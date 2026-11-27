واشنطن تعطّل سفينة شحن حاولت اختراق الحصار على إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346387-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%91%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
واشنطن تعطّل سفينة شحن حاولت اختراق الحصار على إيران
طائرة مقاتلة من طراز «إف-16» تابعة لسلاح الجوي الأميركي تقوم بدورية فوق مياه إقليمية في الشرق الأوسط (سنتكوم)
قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن طائرة عسكرية أميركية عطّلت، الخميس، سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» في خليج عُمان، بعدما حاولت اختراق الحصار المفروض على إيران إثر مغادرتها ميناء بندر عباس، رغم تحذيرات متكررة.
وأوضحت «سنتكوم»، في بيان، أن الطائرة أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة، وهي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم بالاو، ما أدى إلى تعطيل محركاتها من دون أن يصاب أحد من طاقمها المدني.
وقالت إن القوات الأميركية أعادت توجيه 158 سفينة تجارية امتثلت للحصار، وعطّلت ست سفن رفضت الامتثال، داعية البحارة في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز إلى الالتزام بتحذيراتها.
وفرضت واشنطن الحصار على الموانئ الإيرانية في أبريل (نيسان)، رداً على إغلاق طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب، ثم رفعته في يونيو (حزيران) وأعادت فرضه في يوليو (تموز) إثر انهيار مسودة تفاهم.
CENTCOM disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 26, after the crew attempted to run the U.S. naval blockade, despite multiple warnings, following departure from Bandar Abbas.A U.S. military aircraft launched precision munitions that struck the stern of... pic.twitter.com/uD2orCew6b
قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن عناصر «الباسيج» «لا يتغاضون عن أي فرصة لضرب أعداء النظام» في رسالة بمناسبة أسبوع «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري».
«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
واشنطن تعطّل سفينة شحن حاولت اختراق الحصار على إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346387-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%91%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
واشنطن تعطّل سفينة شحن حاولت اختراق الحصار على إيران
طائرة مقاتلة من طراز «إف-16» تابعة لسلاح الجوي الأميركي تقوم بدورية فوق مياه إقليمية في الشرق الأوسط (سنتكوم)
قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن طائرة عسكرية أميركية عطّلت، الخميس، سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» في خليج عُمان، بعدما حاولت اختراق الحصار المفروض على إيران إثر مغادرتها ميناء بندر عباس، رغم تحذيرات متكررة.
وأوضحت «سنتكوم»، في بيان، أن الطائرة أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة، وهي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم بالاو، ما أدى إلى تعطيل محركاتها من دون أن يصاب أحد من طاقمها المدني.
وقالت إن القوات الأميركية أعادت توجيه 158 سفينة تجارية امتثلت للحصار، وعطّلت ست سفن رفضت الامتثال، داعية البحارة في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز إلى الالتزام بتحذيراتها.
وفرضت واشنطن الحصار على الموانئ الإيرانية في أبريل (نيسان)، رداً على إغلاق طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب، ثم رفعته في يونيو (حزيران) وأعادت فرضه في يوليو (تموز) إثر انهيار مسودة تفاهم.
CENTCOM disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 26, after the crew attempted to run the U.S. naval blockade, despite multiple warnings, following departure from Bandar Abbas.A U.S. military aircraft launched precision munitions that struck the stern of... pic.twitter.com/uD2orCew6b
«الحرس الثوري» يتوعد بتحرك «في الجو والبحر» لكسر الحصار
سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» بعد إصابة مؤخرتها بذخائر أميركية دقيقة في خليج عُمان الخميس (سنتكوم)
صعّدت طهران، الجمعة، لهجتها ضد الحصار البحري، وتوعد قادة عسكريون كبار بتحرك «في الجو والبحر» لكسره، غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن النصر «في متناولنا»، مشككاً في قبول إيران اتفاقاً.
توعد قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، الجمعة، بتحرك «في الجو والبحر» لكسر الحصار الأميركي. وكتب على منصة «إكس»، إن «على العدو أن ينتظر تحركنا في الجو والبحر»، مضيفاً أن «أي حلقة حصار لن تصمد أمام الإرادة الوطنية والقدرة الدفاعية لإيران»، وأن كسره «مهمة راسخة وعزم لا يتزعزع».
