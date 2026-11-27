اختتمت الجمعة منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الأول للنسخة السادسة من بطولات «قفز السعودية».

وكانت منافسات النسخة السادسة قد انطلقت الخميس على أرض ميدان «قفز السعودية» بالجنادرية في الرياض، حيث تُقام أشواطها على مدار 3 أسابيع بإقامة 66 شوطاً، بمجموع جوائز يتجاوز 3.4 مليون ريال، وبمشاركة 267 فارساً وفارسة يمثلون 16 دولة.

وخطف الفارس الفارس الأولمبي عبد الله الشربتلي لقب الشوط الرئيسي لفئة الثلاث نجوم وارتفاع 145 سم وذلك بزمن بلغ (63.32 ثانية) دون أخطاء، فيما حلّ ثانياً الفارس كمال باحمدان بزمن (65.09 ثانية)، وجاء الفارس الشربتلي أيضاً في المركز الثالث على جواد آخر بزمن (65.12 ثانية)

وفي الشوط السادس (الجولة المتوسطة) لفئة الثلاث نجوم وارتفاع 135 سم، ظفر الفارس سعود الرشيد بالمركز الأول بزمن (37.11 ثانية)، تلتْه في المركز الثاني الفارسة فنون الحميدان بزمن (39.49 ثانية)، فيما حلّ ثالثاً الفارس وليد الغامدي بزمن (40.34 ثانية).

وكانت منافسات اليوم الثاني قد انطلقت بالشوط الأول (شوط المبتدئين) بارتفاع 60 إلى 70 سم، حيث حقق الفارس عبد الله باحمدان المركز الأول، وحلّ ثانياً الفارس محمد آل الشيخ، فيما جاءت ثالثةً الفارسة سارة الصالح.

وفي الشوط الثاني (جولة ضد الزمن) المخصص لفئة الناشئين ضمن فئة النجمة الواحدة بارتفاع 115 سم، انتزع الفارس فواز الحكير المركز الأول، وحلّت ثانيةً الفارسة نورة الرشيد، وجاء ثالثاً الفارس محمد السواحي.

وفي الشوط الثالث (جولة وجولة تمايز) لفئة النجمة الواحدة وارتفاع 120 سم، تُوّج الأمير عبد العزيز بن تركي بالمركز الأول بزمن (32.02 ثانية)، وحلّ ثانياً الفارس عبد الرحمن النمر بزمن (32.46 ثانية)، وجاءت في المركز الثالث الفارسة فنون الحميدان بزمن (33.46 ثانية).

وفي الشوط الرابع لفئة الأشبال وارتفاع 105 سم، فاز الفارس عبد الله اليوسف بالمركز الأول، وحلّ الفارس عبد الله غزاوي ثانياً، فيما عاد الفارس عبد الله اليوسف ليحصد المركز الثالث على جواد آخر.

واختُتمت الأشواط التمهيدية بالشوط الخامس (الجولة الصغرى) لفئة النجمة الواحدة وارتفاع 105 سم، حقق فيه الفارس يزيد عقيلي المركز الأول بزمن (23.51 ثانية)، وحلّ ثانياً الفارس ريان حدس بزمن (25.79 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس محمد الهادي بزمن (26.25 ثانية).

وتُختتم السبت منافسات الأسبوع الأول بإقامة ثمانية أشواط، تبدأ عند الساعة 12:30 ظهراً وتتدرج ارتفاعاتها من 50 سم وتصل إلى 150 سم، وتشمل أشواط المبتدئين والفئات السنية المؤهلة لتصفيات المجموعة السابعة، وأشواط النجمة الواحدة والثلاث نجوم، قبل أن يُسدل الستار للشوط الختامي الرئيسي (الجائزة الكبرى - فئة الثلاث نجوم، ارتفاع 150 سم).