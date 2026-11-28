أصبح النجمان رودري ولامين يامال جاهزين للمشاركة أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد، بحسب مدرب برشلونة الألماني هانسي فليك.

كما يعود المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بعد غياب قصير بسبب إصابة في الساق، لكن مارك بيرنال وأليخاندرو بالدي سيغيبان إثر تعرضهما لمشكلات طفيفة.

وقال فليك للصحافيين، السبت: «رودري وأندرياس كريستنسن، وبالطبع أيضاً لامين، سيسافرون معنا، ويمكنهم اللعب».

وكان يامال قد غاب عن الفوز على صباح الأذري في دوري أبطال أوروبا، منتصف الأسبوع، بسبب مشكلة في الكاحل، بينما تعرض لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي السابق رودري لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو، الذي يواجه ألافيس، السبت.

ويستضيف برشلونة، الأربعاء، أتلتيكو مدريد في مواجهة أخرى ضمن الدوري الإسباني، وقد تم تقديم موعدها بسبب إقامة السوبر الإسباني في يناير (كانون الثاني) المقبل.