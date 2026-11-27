يسعى الهلال إلى إحكام قبضته على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عندما يحل ضيفاً على نظيره الاتفاق، السبت، في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة، التي تشهد حلول النصر حامل اللقب ضيفاً على الحزم في بريدة، في حين يستقبل الأهلي نظيره التعاون في جدة، بحثاً عن مصالحة جماهيره عقب تعثره القاري.

وتحمل المواجهات الثلاث أهمية كبيرة في حسابات المنافسة، خصوصاً في ظل الصراع المحتدم على صدارة الترتيب بين الهلال وملاحقَيه القادسية والنصر، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى البقاء قريباً من دائرة المنافسة، ويعيش الحزم والتعاون ظروفاً مختلفة في صراع الابتعاد عن مراكز الهبوط.

وفي الدمام، يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق بملعب الأخير، متطلعاً إلى استعادة نغمة الانتصارات عقب تعادله أمام نيفتشي الأوزبكي بنتيجة 2-2 في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما فرط في انتصار كان في متناول يدَيه.

ويتصدر الهلال لائحة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، جمعها من عشرة انتصارات مقابل خسارة وحيدة، متقدماً بفارق نقطتين عن القادسية والنصر، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، وهو ما يمنحه أفضلية يسعى إلى استثمارها في رحلة المحافظة على الصدارة.

ويتطلع الهلال إلى تحقيق انتصاره الثالث توالياً أمام الاتفاق، الذي لم ينجح في تحقيق الفوز على نظيره العاصمي منذ عام 2018، في الوقت الذي يأمل فيه أصحاب الأرض استثمار عاملَي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 19 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل ثلاث خسائر، ويتطلع إلى الاقتراب بصورة أكبر من أندية المقدمة؛ إذ لا يفصله سوى خمس نقاط عن الأهلي والاتحاد صاحبَي المركزين الرابع والخامس.

وستكون مواجهة الهلال اختباراً حقيقياً لطموحات الاتفاق في التقدم نحو مراكز المنافسة، خصوصاً أمام فريق يمتلك أقوى خطوط الدفاع في الدوري، بعدما استقبلت شباكه تسعة أهداف فقط، في حين سجل لاعبوه 32 هدفاً.

وفي بريدة، يحل النصر ضيفاً على الحزم بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة يتطلع من خلالها حامل اللقب إلى استعادة نغمة الانتصارات محلياً، بعدما نجح في تجاوز آثار خسارته أمام الأهلي بنتيجة 1- 3، بتحقيق انتصار مهم على السد القطري بنتيجة 2- 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

مارتينيلي خلال تدريبات الهلال الأخيرة (نادي الهلال)

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 28 نقطة، متساوياً مع القادسية ومبتعداً بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر، وهو ما يجعل مواجهة الحزم محطة مهمة في رحلة الفريق للدفاع عن لقبه، خصوصاً أن أي تعثر جديد قد يمنح الهلال فرصة لتوسيع الفارق النقطي.

ويأمل الأسترالي بوستيكوغلو، مدرب النصر، أن يشكل الانتصار القاري الأخير نقطة انطلاق جديدة للفريق، بعدما أظهر لاعبوه ردة فعل إيجابية عقب الخسارة المحلية أمام الأهلي. وكان بوستيكوغلو أكد عقب مواجهة السد أن طموحات النصر تمتد إلى الفوز بالبطولات الأربع التي يشارك فيها الموسم الحالي، مشيراً إلى أن فريقه لا يزال في وضع جيد على صعيد المنافسة محلياً وقارياً.

ويتسلح النصر بقدراته الهجومية الكبيرة، بقيادة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، الذي خطف الأنظار بهدفه المقصي الرائع في شباك السد القطري، وسط انسجام متزايد بين اللاعبين داخل أرض الملعب.

في المقابل، يعيش الحزم ظروفاً صعبة في مشواره بالدوري؛ إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد عشر نقاط، جمعها من انتصارين وأربعة تعادلات مقابل ست خسائر، ولا يبتعد إلا بنقطة واحدة عن الفتح الذي يحتل أول مراكز الهبوط.

ويدرك التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، حجم التحدي الذي ينتظر فريقه أمام حامل اللقب، في مواجهة يُنتظر أن يعتمد خلالها على التنظيم الدفاعي وإغلاق المساحات أمام مفاتيح اللعب النصراوية، مع محاولة استثمار الهجمات المرتدة للوصول إلى مرمى الفريق الضيف.

وفي جدة، تتجه الأنظار صوب ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث يستضيف الأهلي نظيره التعاون في مواجهة تجمع فريقين يتطلعان إلى التعويض، وإن اختلفت طموحاتهما وحساباتهما في لائحة الترتيب.

ويدخل الأهلي المواجهة محتلاً المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بعدما حقق ثمانية انتصارات مقابل أربع خسائر، دون أن يسجل أي تعادل في مشواره بالدوري حتى الآن.

ورغم الانتصار اللافت الذي حققه الأهلي أمام النصر بنتيجة 3- 1 في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة، فإن الفريق لم ينجح في استثمار تلك الدفعة المعنوية قارياً، بعدما خسر أمام الشمال القطري بنتيجة 2- 3، ليتلقى خسارته الأولى في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي تُوج بلقبه في النسختين الماضيتين.

ووضعت الخسارة القارية المدرب الهولندي مارينو بوشيتش أمام تحدٍّ جديد؛ إذ سيكون مطالباً باستعادة ثقة الجماهير سريعاً، والمحافظة على حضور الفريق في دائرة المنافسة المحلية.

أما التعاون، فيعيش مفارقة كبيرة بين حضوره القاري ونتائجه المحلية؛ إذ نجح في ضمان تأهله إلى دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا 2» قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، لكنه لا يزال عاجزاً عن تحقيق انتصاره الأول في الدوري السعودي هذا الموسم.

ويحتل «سكري القصيم» المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد خمس نقاط، جمعها من خمسة تعادلات مقابل سبع خسائر، في حين سجل لاعبوه ستة أهداف فقط، ليملك أضعف خطوط الهجوم في الدوري.

ويأمل التعاون أن تسهم المداورة التي أجراها الجهاز الفني في المواجهة القارية في رفع جاهزية لاعبيه أمام الأهلي، في ظل الحاجة الملحة إلى تحقيق انتصار أول من شأنه أن يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في رحلة الخروج من دائرة الخطر.