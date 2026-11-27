سيطرت عملية إغراق أوكرانيا للطرّاد الروسي «ميركوري» والاعتداء على سفن أخرى في ميناء بنغازي بشرق ليبيا على لقاء سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، ومحمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، الذي حذّر من تداعيات هذا الاستهداف على بلاده.

وقال مكتب المنفي، مساء الخميس، إنه أكّد للسفير الروسي أن «تداعيات هذه الحادثة لن تقتصر على نطاقها المباشر؛ بل قد تنعكس سلباً على مصالح ليبيا وعلاقاتها الخارجية، وصورتها بوصفها شريكاً موثوقاً». وشدد على أن «مثل هذه الحوادث تستوجب تعاملاً جاداً ومسؤولاً؛ وهو ما كان ينبغي أن تحظى به الحادثة منذ وقوعها، بما يضمن سرعة احتواء تداعياتها ومنع تفاقمها».

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي مسؤولية بلاده عن إغراق «ميركوري» في ميناء بنغازي بسبعة زوارق مسيّرة، دون الإفصاح عن المواقع التي انطلقت منها هذه الزوارق.

وفي تلك الأثناء، قال المنفي -الذي يُعارض وجود قوات روسية داعمة لشرق ليبيا- إن «بلاده تدفع ضريبة صراع دولي يتزايد يوماً بعد آخر، وتتسع رقعته وتمتد تداعياته، مستفيداً من حالة الانقسام السياسي التي أضعفت مناعة الدولة، وجعلت من ساحتها مجالاً لتقاطعات المصالح وتصفية الحسابات الخارجية».

وأضاف أن «خطورة هذا المسار لا تقتصر على تهديد وحدة ليبيا واستقرارها، بل تمتد إلى أمن منطقة البحر المتوسط، وسلامة الممرات البحرية والتجارية، وأمن إمدادات الطاقة، في منطقة تعيش أصلاً حالة من الاضطراب والتوتر»، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات والتدابير العسكرية والسياسية والقانونية المناسبة، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبما يصون سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني.

وشدد المنفي، في لقائه بالسفير الروسي، على أهمية التعامل مع الحادثة بـ«الجدية اللازمة»، واتخاذ الإجراءات الضرورية لكشف ملابساتها، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، كما تطرق إلى بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

صورة بالقمر الاصطناعي للسفينة الحربية الروسية «ميركوري» قبل تعرضها لهجوم بزوارق مسيرة (رويترز)

ولا تزال تداعيات الحادث تتصاعد محلياً ودولياً، لا سيما بعد حديث الرئيس الأوكراني بأن بلاده «تنسق بشكل دائم مع الدول المعنية بشأن العمليات العسكرية التي تستهدف السفن الروسية في المياه الدولية أو بمحاذاة البنى التحتية لتلك الدول».

وجاءت تصريحات زيلينسكي في مقابلة مع القسم الأوكراني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ونقلتها وكالة «نوفا» الإيطالية يوم الجمعة، ردّاً على تساؤلات حول مخاطر اتساع رقعة الصراع إلى خارج الحدود الأوكرانية، في أعقاب استهداف الطرّاد الروسي «ميركوري» قبالة السواحل الليبية.

ونفى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية الوطنية للتحالف الدولي في مدينة فيرونا -ونقلتها «نوفا»- صحة حديث زيلينسكي بشأن «التنسيق المسبق»، وقال إنه «لم يتم إبلاغ أحد، ولم يكن أحد على علم بما كان يفعله الأوكرانيون في ليبيا؛ لذا فإن ما قاله زيلينسكي غير صحيح».

وقالت السفارة الروسية لدى ليبيا، الجمعة، إن أغانين ناقش مع المنفي -إلى جانب آخر التطورات السياسية في ليبيا- ملابسات الهجمات التي استهدفت سفناً روسية في ميناء بنغازي.

وقالت السفارة، إن «الجانب الروسي يؤكد أن مثل هذه التصرفات من جانب سلطات كييف لن تمر دون ردّ»، ونقلت عن الجانب الليبي تشديده «على أن الحادث يمسّ المصالح الوطنية الليبية، بما في ذلك احتمال تداعياته السلبية على الأمن في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط».