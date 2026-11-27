أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية، الجمعة. كان التحالف قد نفّذ عملية عسكرية نوعية لاستهداف قدرات الميليشيا الحوثية، كاشفاً عن تدمير 50 هدفاً عسكرياً بمحافظات صنعاء والحديدة وصعدة، الخميس. وأوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أنه جرى تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في الحديدة استخدمها الحوثيون في اعتدائهم على مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان، مؤكداً أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الطاقة أن المصفاة تعرَّضت لاعتداء بمقذوف جوي مُعادٍ، نتج عنه نشوب حريق جرى التعامل معه، مُعلِناً توقفاً مؤقتاً لبعض العمليات التشغيلية. وأضاف المصدر أنه، وفقاً للمعلومات الأولية، نتج عن الاعتداء وفاة عامل نيبالي، وعدة إصابات متفاوتة من جنسيات مختلفة، مبيناً أنه يجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأدانت دول خليجية وعربية ومنظمات إقليمية ودولية استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، وعدَّته انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين وسلامتهم.

ودعت الدول والمنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، لا سيما القرارات (2216) و(2817) و(2837)، مؤكدة تضامنها الكامل مع الرياض، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأدانَتْ رابطة العالم الإسلامي باستنكارٍ شديدٍ، مُواصلة الحوثيين عُدوانَهم على السعودية، وجدَّدَ الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام رئيسُ هيئة عُلماء المسلمين، التنديد بهذه الاعتداءاتِ الإرهابيةِ، التي تنتهِكُ كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتُؤكِّدُ النهجَ الإجراميَّ للميليشيا، في تعمُّدِ استهدافِ المدنيِّين والمُنشآت المدنية.

من جانبه، أدان جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الاستهداف الحوثي لمصفاة جازان، مشدداً على أن استمرار هذه الاعتداءات بحق المنشآت المدنية والاقتصادية يعكس استخفافاً بالغاً بحرمة الأرواح وسيادة الدول. وأكد البديوي على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة وإجراءات جادة لوضع حد لهذه الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها، بما يكفل حماية المنشآت الحيوية، ويحول دون تعريض أمن الطاقة العالمي والمصالح الاقتصادية الدولية للخطر. ونوّه بأن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل ثوابت راسخة في منظومة العمل الخليجي المشترك، مُجدداً موقف دول المجلس الموحد والداعم للمملكة في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها الوطنية.