وتنفذ وزارة الخزانة الأميركية منذ أغسطس (آب) عملية «المنبوذ الاقتصادي» لقطع مصادر تمويل الحكومة الإيرانية، في إطار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.
وفرضت واشنطن الحصار في أبريل (نيسان)، رداً على إغلاق طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، ثم رفعته في يونيو (حزيران) وأعادت فرضه في يوليو (تموز) إثر انهيار مسودة تفاهم.
وتوعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» علي عبد اللهي بـ«رد حاسم وفعال ويجلب الندم» على أي تهديد أو اعتداء.
وأوضح في رسالة بمناسبة يوم البحرية الإيرانية، أن بحرية الجيش مستعدة لهذا الرد «تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة»، وأن «الخليج ومضيق هرمز تحولا إلى بؤرة مواجهة استراتيجية مع جبهة الاستكبار العالمي وإسرائيل».
وذهب قائد بحرية الجيش الأدميرال شهرام إيراني أبعد من ذلك، إذ زعم في كلمة قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران أن قوات كوماندوز بحرية «استعادت» ناقلتي نفط إيرانيتين من القوات الأميركية، «عندما كان الأميركيون نائمين».
ورسم إيراني صورة «عدو» ترك المحيطات «بكل قدراته» وعلق في هرمز، واستخدم كل ما لديه «ليُعبر سفينة واحدة» من المضيق «لكن عبثاً»، حسبما نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وأضاف إيراني إن «الأمر هو أن يبقى مضيق هرمز مغلقاً»، مشيراً إلى أن قواته «تنتظر أمر المرشد» لدخول الميدان و«محوهم جميعاً من التاريخ إلى الأبد»، وبـ«الانتقام» لقتلى الحرب.
وروى أن بحرية الجيش أطلقت في اليوم الأول من الحرب صاروخاً «لم يختبر» على حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» و«أصاب الهدف»، مدعياً أن الأميركيين لجأوا بعدها إلى موانئ مجاورة لنقل جرحى وقتلى.
ولم يقدم دليلاً على روايته، بما في ذلك اتهم الجيش الأميركي بأنه «يأخذ أولاً المال من مالكي السفن» لتأمين عبورها، ثم «لا يتحمل المسؤولية ولا يعيد المال» إذا استهدفت.
وفي الوقت نفسه، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 114 سفينة عبرت المضيق بمساعدة الجيش الأميركي بين 19 و21 نوفمبر (تشرين الثاني).
وعصر الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن طائرة عسكرية أميركية عطلت، سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» التي ترفع علم بالاو في خليج عُمان، بذخائر دقيقة أصابت مؤخرتها، مساء الخميس.
وقالت إن السفينة، وهي ناقلة بضائع سائبة، حاولت اختراق الحصار بعد مغادرتها ميناء بندر عباس رغم تحذيرات متكررة، مشيرة إلى أن محركاتها تعطلت من دون أن يصاب أحد من طاقمها المدني.
CENTCOM disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 26, after the crew attempted to run the U.S. naval blockade, despite multiple warnings, following departure from Bandar Abbas.A U.S. military aircraft launched precision munitions that struck the stern of... pic.twitter.com/uD2orCew6b
وأضافت أن القوات الأميركية أعادت توجيه 158 سفينة تجارية امتثلت للحصار، وعطلت ست سفن رفضت الامتثال، داعية البحارة في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز إلى الالتزام بتحذيراتها.
وفي وقت سابق، أعلن «الحرس الثوري»، الجمعة أن مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» ابتعدت بعد نيران تحذيرية قرب جزيرة هنغام، وأن ناقلة انفجرت بلغم شمال جزيرة غنم العُمانية، في روايتين لم يتسن التحقق منهما.وقالت بحرية «الحرس الثوري» إن ناقلة نفط انفجرت بعد اصطدامها بلغم شمال جزيرة غنم العمانية، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز «خفية» من «مسار غير مصرح به»، وإن ناقلة أخرى كانت ترافقها أجبرت على العودة.وأعلنت شرطة محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، اعتراض طائرة مسيرة «معادية» في ضواحي مدينة زاهدان و«إنزالها سالمة»، بحسب وكالة «مهر»، من دون أن تحدد مصدرها أو نوعها.
«النصر متى أريد»
ومن منتجعه في مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا، وبعد اتصال بجنود أميركيين لمناسبة عيد الشكر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن «النصر في متناولنا»، وأنه سيتحقق «متى أريد».
لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام طهران، قائلاً إنه يمنحها «فرصة لتكون ذكية»: «نمنحهم كل فرصة لإبرام اتفاق وإنقاذ الكثير من الأرواح، لكنني لست متأكداً من أنهم سيستغلون ذلك».
ولم يخف ترمب تشاؤمه، كاشفاً أنه تحدث في الأيام الأخيرة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: «سيكون جيداً لو أبرموا اتفاقاً. شخصياً، لا أعتقد ذلك».
ويرافق المهلة الدبلوماسية حشد عسكري، بحسب ترمب الذي قال في هذا السياق: «نحن نزداد قوة. أرسلنا حاملة طائرات إضافية إلى هناك. نحن على أهبة الاستعداد».
ووصف ترمب، الأحد، المفاوضين الإيرانيين بأنهم «راقصو نقر محترفون»، ملمحاً إلى مهلة حتى العام الجديد للتوصل إلى اتفاق سلام.
من جانب آخر، هوّن ترمب من شأن المعلومات الاستخباراتية التي تتبادلها روسيا والصين مع إيران، رغم تقارير عن مساعدة حليفتي طهران لها في استهداف قواعد أميركية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار إلى أن الحرب كانت على طاولة لقائه الثلاثي الأخير مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، واصفاً لقاءه مع شي بأنه «رائع».
وصرح ترمب «أعتقد أنهم متورطون قليلاً جداً مع إيران. يمكن أن يتورطوا، لكن التورط بالنسبة لي يعني إطلاق النار، لا تزويدهم بمعلومات قليلة».
مواجهة الحصار
جاءت تصريحات ترمب، بعد ساعات من قول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي، الخميس، إن إحباط العقوبات والضغوط الأميركية بات أولوية تتقدم على التفاوض، مضيفاً: «على الطرف الآخر أن يعلم أنه لا يستطيع محاصرة إيران».
وقال عراقجي إن «التفاوض جزء من عملنا، ولم ننسه ونتابعه، لكن في الظروف الحالية هناك مهمة أهم»، مشيراً إلى أن الوسطاء القطريين والباكستانيين «ما زالوا يعملون»، وأن أفكارهم «قيد الدراسة».
وعدّ المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، الحصار البحري «بمثابة عدوان عسكري»، متعهداً باستخدام «كل الوسائل المتاحة» لمواجهته، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأقر محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، في رسالة إلى الإيرانيين الجمعة، بأن بلاده «لا تنكر تراجع الإيرادات النفطية وصعوبة نقل الموارد من العملات الأجنبية».
وعزا ارتفاع أسعار العملات والسلع إلى العقوبات و«الحصار العسكري» وارتفاع تكاليف التجارة، مطمئناً إلى أن البنك يملك «احتياطيات كافية من الأوراق النقدية الأجنبية» وأنه «مستعد للتدخل بفاعلية في السوق»، من دون أن يحدد حجمها.
وكشف أن البنك وفّر أكثر من 32 مليار دولار للواردات الرسمية، لكنه حذر من أن نسب كل المشكلات إلى العقوبات «لا يمكن أن يكون بديلاً عن إصلاح السياسات الداخلية».
وتجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية 295 ألف تومان، الخميس، بعدما كان نحو 268 ألفاً الأحد، في موجة ارتفاع بدأت الاثنين مع إعلان واشنطن عقوبات جديدة على شبكات مالية إيرانية.
وبقي السعر في المستوى نفسه تقريباً الجمعة، بعدما قال همتي، الأربعاء، إن سوق العملات شهدت «استقراراً نسبياً» خلال الشهرين الماضيين، رغم تجاوز الدولار حينها 290 ألف تومان.
رسائل البرلمان
ومن البرلمان، وجّه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم عزيزي رسالة إلى الدوحة: «قطر يجب ألا تتجاوز دور الوسيط».
وشدد عزيزي على أن يؤدي الوسيط دوره «في إطار الوساطة»، وأن أي مقترحات تخرج عن الإطار الذي أعلنته إيران «لن تكون مقبولة لأحد، سواء كانت قطر أو دولاً أخرى» دون ان يقدم تفاصيل.
ومن جانبه، وقال عضو اللجنة فدا حسين مالكي إن الولايات المتحدة وإسرائيل «تسعيان إلى صناعة سيناريوهات ضد إيران»، بعد اتهامات إسرائيلية لطهران بتطوير أسلحة كيميائية.، عازياً ذلك بـ«الوضع المهين» لنتنياهو في الانتخابات.
