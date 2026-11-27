أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن أمله في استعادة لاعبي الفريق متعة اللعب من خلال كسر حالة العقم التهديفي التي يمر بها الفريق، وبدء تسجيل خمسة أو ستة أو سبعة أهداف في المباراة الواحدة.

ولم ينجح آرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في تسجيل أكثر من هدفين في أي مباراة بالدوري منذ فوزه على كوفنتري (الصاعد حديثاً) بنتيجة (3-صفر) في الجولة الافتتاحية للموسم، كما تعادل الفريق في آخر مباراتين له.

ويستضيف آرسنال فريق مانشستر سيتي على «ملعب الإمارات» الأحد، آملاً في توسيع الفارق مع فريق المدرب إنزو ماريسكا إلى تسع نقاط، علماً بأن آرسنال فشل في تحقيق أي فوز على سيتي في المواجهات الثلاث التي جمعتهما في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

وستكون هذه فرصة مثالية لآرسنال من أجل إظهار شراسة هجومية أمام المرمى، وربما توجيه ضربة قاضية إلى طموحات مانشستر سيتي في المنافسة على اللقب قبل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال أرتيتا، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا): «بالتأكيد، أفضّل الفوز بخمسة أو ستة أو سبعة أهداف. سأستمتع بالمباراة أكثر بكثير، خصوصاً في الدقائق الأخيرة، كما سيستمتع اللاعبون أنفسهم أكثر».

وأضاف: «في نهاية المطاف، تسجيل الأهداف يولّد شعوراً جيداً وبهجة وسعادة في المدرجات، وهذا هو أهم شيء في كرة القدم».

ويتصدر آرسنال جدول الترتيب بفارق ست نقاط قبل مواجهة مانشستر سيتي، لكنه سجل 17 هدفاً فقط في 11 مباراة بالدوري حتى الآن، مما يجعله في المركز السابع فقط من حيث القوة الهجومية في المسابقة.

الإسباني ديفيد رايا حارس مرمى آرسنال عاد إلى التدريبات (د.ب.أ)

من جهة أخرى، عاد الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى آرسنال، إلى التدريبات بعد تعرضه مؤخراً لإصابة في كتفه اليسرى.

وكان الحارس الدولي الإسباني قد غاب عن مباراة منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني، لكن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، لم يستبعد إمكانية مشاركته في مواجهة مانشستر سيتي.

وقال أرتيتا للصحافيين، الجمعة: «لا أعلم، لا يزال أمامنا بضع ساعات قبل المباراة. نحن نحاول فقط استعادة جاهزية الجميع».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك أمل في أن يكون رايا متاحاً للمشاركة، أجاب: «نعم».

كما عاد بوكايو ساكا إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.