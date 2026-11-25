قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، إن الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن لتوحيد المؤسسات الليبية وإيجاد تسوية سياسية للأزمة أحرزت «تقدماً ملموساً»، مؤكداً دعم بلاده مساراً سياسياً يقوده الليبيون وينتهي إلى إقامة حكم موحد وإجراء انتخابات ذات مصداقية.

وأعاد بولس التأكيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على مواقف الولايات المتحدة التي «تسعى إلى إقامة سلطة تنفيذية ليبية موحدة قادرة على إدارة كامل الأراضي الليبية، وتوفير الأمن والاستقرار الاقتصادي للسكان، وتهيئة مسار موثوق لإجراء انتخابات وطنية ناجحة».

وأضاف: «الجهود الأميركية نجحت في تقليص العديد من فجوات الخلاف بين الأطراف الليبية خلال أكثر من عام»؛ من دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة التفاهمات التي تحققت أو مدى ارتباطها بجدول زمني لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.

تأتي تصريحات بولس في وقت تتجدد فيه التحركات الدبلوماسية بشأن الأزمة الليبية، وسط استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي بين حكومتين، وتعدد مراكز النفوذ العسكري والأمني، وتعثر الجهود الرامية إلى تنظيم انتخابات وطنية تُنهي المرحلة الانتقالية.

مسعد بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

وتداولت وسائل إعلام خلال الأشهر الماضية معلومات عن مبادرة أميركية لتوحيد السلطة في ليبيا، تتضمن تولي نائب قائد الجيش الوطني الليبي الفريق أول صدام حفتر، رئاسة المجلس الرئاسي، فيما يتولى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رئاسة حكومة موحدة. ولم يعلن بولس تفاصيل بشأن هذه الصيغة في تصريحاته.

وأكد المستشار الأميركي أن «عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يُكمل المبادرة الأميركية والجهود الرامية إلى تمكين البلاد من الوصول إلى سلطة تنفيذية موحَّدة قادرة على بسط سيادة الدولة»، في إشارةٍ إلى استمرار التنسيق بين واشنطن والأمم المتحدة بشأن المسار السياسي.

لكن تصريحات بولس لم تتضمن موقفاً مباشراً من الهجمات البحرية الأخيرة التي استهدفت ميناء بنغازي، أو من تداعياتها المحتملة على أمن ليبيا وسيادتها، في ظل مخاوف من انتقال آثار الحرب الروسية - الأوكرانية إلى الأراضي والمياه الليبية، واحتمالات انخراط البلاد في صراعات دولية وإقليمية.

كما لم يوضح موقف واشنطن من مطالبة الحكومة المكلَّفة من مجلس النواب بإجراء تحقيق دولي في الهجمات، أو من دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل وفوري لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولية عنها.

وتثير الهجمات، في ظل استمرار الانقسام الليبي، تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الأمنية والعسكرية على التعامل مع التهديدات الخارجية، ومدى تأثير التطورات الدولية على المصالح السيادية للبلاد، في وقت تركز فيه الجهود الأميركية على توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وجددت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، دعوتها إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة وإجراء انتخابات ذات مصداقية، مؤكدةً أن واشنطن تدعم إقامة سلطة تنفيذية قادرة على بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية.

وحسب تصريحات المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، فإن الولايات المتحدة تتطلع إلى قيام سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، وشدد على أن دمج المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الدائم.