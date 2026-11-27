أحاط الغموض بزيارة غير معلنة للواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني، إلى روسيا، وسط تكتم رسمي وإعلامي على تفاصيلها، مقابل معطيات إيرانية عن مناقشة «ملفات تتعلق بالقرار السياسي حول التعاون العسكري».

وظهر الحديث عن وصول صفوي إلى موسكو بعد زيارة قام بها إلى بكين، ما أطلق تكهنات حول هدف الجولة ومساعي طهران لتنسيق مواقفها مع الشريكَين الروسي والصيني في الملفات الملحة المطروحة.

وكُشف عن الزيارة يوم الخميس، عندما نشرت وسائل إعلام إيرانية تصريحات للنائب أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال فيها إن رحيم صفوي سافر إلى روسيا.

لكنه قال صراحة إنه لا يعرف تفاصيل الزيارة ولا مضمون المحادثات، ونفى أن يكون الهدف بالضرورة شراء أسلحة، قائلاً إن طبيعة المهمة أقرب إلى «صنع القرار» منها إلى الأمور التنفيذية.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الروسية، في الوقت ذاته، معطيات عن زيارة صفوي إلى بكين في اليوم السابق، ولقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ.

ونقلت صحيفة «غازيتا» عن صفوي حديثه عن التحول في ميزان القوى العالمي، وقوله إن الصين أصبحت القوة العالمية الجديدة، وإن روسيا ما زالت جزءاً أساسياً من التوازنات الدولية.

اللافت أن المصادر الروسية لم تتطرق إلى محادثات أجراها صفوي مع المسؤولين الروس وما إذا كان استقباله جرى ترتيبه على مستوى رئاسة الدولة. في حين تركز حديث النائب أردستاني على أن زيارة صفوي لا تهدف إلى شراء أسلحة، وقال إنه لا يعتقد أن هذا هو الهدف المباشر، لأن شراء السلاح تتولاه عادة وزارة الدفاع والجيش.

لكنه تحدث تحديداً عن حاجة إيران إلى تطوير الدفاع الجوي والقوة الجوية، وعن منظومة صواريخ «إس-400» الروسية، قائلاً إن روسيا أعطت المنظومة إلى تركيا ولم تعطها إلى إيران.

لذلك رجحت أوساط أن يكون الاحتمال الأقوى بحث الخيارات والقرار السياسي بشأن التعاون العسكري الروسي-الإيراني، وليس بالضرورة توقيع صفقة.

وقال النائب إن صفوي «مستشار المرشد، وعندما يسافر إلى روسيا يطرح مباحثات على مستوى يخدم مصلحة البلاد»، مضيفاً أن الزيارة تبدو «في إطار صنع القرار أكثر منها تنفيذية».

وربط المصدر الإيراني نفسه زيارة صفوي وهو قيادي في «الحرس الثوري» إلى موسكو بوجود مسؤول عسكري صيني رفيع المستوى في موسكو خلال الفترة نفسها، لكن النائب قال إنه لا يملك معلومات مؤكدة حول هذا الجزء.

عراقجي يتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في طهران يوم 19 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)

توقيت الزيارة

ويكتسب التوقيت أهمية بعد زيارة بكين وتصريحات صفوي هناك، خصوصاً أن مصادر روسية نشرت يومي 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني) أن المحادثات خلال زيارته إلى الصين دارت حول تعزيز التعاون العسكري واحتمال شراء أسلحة صينية.

وكانت موسكو قد استقبلت في بداية الشهر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في الكرملين، حاملاً رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وتركزت تلك المحادثات على الوضع الإقليمي والأمن بعد الحرب والتعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع نقل الغاز الروسي إلى إيران.

وقال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا صحت زيارة صفوي إلى موسكو كما يؤكد المصدر البرلماني الإيراني، فالأرجح أن موسكو تنظر إليها باعتبارها جزءاً من اتصالات استراتيجية غير معلنة أكثر من كونها زيارة بروتوكولية».

ويُرجح أن تكون الملفات المطروحة للبحث مسائل تعزيز الدفاع الجوي الإيراني، وفي المقدمة احتمال الحصول على أنظمة «إس-400» أو بدائل أو تحديثات روسية للنظام.

ويُضاف إلى ذلك التعاون العسكري والاستخباري بين البلدَين، والتنسيق بشأن الولايات المتحدة وإسرائيل، والوضع في الخليج العربي ومضيق هرمز، والعلاقة الثلاثية بين إيران وروسيا والصين، وربما كيفية التعامل مع الدور الأوكراني في المنطقة.

وتحدث النائب نفسه عن إمكانية نشوء تعاون عسكري واستخباري وتكنولوجي بين إيران وروسيا والصين، وربط ذلك أيضاً بالتوتر مع أوكرانيا.

«طريق ترمب»

وأوحت مواقف معلنة لدى الطرفَين الروسي والإيراني، خلال اليومين الأخيرين، بأن ملفاً آخر قد يكون مطروحاً على طاولة البحث، هو الممر الذي بات يُعرف باسم «ممر ترمب».

ويهدف الممر إلى ربط أذربيجان بمنطقة ناخيتشيفان ذاتية الحكم عبر أرمينيا. وحمل هذه التسمية بعد أن رعت الولايات المتحدة العام الماضي اتفاقاً للسلام بين أرمينيا وأذربيجان لم تُدعَ موسكو إليه.

ونص الاتفاق على إنشاء الممر الاستراتيجي، وعلى أن تشرف شركات أمنية أميركية على أمن المنطقة، مما وفر ذريعة لوجود عسكري أميركي مباشر للمرة الأولى في منطقة جنوب القوقاز، وأثار مخاوف لدى موسكو وطهران.

وانتقدت أوساط إيرانية مواقف موسكو «الهادئة» حيال هذا المشروع، وأعلنت موسكو تحفظات واضحة بشأنه. ودفع توقيت ظهور مواقف روسية وإيرانية في اليومين الماضيين إلى الربط بينها وبين زيارة صفوي الغامضة إلى موسكو.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمسك بيدَي نظيره الأذربيجاني إلهام علييف (يسار) ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان فيما يتصافح الأخيران خلال مراسم توقيع ثلاثية في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 8 أغسطس 2025 (أرشيفية - رويترز)

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن مشروع «طريق ترمب» في أرمينيا يثير تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات.

وأضافت: «انطلق مشروع (طريق ترمب) عام 2025. ومع ذلك، وبصراحة، لا تزال هناك تساؤلات أكثر من الإجابات حول هذه المبادرة الأرمينية الأميركية».

وتابعت: «لم يُعلن أي من أهداف المشروع، بما في ذلك معايير البناء والجداول الزمنية، واستخدام البنية التحتية المرتبطة به، أو آفاق نقل البضائع. لم يتم تحديد أي من هذه الأمور».

وأعلنت أرمينيا قبل أيام أنها تعتزم بدء إنشاء خط سكة حديد «طريق ترمب» في عام 2027.

وأشارت زاخاروفا إلى أن «طريق ترمب» يتعرض بالفعل لانتقادات، لا سيما من الشركاء الإيرانيين، الذين يعلنون أن أي وجود فعلي لمكون عسكري أميركي على الحدود الشمالية لإيران أمر غير مقبول.

واختتمت قائلة: «نعتبر من الأهمية بمكان عدم تجاهل مصالح بلدنا وإيران في أثناء تنفيذ المشروع. يجب ألا يُنشئ هذا المشروع خطوط تقسيم جديدة في المنطقة. وإلا، فإن هذه المبادرة في مجال النقل واللوجستيات محكوم عليها بالفشل».