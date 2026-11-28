يستنفر «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل» لمواجهة الدفع الأميركي باتجاه تدويل «اتفاق الإطار» الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل برعاية أميركية في يونيو (حزيران) الماضي، من خلال ضمه إلى القرار الدولي 1701 بعد تحديثه بما يتماشى مع انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية العام الحالي. وتدويل الاتفاق واحد من الطروحات التي جرى تداولها خلال الأسبوع الماضي، لتجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل».

ويكتسب هذا المسار حساسية إضافية في ظل سعي إسرائيل إلى تكريس واقع أمني جديد في الجنوب، يقوم على غياب أي قوة دولية بما يتيح لها فرض آليات تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وبين الرهان على موقف لبناني رسمي موحد يرفض توجهات من هذا النوع، والسعي للاستعانة بموسكو وبكين في مجلس الأمن الدولي من خلال استخدام حق النقض الفيتو، وصولاً للتحرك الشعبي، أو التصعيد الميداني، تتعدد الخيارات المطروحة أمام «الثنائي الشيعي»، فيما تتقلص هوامش المناورة بعد دخول فرنسا مجدداً على الخط لدعم التوجه الأميركي، والسعي لإقناع «الثنائي» بصيغ متنوعة تحول دون الوصول إلى فراغ أمني في الجنوب لا تحبذه معظم القوى المحلية، والدولية.

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً عبر شاشة تلفزيونية في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأعلن أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم صراحة في إطلالته الأخيرة أن أي قرار دولي جديد يجب أن يكون تحت سقف الـ1701، واتفاق وقف النار مع إسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، معتبراً أن «أي استبدال باتفاق الإطار مرفوض، كونه غير دستوري، وغير قانوني»، محذراً من أنه سيتم التعامل مع أي قوة لا تكون تحت السقف السابق ذكره، ومهما كان اسمها وتوصيفها، كـ«قوة احتلال».

وتتماهى حركة «أمل» تماماً مع موقف «حزب الله» بخصوص تدويل «اتفاق الإطار»، وهي شددت مؤخراً على «رفض إدراج أي اتفاق أو تفاهم جديد على نص القرار 1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية بتاريخ 27/11/2024 في أي قرار، أو تفويض أممي جديد».

3 خيارات للمواجهة

ورغم اعتبار البعض أن أي تفاهم دولي سيفرض على «الثنائي الشيعي» واقعاً جديداً بقوة الأمر الواقع، فإنّ الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير المطلع عن كثب على موقف «حزب الله» يتحدث عن مجموعة خيارات يمكن أن يتم اللجوء إليها لمواجهة هذه المحاولات، لافتاً إلى أن «الجهد الأول هو الجهد الداخلي، إذ لا يمكن اتخاذ أي قرار في مجلس الأمن من دون موافقة لبنان. وهذا الأمر يتطلب، بطبيعة الحال، موافقة رسمية، سواء عبر الحكومة، أو من خلال التنسيق بين الرؤساء. ومن الواضح أن الرئيس (نبيه) بري يرفض تدويل اتفاق الإطار، أو تضمينه ضمن القرار 1701، وهذا ما تم إبلاغه للمبعوث الأميركي مايك والتز خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت».

مناصرون لـ«حزب الله» بمسيرة على دراجات نارية في منطقة بشارة الخوري في بيروت اعتراضاً على توقيف ضالعين بنقل متفجرات (أرشيفية - الوكالة المركزية)

أما المسعى الثاني، بحسب قصير، فهو يتمثل في أن «أي قرار في مجلس الأمن يحتاج إلى موافقة الدول الكبرى، ولا سيما روسيا، والصين. وفي ظل التنسيق مع الروس والصينيين حالياً، من الممكن أن تلجأ روسيا أو الصين إلى استخدام حق النقض (الفيتو) في حال اعتراضهما على القرار. وبطبيعة الحال لا تتوافر معلومات دقيقة أو مؤكدة حول هذا الأمر، لكنه يشكّل أيضاً أحد الجهود المطروحة».