وقال إن تهديد الولايات المتحدة أو إسرائيل بمنع إيران من دخول المجال النووي أو مجالات أخرى «ادعاء واهٍ»، وإن إيران «لن تسمح بتنفيذ مثل هذه التهديدات».
أما نائب رئيس البرلمان حميد رضا حاجي بابائي، فاعترف في جنوب البلاد بأن الإيرانيين «قد يكونون غير راضين عن الظروف الاقتصادية وبعض النواقص»، لكنهم «لن يستسلموا أمام العدو».
ورأى أن الولايات المتحدة وإسرائيل «تواجهان صعوبة في اتخاذ القرار بشأننا»، وأن الإيرانيين «يقفون اليوم بقوة خلف قيادة المرشد».
ووصل حاجي بابائي، الخميس، إلى حد الدعوة إلى «الحصار مقابل الحصار»، قائلاً: «إذا لم يُصدَّر النفط الإيراني، فلن يخرج أي نفط من المنطقة».
غموض حول زيارة مستشار المرشد الإيراني إلى روسيا وسط تكتم رسمي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل أمين عام مجلس الأمن القومي محسن رضائي 5 نوفمبر الحالي (الكرملين)
أحاط الغموض بزيارة غير معلنة للواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني، إلى روسيا، وسط تكتم رسمي وإعلامي على تفاصيلها، مقابل معطيات إيرانية عن مناقشة «ملفات تتعلق بالقرار السياسي حول التعاون العسكري».
وظهر الحديث عن وصول صفوي إلى موسكو بعد زيارة قام بها إلى بكين، ما أطلق تكهنات حول هدف الجولة ومساعي طهران لتنسيق مواقفها مع الشريكَين الروسي والصيني في الملفات الملحة المطروحة.
وكُشف عن الزيارة يوم الخميس، عندما نشرت وسائل إعلام إيرانية تصريحات للنائب أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال فيها إن رحيم صفوي سافر إلى روسيا.
لكنه قال صراحة إنه لا يعرف تفاصيل الزيارة ولا مضمون المحادثات، ونفى أن يكون الهدف بالضرورة شراء أسلحة، قائلاً إن طبيعة المهمة أقرب إلى «صنع القرار» منها إلى الأمور التنفيذية.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الروسية، في الوقت ذاته، معطيات عن زيارة صفوي إلى بكين في اليوم السابق، ولقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ.
ونقلت صحيفة «غازيتا» عن صفوي حديثه عن التحول في ميزان القوى العالمي، وقوله إن الصين أصبحت القوة العالمية الجديدة، وإن روسيا ما زالت جزءاً أساسياً من التوازنات الدولية.
اللافت أن المصادر الروسية لم تتطرق إلى محادثات أجراها صفوي مع المسؤولين الروس وما إذا كان استقباله جرى ترتيبه على مستوى رئاسة الدولة. في حين تركز حديث النائب أردستاني على أن زيارة صفوي لا تهدف إلى شراء أسلحة، وقال إنه لا يعتقد أن هذا هو الهدف المباشر، لأن شراء السلاح تتولاه عادة وزارة الدفاع والجيش.
لكنه تحدث تحديداً عن حاجة إيران إلى تطوير الدفاع الجوي والقوة الجوية، وعن منظومة صواريخ «إس-400» الروسية، قائلاً إن روسيا أعطت المنظومة إلى تركيا ولم تعطها إلى إيران.
لذلك رجحت أوساط أن يكون الاحتمال الأقوى بحث الخيارات والقرار السياسي بشأن التعاون العسكري الروسي-الإيراني، وليس بالضرورة توقيع صفقة.
وقال النائب إن صفوي «مستشار المرشد، وعندما يسافر إلى روسيا يطرح مباحثات على مستوى يخدم مصلحة البلاد»، مضيفاً أن الزيارة تبدو «في إطار صنع القرار أكثر منها تنفيذية».
وربط المصدر الإيراني نفسه زيارة صفوي وهو قيادي في «الحرس الثوري» إلى موسكو بوجود مسؤول عسكري صيني رفيع المستوى في موسكو خلال الفترة نفسها، لكن النائب قال إنه لا يملك معلومات مؤكدة حول هذا الجزء.
