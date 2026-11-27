أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، التي شملت إيقاف مروان عطية لاعب الأهلي، ومحمود حمدي «الونش» مدافع الزمالك، ووليد الكرتي لاعب بيراميدز، مباراة واحدة لكل منهم، وتغريم كل لاعب خمسة آلاف جنيه، لحصولهم على الإنذار الثالث.

وذكرت رابطة الأندية المصرية المحترفة في بيان رسمي الجمعة أن مروان عطية سيغيب عن مواجهة الأهلي أمام غزل المحلة في الجولة العاشرة، فيما يفتقد الزمالك جهود الونش أمام المصري البورسعيدي.

وقررت الرابطة إيقاف إيتد جيكو سمادو، لاعب سموحة، مباراتين وتغريمه خمسة آلاف جنيه بعد طرده للعب العنيف خلال مواجهة البنك الأهلي، كما أوقفت أربعة لاعبين آخرين من الفريقين مباراة واحدة لكل منهم بسبب تراكم الإنذارات.

وشملت العقوبات إيقاف 12 لاعباً وأيمن شعبان مدرب القناة، فيما بلغ إجمالي الغرامات 85 ألف جنيه، منها عشرة آلاف جنيه لكل من وادي دجلة والاتحاد السكندري بسبب تأخر نزول الفريقين إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما.