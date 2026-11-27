في خطوة استراتيجية تعكس تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الأزمات، يستعد المغرب لإطلاق النظام الوطني للإنذار العمومي عبر الهواتف الجوالة، المعروف اختصاراً بـ«MA-INDAR»، ليدخل حيز التشغيل الفعلي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2026.

ومع اقتراب موعد التفعيل الرسمي، شرعت السلطات في تنفيذ سلسلة من الاختبارات التقنية والميدانية في أقاليم عدة، مثل خنيفرة وتاوريرت وأزمور، لضمان جاهزية هذه المنظومة الرقمية المتطورة التي تراهن على استباق الخطر وتقليص زمن الاستجابة إلى حدوده الدنيا، محولةً كل هاتف جوال إلى أداة إنقاذ فورية.

من رد الفعل إلى الاستباق

لم يعد التعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة يحتمل الانتظار أو الاعتماد على قنوات الاتصال التقليدية التي قد تتأخر في الوصول إلى المهددين بالخطر. ومن هذا المنطلق، صممت وزارة الداخلية المغربية نظام «MA-INDAR» ليكرس مقاربة استباقية حديثة، تستند إلى تقنيتين متكاملتين هما البث الخلوي (Cell Broadcast) للهواتف الذكية، والرسائل النصية القصيرة (SMS) للهواتف العادية. وتكمن القوة التقنية لهذا النظام في قدرته على اختراق النطاق الجغرافي المهدد بدقة متناهية، وبث إشعارات نصية مصحوبة بنبرة صوتية مميزة تخترق وضع الصامت، دون أن يتطلب الأمر من المواطن تثبيت أي تطبيق مسبق أو التسجيل في أي منصة أو تحمل أي تكلفة مادية، وحتى في حال كان الهاتف مغلقاً وقت الإرسال، فإنه يستقبل التنبيه فور إعادة تشغيله ما دامت صلاحية الإنذار قائمة.

تكامل الرصد الجوي وتفعيل الإشعار

لا يعمل نظام الإشعار والإنذار في فراغ، بل يمثل حلقة الوصل الأخيرة والحاسمة في سلسلة متكاملة تبدأ من مراكز الرصد الجوي واليقظة المناخية. فبمجرد أن ترصد الأجهزة المختصة مؤشرات لظواهر جوية قصوى، مثل الفيضانات المفاجئة أو العواصف الرعدية العنيفة أو الاضطرابات المناخية الحادة، تُرفع المعطيات الموثوقة والمحيّنة فوراً إلى السلطات المختصة لتقييم شدة الخطر ونطاق امتداده الجغرافي.

وهنا يبرز دور «MA-INDAR» كآلية سيادية لا تُفعّل في الوضعيات العادية أو الروتينية، بل يقتصر إطلاقها حصرياً على الحالات الاستثنائية والضرورية التي تنطوي على تهديد حقيقي للأرواح البشرية والممتلكات، ما يمنح الرسالة الصادرة هيبة ومصداقية تقطع الطريق أمام الشائعات والتهويل على منصات التواصل الاجتماعي.

هندسة الرسالة... عندما تتحول الكلمات إلى طوق نجاة

أولت الجهات المشرفة على المنظومة عناية فائقة لصياغة رسائل الإنذار، إدراكاً منها بأن المعلومة غير الواضحة في لحظات الأزمة قد تولد ذعراً يضاهي خطورة الكارثة نفسها. لذلك، صُممت رسائل «MA-INDAR» لتكون متدرجة ودقيقة ومراعية للجانب النفسي للسكان.

فهي لا تكتفي بإطلاق صافرة تحذير مبهمة، بل تقدم للمتلقي بطاقة تعريف شاملة للخطر تشمل طبيعته، ودرجة خطورته، والنطاق الجغرافي المعني، والتوقيت الزمني المحتمل لوقوعه... والأهم من ذلك أنها ترفق التحذير بحزمة من الإرشادات العملية والتدابير الوقائية المحددة بدقة، ليعرف كل فرد في المنطقة المستهدفة ما يتوجب عليه فعله بالضبط في كل مرحلة من مراحل تطور الأزمة، بعيداً عن الارتباك والتخمين.

إدارة الإخلاء وترسيخ السلوك الوقائي

تتجلى الفاعلية الميدانية القصوى لهذا النظام في قدرته على تنظيم عمليات الإخلاء والإجلاء في أوقات الطوارئ الكبرى.

ففي سيناريوهات الكوارث التي تتطلب إبعاد السكان عن مناطق الخطر، تتيح رسائل الإنذار للسلطات المحلية توجيه المواطنين بسلاسة، وتحديد مسارات الأمان ومواعيد وساعات الإخلاء بدقة متناهية، بما يضمن انسيابية التدخلات الميدانية لفرق الإنقاذ والوقاية المدنية.

ومع ذلك، يشدد الخبراء والمسؤولون على أن التكنولوجيا مهما بلغت دقتها تظل رهينة بوعي المتلقي؛ إذ يكتمل نجاح منظومة الإنذار بتبني المواطن للسلوك الصحيح القائم على الهدوء، والانضباط، والتقيد الفوري بتعليمات السلطات، وتجنب التدافع أو نشر الأخبار غير المؤكدة، ليصبح التفاعل الواعي بين الدولة والمجتمع هو الضمانة الحقيقية لتجاوز المحن بأقل الخسائر الممكنة.