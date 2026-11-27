من خنادق القتال إلى فضاء التكنولوجيا، تعيد الجماعات الإرهابية والمتمردة في أفريقيا رسم خريطة تهديداتها، مستفيدةً من أدوات رقمية وتقنيات متطورة لتوسيع قدراتها وتغيير أساليب المواجهة، في تحوّل يقلب قواعد الصراع بـ«القارة السمراء» على نحو لم يكن متصوراً قبل عقد من الزمن. ووفق خبراء عسكريين واستراتيجيين التقتهم «الشرق الأوسط»، فإن هذه التكنولوجيا التي باتت تمتلكها جماعات متمردة وانفصالية ومتشددة في دول أفريقية، بينها إثيوبيا والصومال ومالي وبوركينا فاسو وموزمبيق والسودان وليبيا، تفرض تهديدات أمنية متصاعدة، من شأنها دفع عدة دول لتعظيم قدراتها الدفاعية والهجومية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في طريق إنهاء تلك التهديدات. والواقع، أنه لا يُتوقع أن تشهد تلك التهديدات خفوتاً، في ظل استمرار حصول الميليشيات والجماعات الانفصالية والمتشددة المسلحة في دول عدة على هذه التكنولوجيا، التي تتصدرها الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة.
تمدّد التكنولوجيا الرقمية في أيدي المتمردين والتنظيمات الإرهابية في أفريقيا مستمر، إذ أعلنت الجمارك في بوركينا فاسو يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مصادرة 181 طائرة مسيّرة (درون) ومعدات عسكرية وأجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية من طراز «ستارلينك»، تجاوزت قيمتها 80 مليون فرنك أفريقي (نحو 122 ألف يورو)، قبل تهريبها إلى البلاد بصورة غير قانونية. وقال المدير العام للجمارك، إيف كافاندو، إن بعض المسيّرات المضبوطة مزدوجة الاستخدام؛ بعضها يستخدم في التصوير والزراعة والمسح الجغرافي ويمكن إعادة توظيفها بشكل يهدد الأمن القومي.
وفي السودان، تستخدم ميليشيات «الدعم السريع» الطائرات المسيّرة ضد أهداف عسكرية كان أحدثها في 22 نوفمبر، والحال نفسه نجده في إثيوبيا التي شهدت هجوماً نادراً بالمسيّرات من «جبهة تحرير تيغراي» المناوئة لحكومة آبي أحمد على أديس أبابا قبل أن ترد الحكومة بالسلاح ذاته في مواجهات بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.
وهناك مالي، حيث حاز المتمردون، ومنهم «جبهة تحرير أزواد» و«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» تقدماً ميدانياً، بالذات منذ عام 2023 أمام القوات النظامية بفضل عشرات الهجمات من الطائرات المسيرة، فضلاً عن سنوات أخيرة شهدتها مواجهات ليبيا بهذا النوع من السلاح بين سلطتي بنغازي وطرابلس المتنازعتين على حكم البلاد.
وينضم لتلك السلسلة الإرهابية التي تستند في هجماتها للتكنولوجيا، المتمردون في إقليمي شمال وجنوب كيفو شرق الكونغو الديمقراطية، وكان استهدافهم بالمسيرات لمدينة غوما، المركز التجاري والإداري الحيوي في شرق الكونغو الديمقراطية، خلال مارس (آذار) الماضي، إحدى أبرز الهجمات.
التهديد يتغير باستمرار
غير أن المسيّرات لا تحتكر التهديد التقني وحده، بل إن مندوب الصومال لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، السفير أبو بكر بالي، ذكر في تصريحات سبتمبر (أيلول) الماضي بأن التهديد الإرهابي يتغيّر باستمرار. إذ تستغل الجماعات المتطرفة مزيداً من التقنيات الحديثة، وبرامج الاتصالات والذكاء الاصطناعي للتخطيط للعمليات والهجمات، بجانب أن «الطائرات المسيّرة مستخدمة لتنفيذ هجمات كانت مستحيلة قبل عقد من الزمن».
