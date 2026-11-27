تتباين مواقف رئيس «الموساد» الإسرائيلي رومان غوفمان ورئيس الأركان إيال زامير من ضرب إيران، إذ أيّد الأول ضربة منفردة من دون الولايات المتحدة إذا لم يكن هناك خيار آخر، وفضّل الثاني انتظار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي، في تقرير نشره مع «يديعوت أحرونوت» الجمعة، إن غوفمان عبّر في المناقشات الأمنية الأخيرة عن موقف «أكثر تشدداً من السابق»، خشية أن تواصل إيران تطوير أسلحة كيميائية سراً.

ونقل الموقع عن مسؤولين كبار اطلعوا على موقف غوفمان أنه يرى أن مزيداً من الانتظار أمام «التهديد الكيميائي» الإيراني قد يضع إسرائيل أمام تهديد عملياتي «أصعب بكثير» على الإزالة.

وفي تقدير غوفمان، لا يسمح مجرد تشكّل هذا التهديد بالمخاطرة بوصول قدرات كهذه إلى يد النظام الإيراني. وقالت مصادر أمنية إن المعلومات الاستخباراتية لدى «الموساد» وجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) متطابقة، وإن زامير يؤيد بدوره توجيه ضربة، لكنه يقدّر أن التهديد ليس فورياً بعد.

و يرى زامير أن الأصح انتظار قرار ترمب والعمل مع الأميركيين، الذين يمكن أن يشكلوا «مضاعف قوة» كبيراً، ويزيدوا فرص تحقيق نتيجة استراتيجية تدوم طويلاً.

وقال مصدر أمني إن موقف الجيش هو أن إسرائيل ستهاجم من دون الولايات المتحدة إذا نشأ تهديد وجودي فوري، مضيفاً: «لكن هذا ليس الوضع حالياً».

ونقلت وكالة «رويترز»، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن مصدرين مطلعين أن الجيش الإسرائيلي يقدّر أن إيران لا تشكل تهديداً وشيكاً لإسرائيل، ما يعني أن تحركاً عسكرياً فورياً ليس ضرورياً.

وأوضح الموقع أن المسؤولية العملياتية عن أي ضربة ستقع في النهاية على الجيش، إذ سيكون سلاح الجو المنفذ الرئيسي، وستتصدى الدفاعات الجوية للرد الإيراني، وتوفر «أمان» المعلومات الاستخباراتية لمواصلة الحملة.

خلاف قبل الانتخابات

ويعود التباين بين الرجلين إلى ما قبل الانتخابات الإسرائيلية. وذكر الموقع أن ترمب رفع جاهزية المنظومة لضربة على إيران قبل نحو شهر من الانتخابات، وبلغت حالة التأهب في إسرائيل ذروتها.

وعارض زامير آنذاك الذهاب إلى الحرب قبل الانتخابات، ورأى غوفمان أن الصواب استغلال الفرصة والعمل معاً ما دامت الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل. وألغى ترمب في النهاية نية الهجوم، وخُفّضت حالة التأهب.

وزار غوفمان واشنطن قبل ثلاثة أسابيع، وعرض معلومات استخباراتية جديدة عن تطور برنامج الأسلحة الكيميائية الإيراني، وسعى إلى الدفع نحو ضربة مشتركة، انطلاقاً من أن فرصة إلحاق ضرر كبير بالقدرات الإيرانية «ليست بلا حدود».

وقال المصدران لـ«رويترز» إن غوفمان دعا، خلال اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، إلى ضربات أميركية - إسرائيلية مشتركة على إيران، والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف.

وأضافا أن غوفمان أطلع المسؤولين الأميركيين على معلومات استخباراتية إسرائيلية بشأن إيران، وقال أحدهما إنها تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه توجه أيضاً إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وكان الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر، المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، في الولايات المتحدة في الفترة نفسها تقريباً، للدعوة إلى هجوم مشترك، بحسب المصدرين.

