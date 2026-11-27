تبددت آمال باريس إف.سي في اللحاق بجاره المتألق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعدما خسر 1-صفر أمام مضيفه بريست اليوم الجمعة، ليتقدم صاحب الأرض إلى المركز الثالث.

كان الفوز خارج أرضه سيجعل باريس إف.سي يصل إلى 26 نقطة ليتساوى مع حامل اللقب، لكن بريست هو من عزز موقعه بعدما سجل لاك زوجبي هدف المباراة في الدقيقة 21.

وسجل زوجبي من كرة مرتدة بعدما اصطدمت تسديدة لودوفيك أجورك بالقائم على ملعب فرانسيس لو بليه.

ورفع بريست رصيده إلى 21 نقطة من أول 12 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليتقدم على ليل وأولمبيك ليون وأولمبيك مرسيليا، الذين لم يخوضوا مبارياتهم بعد في هذه الجولة.

وحقق بريست فوزه الرابع على التوالي في الدوري، فيما أنهت الهزيمة سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لباريس إف.سي.