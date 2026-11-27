في مقاطعة بيفر بغرب ولاية بنسلفانيا الأميركية، أمضى النائب الديمقراطي كريس ديلوزيو جانباً من ولايته النيابية يدافع عن سكان يعيشون بمحاذاة سكة حديد تحمل قطاراتها مواد خطرة. وهنا ذهب أكثر بقليل من نصف الأصوات في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) إلى منافسه الجمهوري توني غاي، قائد شرطة المقاطعة. ولكن، مع ذلك عاد ديلوزيو إلى مجلس النواب لولاية ثالثة بنحو 63 في المائة من أصوات دائرته؛ بفضل أكثرية كبيرة في ضواحي مدينة بيتسبرغ، ثانية كبرى مدن الولاية. وفي المسافة بين النتيجتين تكمن قصة هذا النائب البالغ 42 سنة، وحدود ما يستطيع حزبه استخلاصه من فوزه. ولعل ما فعله ديلوزيو خارج دائرته أكثر دلالة على مستقبله. إذ جال في بنسلفانيا مسانداً أربعة مرشحين ديمقراطيين انتزعوا جميعاً مقاعد من الجمهوريين، وساعد في توفير أكثر من 300 ألف دولار لحملاتهم. واليوم يدرس النائب الشاب منافسة سيناتور ولايته الديمقراطي جون فيترمان على الترشح لمجلس الشيوخ عام 2028. وفي حين تنشغل واشنطن بإحصاء الطامحين إلى الرئاسة، يطرح هذا الضابط البحري السابق سؤالاً قد يهمّ الحزب أكثر من مجرّد إضافة اسم جديد، وهذا السؤال هو: هل يملك الديمقراطيون ما يقولونه للعامل اليدوي الذي انتخب ترمب، وفي الوقت عينه يستطيعون الدفاع عنه أيضاً أمام ناخب في ضاحية ميسورة أو مدينة جامعية؟

وُلد كريس ديلوزيو عام 1984 في مدينة بيتسبرغ الصناعية العريقة، التي هي إحدى أكبر حاضرتين في ولاية بنسلفانيا إلى جانب «العاصمة الأولى» فيلادلفيا، ونشأ في بلدة ثورنبورغ القريبة. وعندما تخرّج في الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس عام 2006، كانت الولايات المتحدة تخوض حرباً في العراق ستصبح جزءاَ من سيرته.

وبالفعل، خدم ديلوزيو ضابطاً على سفن السطح، وشارك في ثلاث «مهمات انتشار»، إحداها في العراق مع وحدة للشؤون المدنية تابعة للجيش. ثم، بعد خروجه من البحرية درس الحقوق في جامعة جورجتاون بالعاصمة واشنطن، وتخرّج فيها عام 2013، وعمل مساعداً لقاضٍ فيدرالي.

كان في وسع المحامي الشاب أن يقدّم نفسه للناخبين بالسيرة المألوفة لـ«محارب قديم» دخل عالم القانون. إلا أن التجربة التي تقرّبه من عمال بنسلفانيا خاضها في مكان أبعد ما يكون عن مصنع للصلب. إذ إنه بعد عمله في «مركز برينان للعدالة» على حقوق التصويت وأمن الانتخابات، عاد إلى بيتسبرغ ليدرس الصلة بين التكنولوجيا والحقوق المدنية في جامعتها. وهناك انضم إلى اللجنة التي نظّمت أعضاء الهيئة التدريسية، بالتعاون مع اتحاد عمال الصلب (الفولاذ)، ونجحت في تأسيس نقابة.

واليوم حين يتكلّم ديلوزيو عن الطبقة العاملة، فهو يُدرِج مَن يعمل في مدرسة أو مستشفى أو مقهى إلى جانب عامل المصنع. وهذه نقطة سياسية في منطقة اقترن اسمها طويلاً بصناعة الصلب ومدينتها التي كانت حتى الأمس القريب «معقل صناعة الصلب في أميركا». وإذا كان الحزب يريد استعادة أبناء البلدات الصناعية، فماذا يقول لابنة عامل الصلب التي تعمل ممرّضة، أو لابنه الذي لم يعد يجد في البلدة المصنع الذي أمضى فيه والده حياته، حسب ما صرح به لمجلة «تايم» الأميركية؟

من جذور إيطالية

ينحدر ديلوزيو من عائلة أميركية ذات جذور إيطالية، والداه فنسنت وريتا ديلوزيو، والأب صاحب شركة استشارات في إدارة الرعاية الصحية. تعرّف كريس إبّان دراسته الحقوق في جامعة جورجتاون إلى ألكسندرا زوي بانِل، وتزوّجا عام 2015. واليوم تعمل زوجته محامية في مكتب «كوبري آند كيم»، وتتخصص في المنازعات وقضايا الأوراق المالية. يعيش الزوجان مع أطفالهما الأربعة في مقاطعة أليغيني بغرب بنسلفانيا.

