واصل فريق تشيلسي سلسلة هزائمه، ليتعرض لخسارة جديدة مساء الجمعة ، أمام مضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 2 / 3، في افتتاح الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم البرازيلي إيجور جيسوس مبكرا لنوتنغهام فورست في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف مورغان جيبس وايت الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 51، قبل أن يقلص الهولندي إيمانويل إميغا الفارق بهدف أول لتشيلسي في الدقيقة 54.

وعاد وايت ليسجل هدفا ثالثا لنوتنغهام فورست، في الدقيقة 72، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، سجل إميجا هدفا ثانيا لتشيلسي ليقلص الفارق.

وتجمد رصيد تشيلسي، الذي خسر مباراتيه الماضيتين ضد سندرلاند وليدز يونايتد، عند 16 نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف عن إيفرتون التاسع قبل نهاية الجولة.

أما نوتنغهام فورست فقد وصل للنقطة 12 في المركز الرابع عشر.