توقيت الزيارة
ويكتسب التوقيت أهمية بعد زيارة بكين وتصريحات صفوي هناك، خصوصاً أن مصادر روسية نشرت يومي 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني) أن المحادثات خلال زيارته إلى الصين دارت حول تعزيز التعاون العسكري واحتمال شراء أسلحة صينية.
وكانت موسكو قد استقبلت في بداية الشهر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في الكرملين، حاملاً رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى الرئيس فلاديمير بوتين.
وتركزت تلك المحادثات على الوضع الإقليمي والأمن بعد الحرب والتعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع نقل الغاز الروسي إلى إيران.
وقال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا صحت زيارة صفوي إلى موسكو كما يؤكد المصدر البرلماني الإيراني، فالأرجح أن موسكو تنظر إليها باعتبارها جزءاً من اتصالات استراتيجية غير معلنة أكثر من كونها زيارة بروتوكولية».
ويُرجح أن تكون الملفات المطروحة للبحث مسائل تعزيز الدفاع الجوي الإيراني، وفي المقدمة احتمال الحصول على أنظمة «إس-400» أو بدائل أو تحديثات روسية للنظام.
ويُضاف إلى ذلك التعاون العسكري والاستخباري بين البلدَين، والتنسيق بشأن الولايات المتحدة وإسرائيل، والوضع في الخليج العربي ومضيق هرمز، والعلاقة الثلاثية بين إيران وروسيا والصين، وربما كيفية التعامل مع الدور الأوكراني في المنطقة.
وتحدث النائب نفسه عن إمكانية نشوء تعاون عسكري واستخباري وتكنولوجي بين إيران وروسيا والصين، وربط ذلك أيضاً بالتوتر مع أوكرانيا.
«طريق ترمب»
وأوحت مواقف معلنة لدى الطرفَين الروسي والإيراني، خلال اليومين الأخيرين، بأن ملفاً آخر قد يكون مطروحاً على طاولة البحث، هو الممر الذي بات يُعرف باسم «ممر ترمب».
ويهدف الممر إلى ربط أذربيجان بمنطقة ناخيتشيفان ذاتية الحكم عبر أرمينيا. وحمل هذه التسمية بعد أن رعت الولايات المتحدة العام الماضي اتفاقاً للسلام بين أرمينيا وأذربيجان لم تُدعَ موسكو إليه.
ونص الاتفاق على إنشاء الممر الاستراتيجي، وعلى أن تشرف شركات أمنية أميركية على أمن المنطقة، مما وفر ذريعة لوجود عسكري أميركي مباشر للمرة الأولى في منطقة جنوب القوقاز، وأثار مخاوف لدى موسكو وطهران.
وانتقدت أوساط إيرانية مواقف موسكو «الهادئة» حيال هذا المشروع، وأعلنت موسكو تحفظات واضحة بشأنه. ودفع توقيت ظهور مواقف روسية وإيرانية في اليومين الماضيين إلى الربط بينها وبين زيارة صفوي الغامضة إلى موسكو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن مشروع «طريق ترمب» في أرمينيا يثير تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات.
وأضافت: «انطلق مشروع (طريق ترمب) عام 2025. ومع ذلك، وبصراحة، لا تزال هناك تساؤلات أكثر من الإجابات حول هذه المبادرة الأرمينية الأميركية».
وتابعت: «لم يُعلن أي من أهداف المشروع، بما في ذلك معايير البناء والجداول الزمنية، واستخدام البنية التحتية المرتبطة به، أو آفاق نقل البضائع. لم يتم تحديد أي من هذه الأمور».
وأعلنت أرمينيا قبل أيام أنها تعتزم بدء إنشاء خط سكة حديد «طريق ترمب» في عام 2027.
وأشارت زاخاروفا إلى أن «طريق ترمب» يتعرض بالفعل لانتقادات، لا سيما من الشركاء الإيرانيين، الذين يعلنون أن أي وجود فعلي لمكون عسكري أميركي على الحدود الشمالية لإيران أمر غير مقبول.
واختتمت قائلة: «نعتبر من الأهمية بمكان عدم تجاهل مصالح بلدنا وإيران في أثناء تنفيذ المشروع. يجب ألا يُنشئ هذا المشروع خطوط تقسيم جديدة في المنطقة. وإلا، فإن هذه المبادرة في مجال النقل واللوجستيات محكوم عليها بالفشل».