وفي سجلّه ما يسند قوله إن للناخب حكماً على المرشح مستقلاً عن حكمه على الحزب. وعملياً، انتُخب نائباً في الكونغرس الأميركي للمرة الأولى عام 2022، ثم في 2024، حين فاز ترمب بولاية بنسلفانيا، وتقدّم ديلوزيو داخل دائرته على أداء مرشحة حزبه للرئاسة كامالا هاريس. ثم جاء فوزه الثالث في سنة مواتية للديمقراطيين. ومع أن هذه النتائج لا تكشف عن دوافع كل مقترع، فهي تتيح له أن يدخل النقاش حول هزيمة 2024 بخبرة نائب اضطر يومها إلى إقناع ناخبين لم تقنعهم حملة حزبه الرئاسية.

القطار الذي عبر الحدود

في الثالث من فبراير (شباط) 2023، بعد شهر من أدائه اليمين، خرج قطار شحن تابع لشركة «نورفولك ساذرن» عن سكته في إيست بالستاين (فلسطين الشرقية) بولاية أوهايو، وعبر ديلوزيو إثر الحادث الحدود القصيرة التي تفصل البلدة عن ولايته بنسلفانيا. كانت البلدة المنكوبة في ولاية يمثلها مشرّعون آخرون، لكن نائب مقاطعة بيفر اعتبر أن واجبه الإجابة عن أسئلة جيرانه. منها مثلاً: ماذا يعرف رجال الإطفاء عن المواد التي تحملها القطارات المارة بين البيوت؟ ومَن يملك إلزام شركة شحن، تعبر قطاراتها عشرات الدوائر الانتخابية، بتحسين إجراءات السلامة؟

حسب مكتبه، عمل ديلوزيو مع نواب من الحزبين على مشروع لتشديد معايير سلامة السكك الحديدية، وأعاد تقديمه في الذكرى الثانية للحادث. ثم نجح في 2026 في إدراج أحكامه ضمن مشروع أوسع للنقل في لجنة مجلس النواب. وللدقة، كان ذلك تقدماً تشريعياً في اللجنة، أما الكلام عن إنجاز يلمسه السكان فيقتضي تتبّع ما يدخل فعلاً حيّز التنفيذ. وهنا ما يجعل القطار مدخلاً إلى فهم ديلوزيو؛ إذ بوسع السياسي المحلي أن يحضر بعد الكارثة، لكن معالجة سببها تقتضي أن يعود إلى واشنطن، وهناك يواجه مصالح شركة كبيرة، ويجد جمهورياً يوافقه على حق الحكومة الفيدرالية في التدخل.

وفي مقابلة مع مجلة «تايم»، أخذ ديلوزيو على الديمقراطيين ميلهم إلى تصوير التسويات الاقتصادية وكأن الجميع يخرج منها رابحاً. ففي بعض النزاعات، كما يراها، ثمة طرف يستفيد من الوضع القائم، وعلى الحزب أن يسمّيه ويكون جاهزاً لمواجهته. لكن انتقاده أشد إحراجاً لأنه يطول زملاء يتفقون معه في التصويت، فمعظم النواب الديمقراطيين يؤيدون مشروعاً يعزّز حق العمال في التنظيم النقابي. لكن كم من الناخبين يعرفون ذلك؟ وكم مرة يسمع ممثله يتحدث عنه؟ في تقديره، يضيع الفارق بين الحزبين حين تبقى المسألة التي يتمايزان فيها بنداً في سجل التصويت لا يسمع به المعنيون مباشرة.

حزب الأحياء

وفي قراءة لنتائج التجديد النصفي نشرتها الـ«واشنطن بوست» في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، توقف الكاتب فريد زكريا عند مفارقة أخرى. فقبل الاقتراع بشهر، كانت نظرة 58 في المائة من الأميركيين إلى الحزب الديمقراطي سلبية، وفق استطلاع أورده، ومع ذلك حقّق مرشحوه فوزاً واسعاً. وتفسيره أن كثيرين منهم كسبوا صدقية حين تجرأوا على انتقاد حزبهم، فأتاح لهم ذلك مخاطبة مجتمعاتهم. ففي ولاية كانزاس انتُخب القس آدم هاميلتون لمجلس الشيوخ، وفي ميشيغان فاز عبد الرحمن السيد، الطبيب المسلم المدافع عن التأمين الصحي الشامل. ولو صاغ مستشار في واشنطن حملة واحدة للرجلين، فأيّاً من الولايتين كان عليه أن يتخذ نموذجاً للأخرى؟

هنا، يعتبر زكريا الحزب الفائز بأنه حزب «أحيائيّ»، يستمد مرشحوه قوتهم من صلتهم بالناس في أحيائهم وبلداتهم، وكافأهم الناخبون على تمرّدهم على مؤسسته. وحقاً، أفادت هذه المرونة الديمقراطي الذي دافع عن مقعده، كما أفادت منافساً احتاج إلى أصوات جمهورية لينتزعه. وهي تقرّب الديمقراطيين من تقليد جمهوري قديم أعطى الولايات وزناً كبيراً في أولوياتها على حساب القضايا الكونية، قبل أن يجمع ترمب جمهوره العابر للولايات تحت شعار «أميركا أولاً». وللديمقراطيين، أنفسهم، تاريخ طويل من الجمع بين أجنحة محلية متباعدة، ذكّر زكريا ببعضها.