بخلاف ما سبق، تلعب التكنولوجيا دوراً في تحركات المتمردين؛ من استخدامات في الاستطلاع والتجسس إلى استخدام حيل الذكاء الاصطناعي في الدعاية والتضليل ومنصات التواصل لاستقطاب المسلحين، فضلاً عن تطبيقات الاتصالات المشفرة لتبادل المعلومات بعيداً عن الرقابة، وضمان استمرار التمويل عبر العملات المشفرة وسيلةً آمنةً لنقل الأموال بعيداً عن القيود والملاحقات.
العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن خطورة هذا المشهد لا تكمن في امتلاك الجماعات المسلحة لأسلحة «مستحيلة» أو معقّدة تكنولوجيّاً فحسب، بل في «معادلة التكلفة والاستنزاف، إذ يمكن لمسيّرة لا يتجاوز سعرها بضعة آلاف من الدولارات أن تستهدف معسكرات أو مخازن ذخيرة أو تسبب خسائر بشرية ومادية، في مقابل منظومات اعتراضية وصواريخ دفاع جوي تكلفتها مرتفعة للغاية».
وأردف راغب أن سيطرة بعض الجماعات المسلحة في دول مثل مالي وبوركينا فاسو على مدن ومواقع استراتيجية «جاء على خلفية الاستفادة من التكنولوجيا ومن هشاشة الأوضاع الداخلية، حيث تبدو الجيوش في بعض هذه الدول أقرب إلى جيوش رمزية أو منشغلة بالحكم والانقلابات».
يتفاقم هذا التحدي، حسب راغب، «في البيئات الهشة وطويلة الحدود التي تفتقر إلى الضبط الكامل، فضلاً عن صعوبة السيطرة على الفضاء السيبراني وانتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة، بخلاف أن عدداً من الجيوش في دول أفريقيا تعاني من ضعف الإمكانات، إلى جانب نشاط شبكات دعم وتمويل ترتبط بثروات المنطقة ومصالح أطراف إقليمية ودولية تتقاطع حساباتها على الأرض، بما في ذلك التنافس والاصطدام غير المباشر بين قوى دولية كالوجود الروسي في أفريقيا والجهات المناوئة له، سواء غربية أو أوكرانية».
بجانب المسيّرات... تلعب التكنولوجيا دوراً
في تحركات المتمردين بين استخدامات
في الاستطلاع والتجسس إلى استخدام
حيل الذكاء الاصطناعي
سوق السلاح مفتوحة
هذا الواقع يرجعه اللواء أمين إسماعيل مجذوب، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني المتخصص في إدارة الأزمات والتفاوض، إلى أن «سوق السلاح باتت سوقاً مفتوحةً تتعامل معه خارج الأطر المنظمة للدول، حيث يمكن شراء الأسلحة والتعرف على خواصها وكيفية تصنيعها أو تصنيع الذخائر عبر الإنترنت، إلى جانب التعامل غير القانوني والملتوي مع تجار السلاح، ما أتاح للتنظيمات الإرهابية في العالم وفي أفريقيا بشكل خاص، وكذلك لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الحصول على هذه الأسلحة بأموال غير قانونية».
وأوضح مجذوب أنه تسرّبت في دول عديدة، شهدت تمرداً وحروباً، أسلحة وتقنيات من بينها الطائرات المسيّرة ووقعت في أيدي الجماعات الإرهابية، لتصبح تمتلك قدرات قتالية وكوادر مؤهلة لإدارتها. بالتالي، وفق الخبير في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، مجاهد الصميدعي، «أحدث التطور التكنولوجي في قبضة الإرهاب والمتمردين تحوّلاً جذرياً في طبيعة المواجهة بين الجيوش النظامية والجماعات الإرهابية في أفريقيا»، مشدداً على أن انخفاض تكلفة الطائرات المسيّرة، وتقدّم تقنيات الاتصالات والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، وانتشار التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، عوامل أتاحت للجماعات الإرهابية تعزيز قدراتها في مجالات الاستطلاع والمراقبة وتنفيذ الهجمات، ومن ثم فرض تكلفة أمنية وعسكرية مرتفعة على الدول التي تواجهها.
وهذا يغيّر مفهوم الحروب غير المتكافئة، وفق الصميدعي، ولا يبقي التفوق العددي أو حجم الترسانة التقليدية وحدهما عنصراً كافياً لحسم السيطرة الميدانية وتحقيق الانتصار. فالانتشار التقني أسهمت فيه هشاشة السيطرة الحكومية بمناطق نزاعات أفريقية على مساحات جغرافية واسعة، وضعف الرقابة الحدودية، وتنامي شبكات التهريب والجريمة المنظمة، إلى جانب الاضطراب السياسي. وكل هذا، طبعاً، من دون إغفال غياب التشريعات والآليات الرقابية الكافية لتنظيم تداول التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وانتشار الفساد، ومحدودية قدرة بعض الدول على تتبع مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية.
