قال «الحرس الثوري»، الجمعة، إن ناقلة نفط انفجرت بعد اصطدامها بلغم شمال جزيرة غنم العُمانية، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز من «مسار غير مصرح به»، وإن ناقلة أخرى كانت ترافقها أُجبرت على العودة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيان بحرية «الحرس الثوري»، الذي قال إن الناقلتين كانتا تحاولان «العبور خفية» من المسار غير المصرح به. ولم يتسنَّ التحقق من الرواية بشكل مستقل.

ولم يحدد البيان هوية الناقلتين أو جنسيتيهما، ولم يقدم معلومات عن حجم الأضرار أو مصير طاقم الناقلة التي قال إنها أصيبت. وتقع جزيرة غنم عند مدخل مضيق هرمز، وهي جزء من سلطنة عُمان.

وقال «الحرس الثوري» إن عدد الناقلات التي تحاول عبور «المسار غير المصرح به» في المضيق تراجع خلال الأيام الماضية.

مقاتلة أميركية

وأعلنت شرطة محافظة بلوشستان، قبالة خليج عمان، اعتراض طائرة مسيّرة «معادية» في منطقة سرجنكل التابعة لزاهدان وإنزالها سالمة، بحسب وكالة «مهر» الحكومية.

وفي وقت سابق أعلن «الحرس الثوري»، صباح الجمعة، أن مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» «تراجعت» بعد نيران تحذيرية أطلقتها الدفاعات الجوية، في أثناء «مرافقتها سفناً مخالفة وتوفير غطاء جوي لها».

وقال إن المقاتلة اقتربت من إيران جنوب شرقي جزيرة هنغام. ولم يوضح بيانا «الحرس الثوري» ما إذا كانت الحادثتان مرتبطتين.

وتقول كل من إيران والولايات المتحدة إنها تسيطر على مضيق هرمز.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 114 سفينة عبرت المضيق بمساعدة أميركية بين 19 و21 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت بحرية «الحرس الثوري»، الخميس، إن ناقلتين انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام شمال ميناء خصب العُماني. وأعلن «الحرس الثوري»، الأربعاء، اصطدام ثلاث سفن بألغام في المضيق.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت الأربعاء بمقذوف مجهول شرق خصب، وأبلغت عن انفجار مقذوف قرب ناقلة أخرى غرب دبي، من دون أن تحدد مصدرهما.

وسجلت المنظمة البحرية الدولية 141 هجوماً على سفن تجارية في المضيق ومحيطه منذ بدء الحرب في فبراير (شباط).

وتراجع عبور الناقلات إلى 11 يومياً في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، مقابل 50 قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر».

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الروايات الإيرانية عن مهاجمة السفن وزرع الألغام في المضيق بأنها أكاذيب تهدف إلى رفع أسعار الطاقة. وأعلن الجيش الأميركي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أن الممرات الدولية خالية من الألغام.

شروط طهران

وقال قائد بحرية «الحرس الثوري» الأدميرال علي عظمائي إن «الهدوء والعبور الآمن» في مضيق هرمز مرهونان «فقط باحترام حق إيران السيادي المشروع».

وتربط طهران عودة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها برفع الحصار البحري الأميركي وإنهاء الحرب على كل الجبهات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن الحصار البحري «بمثابة عدوان عسكري»، وإن طهران ستستخدم «كل الوسائل المتاحة» لمواجهته.

وقالت السفارة الإيرانية في سيول، الجمعة، إن عراقجي أبلغ نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون، في اتصال هاتفي الخميس، أن وجود قوات أجنبية «من شأنه زيادة التوتر وتوسيع نطاق الصراع».

ويدرس البرلمان الكوري الجنوبي اقتراحاً حكومياً لتوسيع عمليات وحدة «تشيونغهيه» البحرية لتشمل المياه الخارجية لخليج عُمان، بحسب «رويترز». وقالت سيول إن مهمة الوحدة حماية مواطنيها ومصالحها الاقتصادية.