لكن الانتخابات الرئاسية تفرض على هذا الحزب امتحاناً مختلفاً. فبوسع ناخب كانزاس وناخب ميشيغان أن يرسلا شخصين مختلفين إلى مجلس الشيوخ، بينما يتعيّن عليهما الاختيار بين الأسماء نفسها للرئاسة.

لقد منح شعار باراك أوباما «نعم، نستطيع» (يس وي كان) أنصار «التغيير» في 2008 شعوراً بأنهم «شركاء في مهمة وطنية»، لكن وعده الأبعد بـ«تجاوز الانقسام الحزبي» بقي أكبر ممّا حققته رئاسته. وبالفعل، اليوم، بعد انتخابات نوفمبر، يستطيع الديمقراطيون أن يسمّوا القضايا التي أكسبتهم عشرات المعارك المحلية، لكن الأصعب أن يقولوا أيّا منها يستحِق أن يخوض الحزب كله معركته، ومن يملك الصدقية لقيادته.

شريكان ثم خصمان؟

في مقابلته مع «تايم»، قدّم ديلوزيو جواباً أوليّاً سمّاه «الوطنية الاقتصادية». ولقد سبق أن عمل مع السيناتور جون فيترمان على «أجندة» تدعو إلى تصنيع مزيد من السلع داخل أميركا. ويوافق على استخدام الرسوم الجمركية لحماية صناعة محدّدة ضمن سياسة صناعية أوسع، لكنه ينتقد طريقة ترمب في فرضها. ثم إنه يضيف إلى حماية المنتج الأميركي شرطاً يعني العامل، هو قدرته على التفاوض جماعياً على نصيبه من العائد. وبذا يدخل أرضاً استثمر فيها ترمب غضب بلدات خسرت مصانعها. والخلاف الذي يريد فتحه يتعلق بمن يقرّر ما يحدث بعد عودة الإنتاج - هذا إذا عاد - وما إذا كان العامل الذي دفع ثمن إغلاق المصنع سيستفيد من إعادة فتحه.

لهذا السبب؛ فإن احتمال تنافسه مع فيترمان يكتسب غنىً سياسياً أكثر من سردية «تقدمي» يتحدّى ممثلاً للمؤسسة. فالرجلان تشاركا قضية الصناعة، وكلاهما بنى جانباً من حضوره على مخاطبة الولاية بلغتها. لكن حرب إيران فرّقت بينهما، بعدما أيّد فيترمان ضرب المنشآت النووية الإيرانية، بينما اعترض ديلوزيو على سلطة الرئيس في اتخاذ قرار كهذا. وكذلك أثار تأييد فيترمان القوي لإسرائيل غضب «تقدميين» ساندوه سابقاً، فيما حصل ديلوزيو على دعم «حزب الأسر العاملة» التقدمي في معركة مجلس النواب. وهو تأييد يفتح له أبواباً تنظيمية من دون أن يلزم أصحابه بخياراته لمجلس الشيوخ.

امتحان واشنطن

يوم 23 نوفمبر، أعلنت «اللجنة الوطنية الديمقراطية» برنامجاً من 12 مناظرة رئاسية يبدأ في يونيو (حزيران) 2027، ويُفترض أن ينتهي في مارس (آذار) 2028. واستعدّت لاحتمال تأهل عدد كبير بوضع سقف من 20 مرشحاً موزعين عند الحاجة على ليلتين.

وما يجعل الصراع مرشحاً للمرارة، أن كل جناح يستطيع إحضار فائزين من انتخابات نوفمبر دليلاً على صواب نهجه. وعندما يستعد هؤلاء للمناظرات، سيكون لأمثال ديلوزيو دور في تحديد الأسئلة التي يُحاسَب عليها المتنافسون. إذ أظهر في بنسلفانيا أنه يستطيع مساعدة زملاء خارج دائرته، وأنه قادر على طرح قضية محلية يجد لها شركاء في الحزب الآخر.

ولكن إذا خاض انتخابات الشيوخ، فسيتوجّب عليه أن يفعل لنفسه في فيلادلفيا ما فعله لغيره هناك. وبالتالي، سيكون أول من يُسأل عما يطلبه اليوم من حزبه: ما الذي يبقى من رسالة مرشح بيفر وبيتسبرغ حين يقف أمام ناخبين لا يمر قطار «نورفولك ساذرن» من أمام بيوتهم؟