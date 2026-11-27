قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم (الجمعة)، إن على حكومة كوستاريكا أن تتحمل مسؤولية الاتهامات «الخاطئة» بوجود صلات لها بالإرهاب التي استخدمتها لمنعها، يوم الخميس، من دخول البلاد.

وجاء تصريح ألبانيزي من المطار الذي يخدم العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، حيث وصلت، يوم الخميس، لتسلم درجة الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات. غير أن كوستاريكا منعتها من الدخول.

وبررت سلطات الهجرة القرار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بوجود «تنبيه دولي» يتعلق بها، مشيرة إلى «صلات بأعمال إرهابية».

واتهمت ألبانيزي التي تولّت منصبها في 2022 إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة، في ردّها على الهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 حركة «حماس» الفلسطينية.

ومنذ توليها منصبها، تعرّضت المقررة لحملة شعواء من إسرائيل ومؤيديها، طالبت بإقالتها من منصبها، إذ كشفت عن أنها تلقّت تهديدات عديدة منذ تولت مهامها، خصوصاً بعد نشرها التقرير الذي يحمل عنوان «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة»، الذي يكشف المصالح الاقتصادية وراء الاحتلال الإسرائيلي عموماً، وحرب غزة خصوصاً، والشركات التي تقف وراءها.

وفي يوليو (تموز) عام 2025، صدر بيان عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتهم فيه ألبانيزي بـ«معاداة السامية» و«دعم الإرهاب» و«تحقير» الولايات المتحدة وإسرائيل، تبريراً لمنعها من دخول الأراضي الأميركية. بيد أن الأمم المتحدة أعلنت دعمها لها وجدّدت ولايتها، كما أعلنت «منظمة العفو الدولية» تأييدها لها ورفضها العقوبات الأميركية.