سيتلقى مارك ماركيز تحية الوداع في فالنسيا، بعدما أعلن بطل العالم 8 مرات في سباقات الدراجات النارية للفئة الأولى، الجمعة، أنه سيعتزل عقب نهاية موسم 2026، ليسدل الستار عن واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ هذه الرياضة.

ويأتي إعلان المتسابق الإسباني بعد أيام من معادلته الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الفئة الأولى للمرة الثامنة في البرتغال، ليعادل رقم الأسطورة الإيطالية جياكومو أغوستيني.

وقال ماركيز، في مقطع فيديو تم تسجيله في مرآب فالنسيا: «شكراً لكل من كان جزءاً من هذه الرحلة. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بها بقدر ما استمتعت بها أنا. سيكون هذا سباقي الأخير في الفئة الأولى للدراجات النارية. لقد صنعنا التاريخ».

ومدّد ماركيز، الذي فاز بـ6 ألقاب مع هوندا قبل انتقاله إلى دوكاتي، في البداية، عقده مع الفريق الإيطالي حتى عام 2028 في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان من المتوقع أن يقود ماركيز (33 عاماً) بطولة العالم للفئة الأولى إلى حقبتها الجديدة بمحركات سعة 850 سي سي، إذ اعتبر انضمام مواطنه بيدرو أكوستا إلى فريق دوكاتي أنه تسليم رمزي للشعلة.

وسادت الدموع مرآب دوكاتي، وكذلك المدرجات، عندما علمت الجماهير بأن ماركيز سيخوض سباقه الأخير الأحد المقبل على حلبة ريكاردو تورمو، في حين بدا خورخي مارتين، منافسه الرئيسي على لقب 2026، مصدوماً من القرار.

وقال فريق دوكاتي: «هذا قرار رسمي. قرر مارك ماركيز الاعتزال وعدم المشاركة في سباقات الدراجات النارية، وسيكون سباق جائزة فالنسيا الكبرى لعام 2026 الأخير له كمتسابق محترف ومع فريق دوكاتي لينوفو».

مارك ماركيز يستعد مع فريقه دوكاتي لآخر سباقاته في فالنسيا (أ.ف.ب)

اقتحم ماركيز عالم الفئة الأولى للدراجات النارية عام 2013، وفاز باللقب في محاولته الأولى، ليصبح أصغر بطل للعالم في هذه الفئة وعمره 20 عاماً.

وبحلول عام 2019، حصد 6 ألقاب مع فريق هوندا، وبدا أنه لا يمكن هزيمته تقريباً، إذ كان يشق طريقه بسرعة خاطفة على المضمار بدراجته ذات اللونين البرتقالي والأحمر.

وتغير كل شيء في السباق الافتتاحي لموسم 2020 الذي أقيم في مدينة خيريز الإسبانية، عندما تعرض لحادث تسبب في كسر ذراعه.

وبدأت الإصابة أحلك فترة في مسيرته. وخضع ماركيز لـ4 عمليات جراحية، وتخلى عن عدة محاولات للعودة، وعانى من تشوش الرؤية، كل ذلك بينما كان يحاول دفع دراجة هوندا ضعيفة الأداء إلى أقصى حدودها.

وتحدث لاحقاً عن تساؤله عما إذا كان الاستمرار يستحق كل هذا الألم، وذلك في ظل تزايد التكهنات بشأن اعتزاله.

وبدلاً من ذلك، اتخذ ماركيز قراراً بالرحيل عن هوندا والانتقال إلى فريق غريسيني ريسنغ الذي كان يستخدم دراجات دوكاتي، يعود طرازها للعام السابق.

واستعاد ماركيز ثقته تدريجياً، وأنهى انتظاراً دام 1043 يوماً ليحقق الفوز في أراغون قبل أن يحصل على مقعد في فريق دوكاتي ليتغير كل شيء بعدها.

وفي 2025، بعد مرور 2184 يوماً دون تحقيق بطولة، حصد ماركيز لقبه السابع لبطولة العالم في اليابان في إنجاز وصفه مواطنه أكوستا بعودة أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان من لعب البيسبول ليقود شيكاغو بولز إلى لقب آخر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ما تلا ذلك في 2026 كان ربما أكثر استثنائية، إذ نجح ماركيز في تعويض تأخره بفارق 102 نقطة ليحتفظ بلقب بطولة العالم.

وبعد فشله في الفوز في بداية الموسم، ثم تعرضه لحادث في فرنسا، خضع لجراحة في كتفه وأخرى لعلاج كسر في قدمه، ما أدى إلى غيابه عن سباق الجائزة الكبرى في بلده، بينما كان منافسوه يحصدون الانتصارات والنقاط.

واحتل المركز الثامن في الترتيب، لكنه فاز بـ6 من الجولات التسع التالية، فيما تعثر منافساه من فريق أبريليا، مارتن وماركو بتسيكي، قبل أن يحسم اللقب في البرتغال قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وإذا كان لقبه السابع هو الأكثر إثارة للمشاعر، فإن الثامن رسّخ مكانته بين عظماء هذه الرياضة، واقترن ذلك باحتفالية زاخرة بالدلالات الرمزية.

وصعد ماركيز السلالم، بينما ظهرت خلفه لقطات بالظل لـ«ماعز»، رمز «الأعظم على الإطلاق»، تصعد معه قبل أن يقدم له أجوستيني خوذة ذهبية تذكارية.