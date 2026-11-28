يرتفع القلق من منسوب التفلت الأمني في لبنان، بدءاً بعمليات السلب في شوارع بيروت إلى الاشتباكات المسلّحة في الضاحية الجنوبية وبعلبك (شرق لبنان)، فيما يتراجع حضور دوريات قوى الأمن بفعل نقص عدد أفراد القوى الأمنية والآليات والتجهيزات.
ويأتي ذلك على وقع الخلاف السياسي حول بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، في وقت لا يخفي فيه مصدر أمني أن «حمايات سياسية وحزبية يستفيد منها بعض المخالفين تعرقل تطبيق القانون».
حوادث متفرقة
ويوم الجمعة، قُتل مواطن سوري، قرب السفارة الإيرانية في بئر حسن ببيروت، إثر إشكال فردي، فيما وقع اشتباك بالأسلحة الرشاشة بين سائقي حافلات نقل ركاب صغيرة في حيّ السلم (ضاحية بيروت الجنوبية)، الخميس، أسفر عن وقوع إصابات. وسبقت ذلك مواجهة بين الجيش اللبناني ومطلوبين في حي الشراونة في بعلبك، فيما أعلن الجيش أن مداهمات نفذها الثلاثاء تخلّلها تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين، انتهت بتوقيف 6 أشخاص وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات.
وقبل شهرين، شهدت أحياء في بيروت إشكالات تطورت إلى اشتباك مسلّح، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، لا سيما في منطقتي عائشة بكار وبرج أبي حيدر. ثم جاءت عمليات السلب ليلاً، المعروفة بـ«التشليح»، والتي أثارت قلقاً كبيراً لدى سكان العاصمة، وكلها باتت تشكّل تحدياً للدولة واختباراً لقدرتها على فرض الأمن والاستقرار، خصوصاً في مناطق وأحياء بيروت، عشيّة عيدي الميلاد ورأس السنة، وفي ظلّ الحديث عن حجوزات كبيرة على الفنادق والمؤسسات السياحية ورحلات الطيران القادمة إلى العاصمة اللبنانية.
تراجع القدرة على الانتشار
في تفسيره لأسباب التفلّت، يضع مصدر أمني تراجع القدرة على الانتشار في صدارة العوامل الميدانية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «انخفاض عدد أفراد القوى الأمنية، بالتوازي مع نقص الآليات والتجهيزات، حدّ من قدرتهم على تسيير الدوريات بالوتيرة المطلوبة، وتغطية مناطق عدة في آنٍ واحد». ويشير إلى أن هذا النقص «ينعكس على انتظام الدوريات وسرعة الاستجابة للبلاغات».
ويمتدّ التراجع، حسب المصدر، إلى شبكة المراقبة في بيروت؛ حيث «انخفض عدد الكاميرات العاملة من 4 آلاف إلى نحو 1700، ما يصعّب على المحقّقين تتبع تحركات المشتبه بهم بعد وقوع الجريمة».
وكان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قد طلب من محافظ بيروت مروان عبود الإسراع في إصلاح شبكة الكاميرات وإنارة الشوارع، في إطار الإجراءات التي بحثها مع وزير الدفاع ميشال منسّى لتعزيز الأمن في العاصمة. كما أعلن الحجار في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، عن توجّه الوزارة إلى «تعزيز الانتشار والدوريات والعمل الاستقصائي لمواجهة السلب والنشل»، فيما بحث مجلس الأمن الداخلي المركزي تكثيف الدوريات وتعزيز التنسيق بين الأجهزة.
بتاريخ ٢٦ /١١ /٢٠٢٦، وعلى أثر إشكال شخصي تخلله اشتباك مسلح في منطقة الليلكي – بعبدا ما أدى إلى وقوع إصابات، تدخلت وحدة من الجيش وعملت على تطويق الإشكال، ونفذت عمليات دهم أوقفت بنتيجتها المواطنين: (ح.م.ز.) و(ح.غ.ز.) و(ح.م.) و(ع.ع.). تستمر الإجراءات الأمنية في المنطقة، وتجري... pic.twitter.com/ZbfPynsxtA
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 26, 2026
حمايات سياسية
وإلى جانب نقص الموارد، يلفت المصدر الأمني إلى «أثر الحمايات السياسية والحزبية التي يستفيد منها بعض المخالفين. فحين تتحوّل الحماية إلى وساطة لثني الأجهزة عن توقيف مطلوب أو ملاحقة مخالفة، يصبح تطبيق القانون مرهوناً بقدرة الدولة على تنفيذ قراراتها في المناطق كلها». وهنا يتقاطع الملف الأمني مع الخلاف السياسي حول بسط سلطة الدولة، إذ يواجه عناصرها في الميدان تبعات التجاذب حول صلاحية التدخّل، وحدود الملاحقة، حسب المصدر.
ويشدّد المصدر الأمني على أن «تراجع الإمكانات لا يعفي الأجهزة من مسؤولياتها»، مؤكداً أن الخطة الأمنية التي أطلقها الوزير الحجار قبل نحو شهر «لا تزال مستمرة لقمع المخالفات وتوقيف المطلوبين والحدّ من الاعتداءات في العاصمة وسائر المحافظات»، لافتاً إلى أن «توفير الأمن على الطريق الممتد من مطار رفيق الحريري الدولي، إلى وسط العاصمة، يُشكل أولوية الإجراءات الأمنية، وذلك لطمأنة المغتربين والسياح من عرب وأجانب».
وقال: «نولي أهمية لتوفير الحماية الأمنية لدور العبادة والمواقع السياحية في عيدي الميلاد ورأس السنة، وهذا ما ركّز عليه الاجتماع الأخير لمجلس الأمن المركزي».