وقال المصدران إن اتصالات غوفمان وديرمر جزء من جهود نتنياهو لإقناع ترمب بهجوم جديد، وإن نتنياهو يرى أن الفرصة المتاحة «آخذة في التقلص».

وقال أحدهما إن إسرائيل تخشى أن تبدأ الولايات المتحدة سحب انتشارها العسكري الكبير في المنطقة قبل نهاية العام.

وتلت الزيارة إعلان ترمب، في 9 نوفمبر، تأجيل ضربات على إيران عقب لقائه رئيس وزراء قطر. وقال مصدر مشارك في الجهود الدبلوماسية إن قادة خليجيين طلبوا من ترمب عدم مهاجمة طهران.

ولم يتخذ الأميركيون قراراً حتى الآن. وقال «واي نت» إن «نافذة الوقت» التي يجري الحديث عنها في إسرائيل تمتد حتى أداء الكونغرس الأميركي اليمين، بعد نحو شهر ونصف شهر.

منفردة أم مشتركة

ولفت الموقع إلى أن إسرائيل قادرة على مهاجمة إيران وحدها، كما في عملية «الأسد الصاعد»، لكن الولايات المتحدة تملك قدرات لا تملكها إسرائيل، أبرزها قاذفات «بي-2» والذخائر الخارقة للتحصينات.

وأضاف أن الضربة المشتركة تمنح إسرائيل غطاءً سياسياً أميركياً، والضربة المنفردة تمنحها حرية قرار أكبر بعيداً عن حسابات البيت الأبيض واستعداد ترمب لمواصلة الحملة.

ونبّه إلى أن مصالح إسرائيل وواشنطن «لا تتطابق بالضرورة»، وأن ترمب قد يطلب التوقف بعد إنجاز محدود أو يسعى إلى اتفاق، وقد تريد إسرائيل مواصلة الضربات حتى إلحاق ضرر أعمق بالقدرات الإيرانية.

وخلص الموقع إلى أن إسرائيل لا تحتاج بالضرورة إلى الولايات المتحدة لمهاجمة إيران، لكنها تحتاج إليها لزيادة فرص أن تحقق الضربة نتيجة «استراتيجية وليس عملياتية فقط».

وتشمل الحسابات خطر تعرض حلفاء إسرائيل «العلنيين والسريين» في المنطقة لرد إيراني. وقال الموقع إن واشنطن تدرك هذه التداعيات، ولذلك لم تمنح حتى الآن «ضوءاً أخضر» لتحرك مشترك. وأضاف أن الخلاف في إسرائيل لا يدور حول ضرورة التعامل مع التهديد الإيراني بحد ذاته.

اتهامات كيميائية

واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إيران بالعمل على صنع أسلحة كيميائية، قائلاً في بيان نشره حزب «الليكود» إن «دولة إسرائيل لن تسمح لها بالوصول إلى هذه القدرة».

ولوّح كاتس، في إحاطة لصحافيين إسرائيليين، بضربة استباقية، قائلاً: «إذا تبيّن لنا أن الإيرانيين يعتزمون مهاجمة إسرائيل، ألا يمكننا أن نطلب من الجيش شنّ هجوم استباقي وإحباط التهديد؟».

ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، بأن إسرائيل تتهم بلاده، العضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بإخفاء هذه الأسلحة في مصانع أدوية، بهدف «خداع الولايات المتحدة ودفعها إلى خوض حرب جديدة».

وكتب زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، المتحالف مع غادي أيزنكوت المكلف تشكيل الحكومة المقبلة، أن التصريحات عن الأسلحة الكيميائية الإيرانية «خطيرة»، لكن «لا مبرر لشنّ هجوم إسرائيلي مستقل في المدى القريب».

واتهم منافسون سياسيون نتنياهو بالسعي إلى تصعيد الصراع لتحسين موقفه السياسي بعد انتخابات غير حاسمة، وهو ما نفاه.