سُبل المواجهة
يواجَه هذا الخطر التقني المتزايد بتحركات حكومية متسارعة، وفي أحدث تحرك أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 25 نوفمبر الحالي أمام البرلمان أن بلاده عززت قدرة قوات الدفاع عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، وأن نتائج ملموسة بدأت تظهر بالفعل.
وحسب مجذوب، فإن الجيوش الأفريقية العريقة منذ استقلال دولها في ستينات وسبعينات القرن الماضي تمتلك القدرة التقنية والتعليمية والتدريب المؤهل والكوادر والعمالة الماهرة للتعامل مع هذه التقنيات. ويوضح أن حروب الجيل الرابع استدعت قدرات تكنولوجية عالية وتعليماً فوق جامعي للكوادر العسكرية للتعامل مع هذه الأسلحة، في مقدمتها المسيّرات المستخدمة حالياً في صراعات أفريقيا.
كذلك، وفق مجذوب، ثمة تطور لدى بعض الدول الأفريقية، مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر وإثيوبيا والسودان، نوعاً ما، في التصنيع المحلي وإدارة المسيّرات والتصدّي لها عبر منظومات التشويش ومنظومات الدفاع الجوي الحديثة. يضاف إلى ذلك وجود تعاون أمني وعسكري كبير يشمل منظومة التدريب المشترك ومنظومة رؤساء الأركان المشتركة التي تجتمع في الاتحاد الأفريقي، وفي «إيفاد» وفي مجموعة جيوش شرق أفريقيا ومجموعة جيوش غرب أفريقيا ووسط أفريقيا، وهي تنظيمات تتبادل المعلومات والخبرات لمجابهة هذه التنظيمات الإرهابية وأدواتها.
أيضاً على الصعيد الأمني، هناك لجنة «السيسا»، وهي تنظيم مخابراتي (أسس عام 2014) ويضم كل أجهزة الأمن في أفريقيا، ويعقد اجتماعات سنوية ويتبادل الرئاسة. ويمتلك هذا التنظيم خبرة كبيرة في تبادل المعلومات وتحليل البيانات ومحاولة إطفاء وتجفيف الصراعات في القارة، إلى جانب التحالفات التي تعقد بين دول أو مجموعات في غرب أفريقيا ووسط أفريقيا وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا لتبادل المعلومات ومواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية، فضلاً عن التحالفات البينية بين دولة وأخرى كما حدث في عدد من الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية.
تحديات تحتاج لمقاربة متكاملة
لكن رغم تلك القدرات الرسمية، فإنه بحسب الصميدعي، «لا يمكن التعامل مع الجيوش الأفريقية بوصفها منظومة عسكرية متجانسة نظراً للتفاوت الكبير في الإمكانات؛ ففي حين تمتلك دول مثل مصر والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا قدرات عسكرية وتكنولوجية واستخباراتية متقدمة نسبياً مقارنة بمحيطها، تواجه العديد من دول الساحل الأفريقي قيوداً حادة في الموارد المالية والتقنية والاستخباراتية، والتأخر بتطوير منظومات الإنذار المبكّر والرصد والحرب الإلكترونية والدفاع الجوي، وضعف تدريب الكوادر العسكرية على الأنماط الحديثة للقتال.
ويرى الصميدعي أن «التحدي الأساسي أمام بعض الجيوش الأفريقية يتمثل في الانتقال من العقيدة العسكرية التقليدية إلى عقيدة أكثر مرونة وقدرة على استيعاب التطور التكنولوجي»، ما يدفع إلى إنشاء منظومات إقليمية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق مراقبة الحدود، وملاحقة شبكات التهريب والتمويل، وسنّ تشريعات مشتركة لتنظيم تداول التقنيات الحساسة.
