تحوّل مستقبل البرتغالي جواو فيليكس، نجم النصر، إلى محور صراع بين طموحات النادي العاصمي ورغبة عدد من الأندية الأوروبية في استعادة اللاعب، بينما يترقب تشيلسي الإنجليزي الحصول على 20 مليون يورو إضافية.

وكشف موقع «ديا دي جوغو» البرتغالي، نقلاً عن صحيفة «أو جوغو»، أن إدارة النصر أبلغت فيليكس، خلال اجتماع الأربعاء الماضي، بقرار تمديد عقده حتى صيف 2029، مع رفع راتبه السنوي من 10 ملايين إلى 12.5 مليون يورو، بخلاف مكافآت مرتبطة بتحقيق الأهداف والبطولات. وأوضح موقع «غول» العالمي أن العقد المبرم في صيف 2025 يتضمن بنداً للتمديد التلقائي موسمين إضافيين، ما لم يُفعّل بند إنهاء الاتفاق قبل الأول من يونيو (حزيران) المقبل.

وسيترتب على استمرار اللاعب ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة من 30 إلى 50 مليون يورو. لكن تحركات خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، تضفي مزيداً من الإثارة على المشهد، إذ كشف الصحافي الإيطالي ماتيو موريتو، عبر منصة «دازن» الإسبانية، عن اتصالات يجريها مينديز مع أندية إنجليزية لاستكشاف فرص عودة موكله إلى أوروبا، وسط اهتمام مستمر من بنفيكا، ورغبة اللاعب في العودة إلى برشلونة، الذي تعرقل أزمته المالية إتمام الصفقة.

وأكد موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي أن محادثات جرت بالفعل الصيف الماضي بشأن عودة فيليكس إلى برشلونة، إلا أن النصر رفض التفريط في خدماته. وأشار إلى ترحيب البرتغالي بقرار استمراره، في ظل الاستقرار الذي وجده في الرياض. وكان هوغو فيليكس، شقيق اللاعب، قد صرح لصحيفة «أبولا» البرتغالية بأن العودة إلى أوروبا ضرورية لتحقيق حلم شقيقه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، رغم سعادته بتجربته السعودية.

ويستند تمسك النصر بنجمه إلى تألقه اللافت، بعدما سجل 34 هدفاً، وصنع 28 خلال 63 مباراة، قبل مباراة السبت ضد الحزم، وأسهم في استعادة لقب الدوري السعودي بعد غياب 7 سنوات، وفقاً لموقع «غول». وبين ملايين تشيلسي وأحلام برشلونة وتحركات مينديز، يبدو النصر عازماً على الاحتفاظ بأحد أبرز نجوم مشروعه الرياضي، وإن ظل الإعلان الرسمي عن تمديد العقد غائباً حتى الآن.