وضعت قيادات محلية بالجنوب الليبي بعثة الأمم المتحدة أمام جملة من الأزمات والتحديات السياسية والمعيشية التي تعاني منها مناطقها، مطالبة بإيجاد حلول مستدامة، و«تمثيل سياسي فعّال ومُجدٍ».

وأجرت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، زيارة إلى جنوب ليبيا، يوم الخميس، والتقت في مدينة مُرزق برؤساء أجهزة محلية، وناقشت معهم آخر مستجدات العملية السياسية، خصوصاً اتفاق لجنة «4+4»، و«الحوار المُهيكل»، كما استمعت إلى أولويات السكان.

ويشتكي سكان الجنوب، منذ إسقاط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 «التمييز والإقصاء السياسي»، ويدعون إلى «تعزيز اللامركزية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتوفير مساحات أكثر أماناً للنساء والشباب، وضمان مشاركة فاعلة في صنع القرار السياسي».

وتشتكي أطراف عديدة في جنوب ليبيا، من بينها الأمازيغ والتبو والطوارق، من «الإقصاء السياسي» منذ دخول البلاد مرحلة البحث عن صيغة جديدة للاستقرار في أعقاب سقوط نظام القذافي.

وقالت البعثة الأممية، الجمعة، إن ستيفاني خوري، نائبة المبعوثة، التقت على رأس وفد أممي «بجهات أمنية محلية لمناقشة الوضع الأمني في مُرزق وعموم الجنوب»، مشيرة إلى أن المباحثات تركزت حول «أمن الحدود والتحديات العابرة عبرها، مثل الهجرة غير النظامية والمواد المخدرة».

عدد من القيادات الاجتماعية في مدينة مرزق جنوب ليبيا خلال اجتماعها مع خوري 27 نوفمبر (البعثة الأممية)

ونقلت البعثة الأممية عن «الفاعلين الأمنيين» في مُرزق تأكيدهم «الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية، وتطوير التعاون العملياتي مع الدول المجاورة»، مشددين على أن «التوحيد السياسي يجب أن يكون الخطوة الأولى، بوصفه الركيزة الأساسية التي تسبق توحيد القطاع الأمني».

كما أكدوا أهمية «تهيئة بيئة آمنة لدعم العملية السياسية، وإجراء الانتخابات مستقبلاً». وتعاني ليبيا من انقسام حكومي وسياسي بين حكومتين: الأولى في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من مجلس النواب، ويترأسها أسامة حماد، وتتلقى دعماً من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

كما التقت خوري والوفد الأممي عميد بلدية مُرزق، أشرف آدم، وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب عدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية في «حوض مُرزق»، وأكاديميين، وممثلين عن «الحوار المهيكل» و«اللجنة الاستشارية» ونشطاء من المجتمع المدني.

وتركزت النقاشات - بحسب البعثة - حول تجربة مدينة مُرزق في تجاوز آثار النزاع، وتعزيز المصالحة المجتمعية، بما في ذلك المبادرات المحلية التي أسهمت في ترسيخ التعايش السلمي والاستقرار. كما سلّط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه منطقة حوض مُرزق، ولفت جميع المتحدثين إلى «تحسن الوضع الأمني في الجنوب».

ويمثل حوض مُرزق في جنوب غربي ليبيا، ضمن إقليم (فزان)، ثقلاً جغرافياً واقتصادياً ومائياً بارزاً؛ إذ يجمع بين أهمية نفطية استراتيجية، ومخزون مائي جوفي ضخم، وحراك دائم يبحث عن حلّ للتحديات التي يعيشها أهل هذه المناطق.

وتُعد هذه المسارات الثلاثة: «الحوار المهيكل» و«اللجنة الاستشارية» ولجنة «4+4»، آليات أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكسر الجمود السياسي، والتمهيد للانتخابات، وتوحيد المؤسسات.

وفي سياق الجولة الأممية في الجنوب، استمعت خوري إلى أصوات نسائية، حيث استعرضت نساء من المنطقة أولوياتهن المتعلقة بـ«إرساء السلام، وتوفير الخدمات، والتمكين الاقتصادي».

خوري تتوسط سيدات ليبيات من مدينة مُرزق جنوب ليبيا داخل المجلس البلدي 27 نوفمبر (البعثة الأممية)

ودعت الحاضرات إلى «الانتقال من تقديم المساعدات المؤقتة أو الظرفية إلى تبني برامج مستدامة ومحلية تراعي الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة فزان»؛ كما طالبن «بدعم مستمر للجهات المحلية؛ لتوفير خدمات متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الأسر النازحة، وخلق فرص اقتصادية للنساء، وتوفير مساحات آمنة، وتعزيز تدابير الحماية».

وشددن أيضاً على «ضرورة المشاركة الفعّالة في عمليات بناء السلام والعملية السياسية»، وقالت البعثة إنها فتحت قنوات تواصل مع مجموعة أكبر من شباب حوض مُرزق، ومن المقرر عقد لقاء معهم في المستقبل القريب.

وفي اجتماع منفصل ضم ممثلين عن «صندوق التنمية وإعادة الإعمار» في ليبيا، وأحد أعضاء مجلس النواب، ومجموعة من النساء، ووفداً من البعثة، استعرض المشرف على مشاريع الصندوق في المنطقة الجنوبية، أحمد النمر، الأعمال المنجزة في مُرزق؛ كما استجاب لمطالب النساء المتعلقة بإعادة تأهيل الأحياء، وتوفير خدمات المياه والمستشفيات، تمهيداً لتسهيل عودة العائلات إلى المنطقة.

ونوهت البعثة الأممية إلى أن زيارتها الجنوب كانت «فرصة مهمة» للاستماع مباشرة إلى السلطات والمجتمعات المحلية حول التقدم المُحرز في مناطقهم، والتحديات القائمة، والدعم المطلوب لتحسين الظروف المعيشية.

واختتمت البعثة بيانها بالإشارة إلى أنها تمكنت خلال الزيارة من تقديم عرض مفصل حول مستجدات العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.