صعّدت طهران، الجمعة، لهجتها ضد الحصار البحري، وتوعد قادة عسكريون كبار بتحرك «في الجو والبحر» لكسره، غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن النصر «في متناولنا»، مشككاً في قبول إيران اتفاقاً.

توعد قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، الجمعة، بتحرك «في الجو والبحر» لكسر الحصار الأميركي. وكتب على منصة «إكس»، إن «على العدو أن ينتظر تحركنا في الجو والبحر»، مضيفاً أن «أي حلقة حصار لن تصمد أمام الإرادة الوطنية والقدرة الدفاعية لإيران»، وأن كسره «مهمة راسخة وعزم لا يتزعزع».

وتنفذ وزارة الخزانة الأميركية منذ أغسطس (آب) عملية «المنبوذ الاقتصادي» لقطع مصادر تمويل الحكومة الإيرانية، في إطار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وفرضت واشنطن الحصار في أبريل (نيسان)، رداً على إغلاق طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، ثم رفعته في يونيو (حزيران) وأعادت فرضه في يوليو (تموز) إثر انهيار مسودة تفاهم.

وتوعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» علي عبد اللهي بـ«رد حاسم وفعال ويجلب الندم» على أي تهديد أو اعتداء.

وأوضح في رسالة بمناسبة يوم البحرية الإيرانية، أن بحرية الجيش مستعدة لهذا الرد «تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة»، وأن «الخليج ومضيق هرمز تحولا إلى بؤرة مواجهة استراتيجية مع جبهة الاستكبار العالمي وإسرائيل».

صواريخ إيرانية معروضة في متحف«الحرس الثوري» في طهران، 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

وذهب قائد بحرية الجيش الأدميرال شهرام إيراني أبعد من ذلك، إذ زعم في كلمة قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران أن قوات كوماندوز بحرية «استعادت» ناقلتي نفط إيرانيتين من القوات الأميركية، «عندما كان الأميركيون نائمين».

ورسم إيراني صورة «عدو» ترك المحيطات «بكل قدراته» وعلق في هرمز، واستخدم كل ما لديه «ليُعبر سفينة واحدة» من المضيق «لكن عبثاً»، حسبما نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وأضاف إيراني إن «الأمر هو أن يبقى مضيق هرمز مغلقاً»، مشيراً إلى أن قواته «تنتظر أمر المرشد» لدخول الميدان و«محوهم جميعاً من التاريخ إلى الأبد»، وبـ«الانتقام» لقتلى الحرب.

وروى أن بحرية الجيش أطلقت في اليوم الأول من الحرب صاروخاً «لم يختبر» على حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» و«أصاب الهدف»، مدعياً أن الأميركيين لجأوا بعدها إلى موانئ مجاورة لنقل جرحى وقتلى.

ولم يقدم دليلاً على روايته، بما في ذلك اتهم الجيش الأميركي بأنه «يأخذ أولاً المال من مالكي السفن» لتأمين عبورها، ثم «لا يتحمل المسؤولية ولا يعيد المال» إذا استهدفت.

وفي الوقت نفسه، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 114 سفينة عبرت المضيق بمساعدة الجيش الأميركي بين 19 و21 نوفمبر (تشرين الثاني).

وعصر الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن طائرة عسكرية أميركية عطلت، سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» التي ترفع علم بالاو في خليج عُمان، بذخائر دقيقة أصابت مؤخرتها، مساء الخميس.

وقالت إن السفينة، وهي ناقلة بضائع سائبة، حاولت اختراق الحصار بعد مغادرتها ميناء بندر عباس رغم تحذيرات متكررة، مشيرة إلى أن محركاتها تعطلت من دون أن يصاب أحد من طاقمها المدني.

CENTCOM disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 26, after the crew attempted to run the U.S. naval blockade, despite multiple warnings, following departure from Bandar Abbas.A U.S. military aircraft launched precision munitions that struck the stern of... pic.twitter.com/uD2orCew6b — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 27, 2026

وأضافت أن القوات الأميركية أعادت توجيه 158 سفينة تجارية امتثلت للحصار، وعطلت ست سفن رفضت الامتثال، داعية البحارة في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز إلى الالتزام بتحذيراتها.

وفي وقت سابق، أعلن «الحرس الثوري»، الجمعة أن مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» ابتعدت بعد نيران تحذيرية قرب جزيرة هنغام، وأن ناقلة انفجرت بلغم شمال جزيرة غنم العُمانية، في روايتين لم يتسن التحقق منهما.وقالت بحرية «الحرس الثوري» إن ناقلة نفط انفجرت بعد اصطدامها بلغم شمال جزيرة غنم العمانية، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز «خفية» من «مسار غير مصرح به»، وإن ناقلة أخرى كانت ترافقها أجبرت على العودة.وأعلنت شرطة محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، اعتراض طائرة مسيرة «معادية» في ضواحي مدينة زاهدان و«إنزالها سالمة»، بحسب وكالة «مهر»، من دون أن تحدد مصدرها أو نوعها.

«النصر متى أريد»

ومن منتجعه في مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا، وبعد اتصال بجنود أميركيين لمناسبة عيد الشكر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن «النصر في متناولنا»، وأنه سيتحقق «متى أريد».

لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام طهران، قائلاً إنه يمنحها «فرصة لتكون ذكية»: «نمنحهم كل فرصة لإبرام اتفاق وإنقاذ الكثير من الأرواح، لكنني لست متأكداً من أنهم سيستغلون ذلك».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في منتجع مارالاغو بمدينة بالم بيتش في فلوريدا، خلال عيد الشكر، الخميس (أ.ب)

ولم يخف ترمب تشاؤمه، كاشفاً أنه تحدث في الأيام الأخيرة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: «سيكون جيداً لو أبرموا اتفاقاً. شخصياً، لا أعتقد ذلك».

ويرافق المهلة الدبلوماسية حشد عسكري، بحسب ترمب الذي قال في هذا السياق: «نحن نزداد قوة. أرسلنا حاملة طائرات إضافية إلى هناك. نحن على أهبة الاستعداد».

ووصف ترمب، الأحد، المفاوضين الإيرانيين بأنهم «راقصو نقر محترفون»، ملمحاً إلى مهلة حتى العام الجديد للتوصل إلى اتفاق سلام.

من جانب آخر، هوّن ترمب من شأن المعلومات الاستخباراتية التي تتبادلها روسيا والصين مع إيران، رغم تقارير عن مساعدة حليفتي طهران لها في استهداف قواعد أميركية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار إلى أن الحرب كانت على طاولة لقائه الثلاثي الأخير مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، واصفاً لقاءه مع شي بأنه «رائع».

وصرح ترمب «أعتقد أنهم متورطون قليلاً جداً مع إيران. يمكن أن يتورطوا، لكن التورط بالنسبة لي يعني إطلاق النار، لا تزويدهم بمعلومات قليلة».

مواجهة الحصار

جاءت تصريحات ترمب، بعد ساعات من قول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي، الخميس، إن إحباط العقوبات والضغوط الأميركية بات أولوية تتقدم على التفاوض، مضيفاً: «على الطرف الآخر أن يعلم أنه لا يستطيع محاصرة إيران».

وقال عراقجي إن «التفاوض جزء من عملنا، ولم ننسه ونتابعه، لكن في الظروف الحالية هناك مهمة أهم»، مشيراً إلى أن الوسطاء القطريين والباكستانيين «ما زالوا يعملون»، وأن أفكارهم «قيد الدراسة».

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية تحمل صورة صاروخ، في ميدان ولي عصر بطهران (إ.ب.أ)

وعدّ المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، الحصار البحري «بمثابة عدوان عسكري»، متعهداً باستخدام «كل الوسائل المتاحة» لمواجهته، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأقر محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، في رسالة إلى الإيرانيين الجمعة، بأن بلاده «لا تنكر تراجع الإيرادات النفطية وصعوبة نقل الموارد من العملات الأجنبية».

وعزا ارتفاع أسعار العملات والسلع إلى العقوبات و«الحصار العسكري» وارتفاع تكاليف التجارة، مطمئناً إلى أن البنك يملك «احتياطيات كافية من الأوراق النقدية الأجنبية» وأنه «مستعد للتدخل بفاعلية في السوق»، من دون أن يحدد حجمها.

وكشف أن البنك وفّر أكثر من 32 مليار دولار للواردات الرسمية، لكنه حذر من أن نسب كل المشكلات إلى العقوبات «لا يمكن أن يكون بديلاً عن إصلاح السياسات الداخلية».

وتجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية 295 ألف تومان، الخميس، بعدما كان نحو 268 ألفاً الأحد، في موجة ارتفاع بدأت الاثنين مع إعلان واشنطن عقوبات جديدة على شبكات مالية إيرانية.

وبقي السعر في المستوى نفسه تقريباً الجمعة، بعدما قال همتي، الأربعاء، إن سوق العملات شهدت «استقراراً نسبياً» خلال الشهرين الماضيين، رغم تجاوز الدولار حينها 290 ألف تومان.

رسائل البرلمان

ومن البرلمان، وجّه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم عزيزي رسالة إلى الدوحة: «قطر يجب ألا تتجاوز دور الوسيط».

وشدد عزيزي على أن يؤدي الوسيط دوره «في إطار الوساطة»، وأن أي مقترحات تخرج عن الإطار الذي أعلنته إيران «لن تكون مقبولة لأحد، سواء كانت قطر أو دولاً أخرى» دون ان يقدم تفاصيل.

ومن جانبه، وقال عضو اللجنة فدا حسين مالكي إن الولايات المتحدة وإسرائيل «تسعيان إلى صناعة سيناريوهات ضد إيران»، بعد اتهامات إسرائيلية لطهران بتطوير أسلحة كيميائية.، عازياً ذلك بـ«الوضع المهين» لنتنياهو في الانتخابات.

إيرانيون يتسوقون في سوق شعبية بطهران، وسط أزمة اقتصادية (إ.ب.أ)

وقال إن تهديد الولايات المتحدة أو إسرائيل بمنع إيران من دخول المجال النووي أو مجالات أخرى «ادعاء واهٍ»، وإن إيران «لن تسمح بتنفيذ مثل هذه التهديدات».

أما نائب رئيس البرلمان حميد رضا حاجي بابائي، فاعترف في جنوب البلاد بأن الإيرانيين «قد يكونون غير راضين عن الظروف الاقتصادية وبعض النواقص»، لكنهم «لن يستسلموا أمام العدو».

ورأى أن الولايات المتحدة وإسرائيل «تواجهان صعوبة في اتخاذ القرار بشأننا»، وأن الإيرانيين «يقفون اليوم بقوة خلف قيادة المرشد».

ووصل حاجي بابائي، الخميس، إلى حد الدعوة إلى «الحصار مقابل الحصار»، قائلاً: «إذا لم يُصدَّر النفط الإيراني، فلن يخرج أي نفط من المنطقة».