أكدت مريم سعيد، أرملة المفكر الفلسطيني - الأميركي الراحل إدوارد سعيد، أنه عاش أكثر من 12 عاماً يقاوم «اللوكيميا»، من دون أن يسمح للمرض أن يغلبه، وكان ينتج ويكتب ويضحك كأن شيئاً لم يكن، وفق تعبيرها. وذلك بالتزامن مع عرض الفيلم الوثائقي «إدوارد سعيد: بين عالمين» ضمن العروض الاحتفالية بـ«الدوحة السينمائي» 2026 الذي تختتم فعالياته الجمعة 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأضافت مريم سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إدوارد أعطى درساً فيما يستطيع الإنسان أن يفعله وهو مريض، إذ ظل ينظر إلى المستقبل، وكان مثالاً لكل من يقول إنه مريض ولم يعد قادراً على فعل شيء، فقد ظل يكافح ويحارب حتى النهاية.

وتابعت: «إدوارد كان رجلاً رائعاً وصاحب فكر لم تكن له طقوس معينة اعتاد عليها حينما يكتب أو يفعل شيئاً في يومه، لكنه كان عاشقاً للموسيقى الكلاسيكية الأوروبية، ويعتذر ممَّن حوله لأنه لا يميل إلى غيرها، ومحترفاً في العزف على البيانو».

وأكدت مريم سعيد «أن فلسطين كانت حاضرة على الدوام ولم تغب يوماً عن فكر إدوارد سعيد وقلبه»، مضيفة «يقرأ كل شيء عنها، ويُدعى إلى ندواتها، ويتألم لأجلها إلى حد البكاء»، وتقول مريم إنه «لو كان حياً اليوم لبكى كثيراً على ما يجري، فهي تعرف حساسيته التي لم تكن شعارات بل وجعاً حقيقياً».

أرملة إدوارد سعيد تحدثت عن مقاومته المرض قبل رحيله (الشرق الأوسط)

وعن وفاته، تقول مريم سعيد إن العائلة كانت تعرف أن المرض لن يشفى، وكان رحيله منتظراً ومفاجئاً في آن واحد، لأن الحضور الذي ملأ البيت ظل يبدو أقوى من المرض، هذا الحضور هو ما التقطه الفيلم، وهو ما تثمنه مريم أكثر من أي مشهد بعينه، لافتة إلى قدرة المخرجة على جمع حديثه عن فلسطين من سنوات وأيام مختلفة، وجعل المتفرج يسمعه وهو يتكلم عن نفسه وعن قضيته، فالفيلم كله مبني على لقطاته وصوته، وعلى إلمامه بالأحداث الفلسطينية من وجهة نظره.

وأكدت مريم سعيد أنها تبكي أحياناً وهي تشاهده، رغم مرور أكثر من 23 عاماً على رحيله، أما فكرة تحويل حياته إلى مسلسل درامي أو فيلم روائي، فتتعامل معها بحذر، لا ترفض ولا تقبل، وترى أن «الأمر يحتاج إلى دراسة»، على حد تعبيرها.

وحسب بيان «الدوحة للأفلام»، يروي الأكاديمي والموسيقي والمفكر الفلسطيني الأميركي التاريخ غير المروي لفلسطين بكلماته الخاصة خلال الوثائقي الذي أنجز بالتعاون مع عائلته وورثته، حيث يتتبع 7 عقود من حياته، بدءاً من طفولته في القدس قبل نكبة عام 1948 حتى وفاته في نيويورك.

وبدورها، قالت نجلاء سعيد، ابنة المفكر الفلسطيني الراحل خلال المؤتمر الصحافي: «إن غياب الأصوات الفلسطينية في الإعلام الغربي كان جزءاً من أسباب إعادة والدها إلى الواجهة، وأشارت إلى مقاله الصادر عام 1984 الذي رأى أن على الفلسطينيين أن يرووا قصتهم بأنفسهم».

المهرجان عرض فيلماً عن إدوارد سعيد (حساب الشيخة الميّاسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني على «فيسبوك»)

من جانبه، قال وديع سعيد، نجل المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، إن «الفيلم يعيد المشاهدين إلى زمن كان والده يدافع فيه وحيداً عن القضية الفلسطينية في أميركا»، مضيفاً: «وجدت نفسي أعود إلى تلك الفترة عبر هذه الصور والمواد الأرشيفية».

وتعليقاً على حضورها عرض فيلم «إدوارد سعيد: بين عالمين» خلال فعاليات «الدوحة السينمائي» بحضور أسرته، كتبت الشيخة الميّاسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس «أمناء مؤسسة الدوحة للأفلام»، عبر حساباتها بـ«السوشيال ميديا»: «حمل إدوارد سعيد صوت فلسطين إلى العالم، واليوم تحمل السينما صوته إلى أجيال جديدة، ففي الفيلم الوثائقي (إدوارد سعيد: بين عالمين)، يروي المفكر الفلسطيني حكايته بصوته. ومن خلال لقطات أرشيفية نادرة وأفلام عائلية تُعرض للمرة الأولى، نتتبّع رحلته من طفولته في القدس إلى سنوات المنفى، ونرى كيف شكلت تجربته فكره ودفاعه عن حقّ الفلسطينيين في أن يرووا حكايتهم بأنفسهم».

إدوارد سعيد مفكر وناقد فلسطيني أميركي، ولد في القدس، ونشأ في القاهرة ثم هاجر إلى أميركا، وعمل أستاذاً للأدب المقارن بجامعة كولومبيا في نيويورك، ألَّف كتب عدة، من بينها «الاستشراق»، و«الثقافة والإمبريالية»، و«مسألة فلسطين» وعرف باهتمامه ومواقفه وكتاباته التي يدافع فيها عن القضية الفلسطينية.