اكتملت مواجهات الدور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، التي تجرى منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك عقب إسدال الستار، الجمعة، على منافسات دور المجموعات.

ويلتقي المنتخب السعودي بنظيره البلجيكي، الاثنين 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، على الملعب رقم 5 بمنطقة أسباير في الدوحة.

وتأهل الأخضر السعودي بعدما حل ثانياً في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، متساوياً مع فرنسا المتصدرة وأوروغواي صاحبة المركز الثالث، إثر تحقيقه انتصارين مقابل خسارة واحدة، مسجلاً 5 أهداف مقابل 4 استقبلتها شباكه.

في المقابل، حل المنتخب البلجيكي ثانياً في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، خلف مالي المتصدرة بـ9 نقاط، بعدما حقق انتصارين مقابل خسارة واحدة، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

وجاء المنتخب البلجيكي في المركز الثاني بين المنتخبات الـ12 التي احتلت وصافة مجموعاتها، خلف فنزويلا، فيما حل المنتخب السعودي سابعاً في الترتيب ذاته.

وتشهد منافسات الاثنين أيضاً مواجهة إيطاليا، متصدرة المجموعة الخامسة بـ9 نقاط، مع أوزبكستان، ثالثة المجموعة السادسة بـ4 نقاط، فيما تلتقي كرواتيا، متصدرة المجموعة السادسة بـ7 نقاط، مع أوروغواي، ثالثة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط.

وتواجه البرازيل، متصدرة المجموعة التاسعة بـ9 نقاط، موزمبيق، فيما تلتقي آيرلندا، وصيفة المجموعة التاسعة بـ6 نقاط، ساحل العاج، وصيفة المجموعة الخامسة بالرصيد ذاته.

كما تواجه المكسيك، متصدرة المجموعة الحادية عشرة بـ7 نقاط، الأرجنتين، وتلتقي إسبانيا، متصدرة المجموعة الثامنة بـ9 نقاط، أوزبكستان، ثالثة المجموعة الخامسة بـ3 نقاط، فيما يواجه المغرب، وصيف المجموعة الثامنة بـ4 نقاط، تشيلي، متصدرة المجموعة العاشرة بـ6 نقاط.

وتتواصل منافسات دور الـ32، الثلاثاء الأول من ديسمبر (كانون الأول)؛ إذ تلتقي مالي، متصدرة المجموعة السابعة بـ9 نقاط، جمهورية الدومينيكان، ثالثة المجموعة العاشرة بـ4 نقاط، فيما تواجه أستراليا، متصدرة المجموعة الثالثة بـ5 نقاط، السنغال، وصيفة المجموعة السادسة بالرصيد ذاته.

وتشهد المنافسات مواجهة آسيوية خالصة تجمع كوريا الجنوبية، متصدرة المجموعة الثانية بـ9 نقاط، واليابان، ثالثة المجموعة الثانية عشرة بـ3 نقاط، فيما تلتقي صربيا، متصدرة المجموعة الثانية عشرة بـ9 نقاط، الصين، ثالثة المجموعة الثامنة بـ4 نقاط.

وتواجه اليونان، متصدرة المجموعة الأولى بـ9 نقاط، الإكوادور، ثالثة المجموعة الثانية بـ4 نقاط، فيما يلتقي المنتخب المصري، وصيف المجموعة الأولى بـ6 نقاط، كولومبيا، وصيفة المجموعة الثانية عشرة بالرصيد ذاته.

وتواجه فرنسا، متصدرة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، أوغندا، وصيفة المجموعة الثانية بـ4 نقاط، فيما تلتقي الجزائر، وصيفة المجموعة العاشرة بـ6 نقاط، فنزويلا، وصيفة المجموعة الحادية عشرة بـ7 نقاط.

وكانت 7 منتخبات قد أنهت دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وهي إسبانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا ومالي واليونان والبرازيل وصربيا، فيما تصدر المنتخب الإسباني قائمة الأقوى هجومياً بتسجيله 22 هدفاً دون أن تستقبل شباكه أي هدف.

وانطلقت البطولة بمشاركة 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، تأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني، إلى جانب أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، على أن تختتم المنافسات في 13 ديسمبر المقبل.