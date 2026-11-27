تختبر صور اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» وثلاثة من أبنائه في أنقرة حدود التحول في العلاقات بين تركيا وشرق ليبيا، ومدى انعكاس هذا التقارب على فرص نائب القائد العام الفريق أول صدام حفتر في المشهد السياسي والسلطة في طرابلس.

واستحضرت التحليلات هذا التحول من دعم أنقرة العسكري لحكومة «الوفاق» السابقة ضد تقدم «الجيش الوطني» نحو طرابلس عام 2019، إلى انفتاح تركي لاحق بعد اتفاق وقف إطلاق النار يقرّ بثقل المؤسسة العسكرية في الشرق والجنوب لحماية المصالح التركية.

ورغم احتفاء مؤيدي «الجيش الوطني» بهذه الصور، التي نُشرت الأربعاء، باعتبارها انتصاراً دبلوماسياً، ومحاولة أصوات محسوبة على حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بطرابلس التقليل من أهميتها، فإن السؤال الذي يشغل بال أطراف سياسية هو: هل ستمثل محطة مفصلية في طريق صدام نحو رئاسة المجلس الرئاسي في طرابلس، ضمن ما يتداول عن ملامح مبادرة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية الأفريقية؟

اتفاق «4+4»

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، علي التكبالي، يرى أن نتائج الزيارة لن تقتصر على تعميق التقارب بين ليبيا وتركيا، وهو ما برز جلياً بما أُعلن عن موافقة إردوغان على إعفاء الليبيين من تأشيرة دخول بلاده؛ بل ستمتد للداخل الليبي «بتقليص الخلاف في وجهات النظر بين شرق البلاد وغربها».

وأشار التكبالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الزيارة «ناقشت دور تركيا في دعم جهود حل الأزمة الليبية ومعالجة الانقسام المستمر منذ سنوات».

وتوقع صدور قرارات ونتائج مهمة خلال الفترة المقبلة بشأن توحيد المؤسسات الليبية وخاصة العسكرية، والمضي قدماً لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تضم حكومة موحدة ومجلساً رئاسياً وفقاً لاتفاق «4+4» الأممي، وهو ما يعزز برأيه «فرص تولي صدام رئاسة المجلس الرئاسي».

إردوغان مع خليفة حفتر ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت البعثة الأممية التوصل لاتفاق «4+4» بمشاركة ممثلي حكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني»، ونصّ على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تضم مجلساً رئاسياً وحكومة موحدة تمهد لانتخابات خلال عامين.

وتعيش ليبيا انقساماً منذ سنوات بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد تدير الشرق وجزءاً من الجنوب وتحظى بدعم حفتر.

«تمهيد الطريق»

ويرى المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن الزيارة «قد تدفع أنقرة، بحكم نفوذها القوي في الغرب الليبي، إلى ممارسة ضغوط على القوى السياسية والدينية والتشكيلات المسلحة هناك، ولا سيما الرافضة لأي تقارب مع الشرق، أو لتولي حفتر وأبنائه مناصب سيادية».

إلا أن العبدلي استدرك في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغط التركي لا يعني بالضرورة قبول تلك القوى بصدام حفتر، رغم احتمال دعم أنقرة له فعلياً - وفق شروط محددة - لرغبتها في وجود شخصية قوية تحفظ مصالحها في شمال أفريقيا»، مشدداً على أن «حسم هذا المسار قد يحتاج موقفاً أميركياً أكثر حزماً من تلويح بولس المتكرر بفرض عقوبات على معرقلي توحيد المؤسسات والسلطة التنفيذية».

ويعتقد العبدلي أن صدام ينتظر الآن حصد ثمار تقاربه المتسارع مع أنقرة، خاصة بعد تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحري التي تطلعت إليها تركيا طويلاً لتأمين مصالحها وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط.

بدوره، اعتبر الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أن «صدام حفتر يأمل في أن تساعده أنقرة على دخول طرابلس رئيساً للمجلس الرئاسي، وقد تحاول بالفعل تمهيد الطريق له».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن أنقرة ستجازف دون داعٍ إذا واجهت معارضة قوية من مدينة مصراتة، وهي المدينة ذات الثقل العسكري والسياسي الأبرز في الغرب الليبي».

ورأى أن حسابات أنقرة قد تختلف هنا عن حسابات بولس، موضحاً: «تملك تركيا من النفوذ ما يتيح لها طرح صيغتها الخاصة لتوحيد المؤسسات الليبية، والتوصل على هذا الأساس إلى ترتيب سياسي مغاير قد ينتهي بحلّ لا يتولى فيه صدام رئاسة المجلس الرئاسي في طرابلس».

كيفية الإقناع

ويعلّق أنس القماطي، مدير «مركز صادق للدراسات»، على الآراء السابقة قائلاً: «أنقرة قد يمكنها فتح الباب أمام صدام لضمان قبوله... أنقرة قد تملك التأثير في حسابات الدبيبة، أما القوى السياسية والمسلحة في الغرب فلا تقنعها العواصم، بل يقنعها ما يُعرض عليها».

ورغم إقراره بأن تركيا تمتلك علاقات قوية الآن مع شرق ليبيا وغربها، يرى القماطي أنها ليست الطرف الوحيد، وتحتاج لمساندة دول إقليمية ذات خبرة في رعاية الحوارات، إلى جانب دور أممي لضمان الشمول وعدم حصر التفاهمات بين النخب.

وشدّد على أن المطلوب «ليس الإقناع بالمناصب وفق صيغ تقاسم السلطة المجربة سابقاً التي أنتجت حكومات، لا توافقاً، بل حوار حول هيكل الحكم نفسه، يحدد صلاحيات رئاسة المجلس الرئاسي، وجهة القرار العسكري، والضمانات المقدمة لكل طرف».

وانتهى القماطي إلى أن الدور الفعلي لأنقرة هو أن تكون الضامن لعدم لجوء أي طرف إلى السلاح؛ «فالقبول بصدام حفتر في منصب سيادي لن يأتي بالضغط، بل بالاطمئنان. فإذا توافر هذا الاطمئنان للطرفين معاً، تصبح تذكرة العبور ممكنة؛ وإن غاب فسيبقى أي اتفاق حبراً على ورق».