تحريك الشارع... احتمال

ويشير قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السيناريو الثالث، وهو الأهم، فهو يتعلق بكيفية تنفيذ أي قرار على أرض الواقع. فأي قوات دولية تأتي إلى لبنان من دون موافقة الأطراف المحلية -ولا سيما حركة (أمل) و(حزب الله) و(المجلس الإسلامي الشيعي)- لا يمكن القبول بها. وإذا جاءت هذه القوات بالتنسيق مع العدو الإسرائيلي، أو عبره، فستتم معاملتها كقوات احتلال». وأضاف: «بحسب المعلومات، فإن الدول التي تحاول المشاركة، مثل إيطاليا وفرنسا، لا تقبل بإرسال قواتها إلى لبنان إلا بعد الحصول على موافقة الأطراف المحلية. وبطبيعة الحال لا يزال كل هذا الموضوع في إطار الاتصالات، والمشاورات. وإذا اقتضى الأمر تحريك الشارع لرفض هذا التوجه، فمن الممكن اللجوء إلى هذا الخيار».

عملية انتحارية

ويخالف الكاتب السياسي رئيس تحرير موقع «جنوبية» -علي الأمين- قصير رؤيته لخيارات «الثنائي الشيعي»، إذ يعتبر أنه «لا قدرة لديه على مواجهة هذا المسار، لا في توفير شروط موقف رسمي داخلي يعاند هذا التوجه، ولا في الاستفادة من مواقف دولية تعطل مشروع قرار كهذا في مجلس الأمن الدولي، خصوصاً أن اتفاق الإطار هو اتفاق وافقت عليه الحكومة اللبنانية، ولن تقوم أي دولة عضو في مجلس الأمن بمعارضته إذا لم يكن هناك مطلب رسمي لدولة لبنان ضد المشروع، وهذا يبدو غير وارد بعدما تمت مزاوجة اتفاق الإطار بالـ1701، إلى جانب أن فرنسا استعادت دورها في المعادلة اللبنانية - الإسرائيلية، وباتت طرفاً مع واشنطن في ترتيب المشهد في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة (اليونيفيل) أواخر العام الحالي».

مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون في 27 سبتمبر الماضي عند ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتياله (أرشيفية - أ.ب)

ويشير الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(حزب الله) يطلق تهديدات معلنة ومبطنة حيال تعامل السلطة مع مسألة الموقوفين من عناصره في ضهر البيدر، وبين بشري، والبترون، وهو أيضاً يوجّه رسائل للحكومة ورئيس الجمهورية بشأن التعامل مع القرار الدولي المزمع، والمشار إليه، وقد يعمد الحزب إلى القيام بخطوات عسكرية وأمنية تُظهر أنه المسيطر، والمتحكم على الأرض، وقد ينخرط في مواجهة عسكرية ما داخلياً، لكن سيكون هذا القرار أشبه بعملية انتحارية، لأن تداعياته ستكون كارثية عليه، انطلاقاً من كونه اليوم قوة تواجه رأياً عاماً لبنانياً يرفض سلاحه، ويتمسك بحصرية السلاح».

نشر الفوضى

ويتحدث الأمين عن «طريقة آخر للمواجهة قد يلجأ إليها الحزب، تقوم على فكرة نشر الفوضى من خلال مواجهات أهلية أو طائفية لا يبدو فيها (حزب الله) طرفاً، كأن نشهد مواجهات فلسطينية داخلية في المخيمات، أو توترات سنيّة - مسيحية بين بشري والضنية، أو مسيحية - مسيحية، أو تفجيرات ومشكلات بين سوريين ولبنانيين»، معتبراً أن «الفوضى هي الوسيلة الأنجع لخلق حالة ارتباك سياسي، وتردد لدى السلطة. وهي توفر ظروفاً ملائمة لإظهار أن لبنان لن يتحمل خطوات جدية وحاسمة لتثبيت مرجعية الدولة، فيما ستعمل إيران على تعطيل أي مسار سياسي محلي أو دولي لا تكون شريكة في ترتيبه».