وحقاً، حسب سمير راغب، «تتطلب مواجهة هذا التهديد التكنولوجي مقاربة متكاملة تبدأ برفع كفاءة وتدريب الجيوش النظامية واستراتيجية شاملة لا تقتصر على البعد العسكري، بل تشمل الجوانب الفكرية والثقافية والتنموية، إلى جانب تحرك المجتمع الدولي لوقف التدخلات الخارجية التي تغذي الصراع وتمد الجماعات المسلحة بالأدوات والتكنولوجيا، وتدعم عودة الدولة الوطنية ومؤسساتها».
وهنا يضيف اللواء أمين مجذوب أن تحديات عدة تنضم لتلك الأسباب، أبرزها «تحول أفريقيا إلى سوق للسلاح، حيث لا تسمح بارونات الأسلحة ومنظمات ومصانع وشركات بيع الأسلحة بوجود سلام في القارة... فكلما أُطفئت نيران التمرد والحروب الداخلية في مكان اشتعلت في مكان آخر، مع استمرار البيع والصيانة ووجود الخبراء في المواقع الجديدة، وكأنه كتب على القارة السمراء أن تكون التكنولوجيا لعنة عابرة للحدود».
حقائق
من الصومال للساحل... أذرع الإرهاب الرقمية
تنامت التهديدات المشفرة في أفريقيا في العقد الأخير بصورة غير مسبوقة مع انغماس جماعات التمرد والإرهاب في سباق التكنولوجيا ضد الجيوش النظامية. ومن منطقة الساحل وغرب أفريقيا وحوض بحيرة تشاد والقرن الأفريقي، ومناطق أخرى في «القارة السمراء»، برزت جماعات متشددة وانفصالية ومتمردة في هذا السباق التي يتربع على عرشه الطائرات المسيرة، أبرزها الجماعات التالية:جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»
تنظيم مسلح يتبع تنظيم «القاعدة»، أسس في مارس (آذار) 2017 وينشط في منطقة الساحل الأفريقي (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) مع امتداد عملياتي في دول مجاورة مثل بنين، وتتصدر هذه الجماعة التنظيمات الأكثر نشاطاً في توظيف الطائرات المسيّرة بمنطقة الساحل. ومنذ سبتمبر (أيلول) 2023، ازدادت هجمات الطائرات المسيّرة، لا سيما في مالي، حيث يشير الإعلام إلى أن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» نفذت 187 هجوماً بطائرات مسيرة منذ عام 2023 وحتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).جماعة «بوكو حرام» وفصيلها المنشق «ولاية غرب أفريقيا»
ينشط الفصيلان منذ أواخر عام 2024 في دول بحيرة تشاد (تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا). وباشرا في استخدام التكنولوجيا على مرحلتين: الأولى للطائرات المسيرة بهدف الأعمال الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع وتنفيذ الدعاية الإعلامية خلال الفترة من 2018 حتى 2022. وشكّلت الفيديوهات المصورة عبر الطائرات المسيرة وإنتاجاتها السينمائية أدوات تجنيد فاعلة عرضت «انتصارات» الجماعتين واستقطبت مقاتلين جدداً نتيجة سردية تزايد قوة كل من الجماعتين وتصورات قدراتهما المتقدمة، حسب تقرير استراتيجي صادر في عام 2025 عن «مركز السلام للأبحاث»، غير الحكومي.
أما المرحلة الثانية فشهدت فترة تحول الجماعتين إلى التسليح النشط للطائرات المسيرة، ولوحِظ ذلك بين عامي 2022 و2023 مع تصاعد وتيرته في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025 واستمراره في عام 2026.«حركة الشباب» في الصومال
تخوض «حركة الشباب»، التي أسست في 2004 وبايعت «القاعدة» عام 2012، حرباً ضد السلطات الصومالية في بلد يعاني ضعف السلطة المركزية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في عام 1991. وباتت تستخدم المسيرات في نطاق الدعاية والترويج والاستطلاع، غير أن عام 2026، شهد تدريبات للحركة على يد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على استخدامها في المواجهات العسكرية.«حركة 23 مارس» في الكونغو الديمقراطية
سيطرت «حركة 23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021. وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، أخيراً الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم. وكان من أبرز الهجمات إعلان الحركة المتمردة في فبراير (شباط) 2026، مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف مطار مدينة كيسانغاني الاستراتيجية بشمال شرق البلاد، بثماني طائرات مسيرة محمّلة بالمتفجرات.