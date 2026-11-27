جددت السعودية وباكستان وتركيا، الجمعة، التزامها بمبادئ اتفاقية «مكة للدفاع المشترك» وأهدافها، بما في ذلك الدفاع الجماعي، والتضامن المتبادل، واحترام سيادة كل طرف وسلامة أراضيه، مؤكدةً مجدداً عزم الدول الثلاث على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية للشؤون السياسية والدفاعية المنبثقة عن «حلف مكة الدفاعي» بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث جرى خلاله استعراض تطورات الوضع الأمني الإقليمي.

وجددت اللجنة بشدة إدانتها للهجمات الحوثية الغاشمة والمتواصلة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة، مؤكدةً عزم الدول الثلاث على مواصلة جهودها المشتركة وتسريع وتيرتها لدعم المملكة في صون أمنها، وفقاً لأحكام الدفاع الجماعي المنصوص عليها في الاتفاقية.

وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك، مجدداً التزامها بتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتطوير التقني المشترك والتدريب وبناء القدرات، بما يعزز الكفاءة والتنسيق الجماعي لقواتها المسلحة، ويعالج المخاوف الأمنية المشتركة بما يحقق السلام والأمن في المنطقة.

واستعرضت اللجنة نتائج اجتماعها الأول الذي عُقد في إسطنبول في 31 أغسطس (آب) الماضي، واجتماعها الطارئ الذي عُقد في الرياض في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماعين، لا سيما ما يتعلق بإرساء الأطر المؤسسية للحلف، والتنفيذ العملي لالتزامات الدفاع الجماعي، وفقاً للتشريعات الوطنية.

وأشادت اللجنة بوتيرة التقدم المحرز نحو إنشاء الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية وتفعيل عملها، مؤكدةً أهمية دورها في دعم العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق الفعّال للحلف.

كما استعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية الجارية، واتفقت على مواصلة المشاورات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود خفض التصعيد للتوترات الإقليمية، وتشجيع تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية.

وكانت السعودية وتركيا وباكستان قد وقّعت، في 7 أغسطس الماضي، الاتفاقية التي تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعياً إلى مستقبل آمن ومزدهر.

وجاءت الاتفاقية انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث، وبناءً على أواصر الأخوة والتضامن الإسلامي التي تجمعها، واستناداً إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يُعد هجوماً على الجميع، كما تُعنى بتطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بينها.