عبر مؤسسته المعنية بالتاريخ والآثار، للمطالبة باستعادة قطع أثرية مصرية من عدد من المتاحف الأجنبية، من بينها تمثال رأس نفرتيتي من متحف برلين، وحجر رشيد من المتحف البريطاني، وبرج الأبراج السماوية (الزودياك) من متحف اللوفر، كما شهدت السنوات الماضية إطلاق حملات أهلية عدة تدعو إلى إعادة الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

أسرة بريطانية سلمت مصر غطاء تابوت أثري (فيسبوك)

وعدّ خبير الآثار المصري علي أبو دشيش، مدير مؤسسة زاهي حواس للتاريخ والآثار، مبادرة الأسرة البريطانية بإعادة غطاء تابوت مصري أثري إلى القاهرة، بعد شرائه من أحد المزادات العلنية، خطوة حضارية نبيلة ونموذجاً يُحتذى به في احترام التراث الإنساني، تعكس تنامي الوعي العالمي بأحقية مصر في استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

وقال أبو دشيش، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الواقعة تؤكد أن الحراك الدولي وحملات التوعية المستمرة التي تقودها الدولة المصرية، إلى جانب المبادرات العلمية والأهلية والشعبية المطالبة باسترداد الآثار المصرية من الخارج، بدأت تؤتي ثمارها، وتُحدث تغييراً حقيقياً في نظرة الشعوب والمقتنين في أوروبا والعالم إلى القطع الأثرية المصرية».

وأشار إلى أن تنامي المبادرات الأهلية الطوعية لإعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي يبعث برسالة أخلاقية وقانونية قوية إلى المتاحف وصالات المزادات العالمية، مفادها أن الآثار المصرية ليست سلعاً للتداول أو مقتنيات للاقتناء الشخصي، بل هي جزء أصيل من هوية مصر وتاريخها، ومن التراث الإنساني المشترك، وأن مكانها الطبيعي هو المتاحف المصرية.

وتولي مصر ملف استرداد الآثار المهربة اهتماماً خاصاً، إذ أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، في تصريحات سابقة، أن البلاد نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية كانت قد هُرّبت إلى الخارج، مؤكداً أن الدولة تولي هذا الملف أهمية كبيرة في إطار جهودها للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية لمصر.