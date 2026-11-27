كيكي سانشيز فلوريس المدير الفني لفريق ديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)

شبّه كيكي سانشيز فلوريس، المدير الفني لفريق ديبورتيفو ألافيس، البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد بغريغ بوبوفيتش، المدرب الشهير لفريق سان أنطونيو سبيرز الأميركي ومنتخب الولايات المتحدة لكرة السلة.

وشدد فلوريس، في مؤتمر صحافي عقده الجمعة قبل لقاء ألافيس مع مضيّفه ريال مدريد، السبت، ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، على أن مورينيو «تجاوز كل الصيحات والاتجاهات السائدة» في عالم الساحرة المستديرة.

وكشف مدرب ألافيس أنه قرأ مؤخراً السيرة الذاتية لمدرب دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه»، الذي استطاع الصمود والبقاء في القمة رغم تغير العصور، على غرار مورينيو، وفقاً لوصف المدرب الإسباني.

وصرّح فلوريس، الذي عبّر عن تقديره الكبير لمدرب ريال مدريد: «لقد شهدت كرة القدم تغيرات على الأصعدة التكتيكية والبدنية والهجومية والدفاعية، ومع ذلك يظل مورينيو قادراً على المنافسة بفرقه. أنا أكنّ له تقديراً كبيراً».

وأضاف: «إنه مدرب يعرف كيف يتكيف مع الاتجاهات الحديثة، ومع أساليب اللعب والخطط الرائجة، ومع تطور كرة القدم نفسها، وهذا ما يمنحه الأهمية والمكانة التي يتمتع بها».

وحذّر المدرب، المولود في العاصمة الإسبانية مدريد، من أن الريال سيسعى لاستغلال أي ثغرات في منظومة ألافيس الدفاعية، مشدداً على أنه سيحاول فرض سيطرته مستعيناً بما يمتلكه من ترسانة متنوعة من الأدوات، حيث أكد ضرورة «منع المنافس من الانطلاق بالكرة»، لأن ذلك «يشكل خطراً كبيراً».

وأدرك سانشيز فلوريس أن فريقه سيواجه منافساً «قوياً ومسيطراً، ويتفوق بدنياً وفنياً»، وهو ما جعله يطالب لاعبيه بـ«محاولة البقاء في أجواء المباراة لأطول فترة ممكنة».

وأبدى فلوريس قناعته بأن الأداء الذي قدّمه فريقه خلال فوزه 3 / 1 على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، السبت الماضي، سيكون مفيداً لهم في كل الجوانب، ورغم اعترافه بأنه يميل أحياناً لاعتماد نهج دفاعي بحت، فإنه يفضل تكرار خطته السابقة.

وقال فلوريس إن «استعادة الكرة بسرعة، واللعب بشراسة وكثافة عالية، أمران ينجحان دائماً، أما ما قد لا ينجح دائماً فهو ترك مساحات معينة، وهو أمر يعتمد بطبيعة الحال على هوية الخصم».

ورغم سلسلة المباريات المرتقبة ضد منافسين مباشرين، فضّل فلوريس التركيز على المباراة المقبلة، وأوضح: «كل مباراة تشبه طبقاً من الطعام، فلكل منها نكهة مختلفة، وهذه المباراة ستتضمن مكونات أخرى».

وفي معرض حديثه عن احتمال فوز ألافيس على ريال مدريد، أشار سانشيز فلوريس إلى أن «هناك فرصاً قائمة».

يشار إلى أن ألافيس يتواجد في المركز التاسع حالياً بترتيب «الدوري الإسباني» برصيد 16 نقطة، حيث حقق 4 انتصارات، و4 تعادلات، في حين تلقّى 5 هزائم.