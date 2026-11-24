تحضر المرأة بقوة في ميراث الفنون الأموية بفروعه المتعدّدة. يبرز هذا الحضور تشكيلياً في عدد كبير من الجداريات التي تزين قاعات قصير عمرة في البادية الأردنية، ويبرز نحتياً في سلسلة من الأنصاب الحجرية مصدرها قصر هشام في البادية الفلسطينية، تقابلها مجموعة متفرّقة من الأعمال النحتية تعود إلى قصر الحير الغربي في البادية السورية. تشهد هذه المجموعة المتفرقة لتعددية في الأساليب الفنية، تعكس تعددية الأطرزة الحضارية التي نهل منها الفن الإسلامي الناشئ خلال العهد الأموي، فيما تتبنّى هذه السلسلة طرازاً جامعاً يتميّز بطابع فني محلّي خاص.

تتمثّل المجموعة التي خرجت من قصر الحير الغربي بعدد من اللقى الأثرية المهشمة تتفاوت في الحجم، وأكبرها قامتان تحاكيان الحجم الطبيعي للقامة الآدمية، فقدتا جزءاً كبيراً من مكوّناتهما للأسف. تتبنّى هاتان القطعتان تقنية النقش الناتئ، غير أنهما تحضران في كتلتين مستقلتين، تبدوان أشبه بمنحوتتين متكاملتين. حافظ أحد هذين التمثالين على رأسه، غير أنه تهشّم وفقد ملامحه، بقي منه ما يكشف عن ضفائر معقودة من الشعر، تنسدل من خلف طرف أذن، يزيّنه قرط دائري ينسدل منه حجران بيضاويان. ينحني الرأس بشكل طفيف، وتذوب عنقه في كتلة الصدر الناتئ، في حركة حيّة يلتوي من خلالها الخصر الأنثوي بدلال ولطف.

تلتحف المرأة برداء يلتفّ حول قامتها، يعلوه حزام عريض معقود حول الخصر. تبرز مفاصل البدن من خلف هذه الرداء الطويل، وتحضر من وراء شبكة شفافة من الثنايا الملتوية، صيغت بإتقان ورهافة. تظهر الذراع اليسرى بشكل كامل، وتبدو عارية، ويزيّنها سوار عريض يلتفّ حول العضد، ويتميّز بحلقة أسطوانية تستقرّ في وسطه. الكتف عريضة، والعضد مكتنز، يمتدّ من مفصل الكتف إلى مفصل الكوع، كاشفاً عن حركة خفية تبرز من خلال ارتفاع الساعد الذي فقد يده بشكل كامل. تتبع هذه القطعة المنحوتة طرازاً يعود إلى التقليد الساساني، وتبدو أشبه بتمثال يستمدّ تكوينه من النقوش الأنثوية التي شاعت في العالم الإيراني، وبلغت أنحاء واسعة من العالم المتوسّطي، وشكّلت فيها طرازاً عابراً للحدود الجغرافية.

تقابل هذا النصب قامة مشابهة تحضر في وضعية المواجهة، ضاع منها رأسها وأسفل ساقيها. تلتحف هذه القامة برداء طويل، يكشف عن حوض عريض وممتلئ، تنعقد من حوله شبكة من الثنايا، تنسدل على الفخذين، وتبلغ الركبتين الناتئتين، مع شق عمودي يمتدّ في الوسط. يغلب على هذه المنحوتة كذلك الطابع الساساني، غير أنها تتميّز بوضعيتها المواجهة التي تشكّل خروجاً عن هذا التقليد، وتعكس تقليداً محلياً ساد في تدمر كما في حواضر أخرى من البادية السورية.

تحضر هذه الوضعية في قطعة أخرى مهشّمة خرجت من بين أطلال قصر الحير الغربي، وتمثّل على الأرجح جزءاً من أفريز طويل شكّل في الأصل حلّة من حلل هذا القصر. يبلغ طول هذه القطعة الجصّية 60 سنتيمتراً، وعرضها 48 سنتيمتراً، وتعلوها في الوسط حلقة دائرية تستقر في وسطها قامة نصفية أنثوية، تهشّم وجهها، غير أن تكوينها بقي جلياً. ترتدي هذه المرأة رداءً فضفاضاً، يعلوه معطف يلتف أعلاه حول رأسها كمنديل يحجب شعرها، ويشكّل هذا اللباس طرازاً كلاسيكياً عُرف في العالم الروماني، وشاع في سائر بقاع الشرق الأوسط خلال القرون التي سبقت ظهور الإسلام.

ظلّ هذا الطراز شائعاً في الحقبة الأموية، من خلال العديد من اللقى الأثرية، ومنها هذه القطعة التي شكّلت كما يبدو حلقة من أفريز، تكرّرت فيه هذه الصورة أفقياً، كشريط يجمع بين الزخارف التجريدية والعناصر التصويرية. تحضر المرأة وسط هذه الحلقة في وضعية ثابتة يسود فيها السكون، ويرتفع رأسها فوق كتفين عريضتين، وتظهر مفاصل صدرها الناتئ من خلف شبكة من الثنايا المتوازية.

نقع على قطعتين من ميراث قصر الحير الغربي تعودان إلى أفريز مغاير، يتبنّى أسلوباً فنياً مختلفاً على ما يبدو. تتكرّر الصورة الواحدة على هاتين القطعتين، وقوامها قامة أنثوية ناتئة تستقر على مساحة مستطيلة مسطّحة. تقف المرأة في وضعية المواجهة، رافعة ذراعيها نحو الأعلى في حركة ثابتة، وترتدي مئزراً واسعاً ينسدل حتى أخمص القدمين، يعلوه حزام عريض يأخذ شكل شريط مجدول، وتزينه شبكة من الثنايا المتوازية الملتوية، تخرقها في الوسط 3 شرائط عمودية متوازية. يغلب على هذه الشبكة الطابع الهندسي، الذي يلف معظم أجزاء تكوين هذه الصورة الآدمية.

الوجه دائري، وملامحه واضحة، وقوامها عينان لوزيتان كبيرتان، وأنف قصير، وثغر صغير. تعلو الرأس كتلة عريضة من الشعر الكثيف، متوّجة بإكليل تعلوه حلقة دائرية. وتأخذ هذه الحلقة شكل زهرة تتكون من سلسلة من البتلات المرصوصة المتناسقة. العنق عريضة، يزينها عقد تتدلى من وسطه حلقة دائرية، تُماثل في تكوينها تلك التي تعلو الرأس. الصدر مكتنز، والذراعان محوّرتان هندسياً، ويداهما مبسوطتان، وحركتهما واحدة وجامعة. ترفع اليد اليمنى كتلة دائرية، وتبدو هذه الكتلة عند تفحّصها أشبه بكوز رمان. ويرمز هذا العنصر في قاموس الفن الكلاسيكي إلى الخصوبة والعطاء.

يبدو هذا النموذج التصويري الأنثوي فريداً من نوعه في ميراث قصر الحير الغربي، غير أننا نجده بشكل واسع في موقع أموي آخر يتميز بثراء نقوشه النحتية، يُعرف بقصر هشام، في خربة المفجر، نواحي أريحا في الضفة الغربية. من هذا القصر، خرجت مجموعة من الأنصاب الأنثوية، وصلت منها 4 بشكل كامل، تتبنّى طرازاً أموياً خاصاً، يحضر ويتكّرر في أفريز قصر الحير الغربي. ويشهد هذا الحضور لشيوع هذا النموذج في العالم الأموي.