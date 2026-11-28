صورة أرشيفية تظهر قوات للجيش الإسرائيلي تسير بمحاذاة مبنى مدمّر في رفح (د.ب.أ)

كشف مسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان أن مبعوث «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، وجّه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حذّره فيها من أن المجلس، الذي تُسيطر عليه الولايات المتحدة، سيضطر إلى إعادة تفويضه للإشراف على إعادة إعمار غزة بعد الحرب، إذا لم تبدأ إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع خلال العام الماضي.

وأوضح ملادينوف، في الرسالة التي أُرسلت يوم الثلاثاء، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن مجلس السلام لا يطلب من نتنياهو تقديم تنازلات إضافية بشأن غزة، بل فقط الوفاء ببنود خطة الرئيس دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء حرب غزة، والتي أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وتشمل هذه الالتزامات تحقيق المعايير المحددة للمساعدات الإنسانية في غزة والسماح بتفعيل الهيئات الحكومية والأمنية المُكلفة باستبدال «حماس» في إدارة القطاع.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف خلال لقاء بالقدس (أرشيفية - إ.ب.أ)

وكان «مجلس السلام» قد أنشأ حكومة فلسطينية تكنوقراطية، وفتح باب تقديم الطلبات أمام عدة آلاف من الفلسطينيين للالتحاق بقواته، ودرّب مئات الجنود للعمل ضمن «قوة الاستقرار الدولية» التابعة له، لكن «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» لم تدخل القطاع حتى الآن، ولم تبدأ قوة الشرطة التدريب في مصر، كما لم تنتشر «قوة الاستقرار الدولية» في القطاع.

ورفضت حكومة نتنياهو المصادقة على الموافقات اللازمة لبدء هذه الهيئات عملها.

وجاءت رسالة ملادينوف بعد أشهر من موافقة حركة «حماس» على خريطة الطريق التي وضعها المجلس لنزع السلاح.

وكانت إسرائيل قد رفضت المقترح بسبب إطاره التدريجي، ومنعت تفعيل الهيئات المخصصة لتسهيل عملية تسليم الأسلحة.

وقالت «تايمز أوف إسرائيل»: «لأشهر، امتنع المجلس عن ممارسة ضغوط شديدة على إسرائيل، إدراكاً منه أن نتنياهو لن يكون على الأرجح مستعدّاً لاتخاذ خطوات قد يصوّرها منافسوه السياسيون تعبيراً عن الضعف خلال الحملة الانتخابية. لكن انتخابات 27 أكتوبر انتهت، وعلى الرغم من أنها لم تُسفر عن نتيجة حاسمة، فإن (مجلس السلام) أشار إلى أنه لم يعد مستعدّاً لمواصلة الانتظار».

وبدأ المجلس تكثيف حملته العلنية ضد نتنياهو؛ حيث وجّه عدد من مسؤوليه انتقادات إليه في مقابلات إعلامية.

وحذّر جاريد كوشنر، الذي يوصف بأنه مهندس «مجلس السلام»، هذا الأسبوع من أن إسرائيل تتجه نحو «وضع الدولة المنبوذة عالمياً» إذا لم تُغيّر نهجها تجاه غزة.

فلسطينية أمام منزلها شبه المدمر في خان يونس جنوب قطاع غزة (أرشيفية - أ.ب)

كما حذّر كبير مستشاري المجلس، جوش غرونباوم، من أن استمرار إسرائيل في عرقلة خطة النقاط العشرين سيدفع المجلس، الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى إعادة تفويضه بالإشراف على إدارة غزة بعد الحرب، ما سيترك إسرائيل أو «حماس» أو الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية، أو مزيجاً من هذه الأطراف، مسؤولاً عن توفير احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة.

وقالت «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن المسؤول الإسرائيلي والمصدرين المطلعين، إن الرسالة التي وجّهها ملادينوف إلى نتنياهو يوم الثلاثاء تضمّنت إلى حد كبير المضمون نفسه الذي عبّر عنه غرونباوم.

وكان مجلس الأمن قد صوّت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 لصالح تأييد خطة ترمب المكونة من 20 نقطة، ومنح «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب حتى نهاية عام 2027.

لكنّ المسؤول الإسرائيلي والمصدرين المطلعين قالوا إن ملادينوف هدّد بإعادة التفويض قبل ذلك الموعد إذا واصلت إسرائيل عرقلة المجلس ومنعه من المضي قدماً في خطة التعافي في غزة، من دون تحديد موعد نهائي لذلك.

وأضافوا أنه في الأيام التي أعقبت إرسال الرسالة رَصَد المجلس مؤشرات على استعداد نتنياهو لتغيير نهجه.

وأجرى نتنياهو لاحقاً اتصالاً هاتفياً مع كوشنر، أبلغه خلاله بأن إسرائيل ستبدأ اتخاذ خطوات لتنفيذ خطة النقاط العشرين، وفق المسؤول الإسرائيلي.

ترمب مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ونيكولاي ملادينوف في دافوس (أرشيفية - رويترز)

وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن المجلس السياسي والأمني المصغر «الكابينت» سيجتمع يوم الأحد للمصادقة على سلسلة من الخطوات المتعلقة بغزة، من بينها خطوات تسمح بنشر «قوة الاستقرار الدولية».

وقال المسؤول الإسرائيلي إن إسرائيل تسعى إلى إظهار تقدم قبل أن يقدّم ملادينوف إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين.

وحسب «القناة 12»، فإن الوزراء سيناقشون، الأحد، مشروع قرار محدّثاً يعكس التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال محادثة جرت في وقت سابق من الأسبوع بين نتنياهو وكوشنر.

وتشمل الإجراءات، التي من المقرر أن يوافق عليها «الكابينت»، إقامة منشآت لإيواء قوات من «قوة الاستقرار الدولية»، المكلفة بالمساعدة في تأمين قطاع غزة بعد الحرب.

وتستهدف القوة الانتشار في غزة خلال يناير (كانون الثاني)، واتخاذ مواقع على امتداد أجزاء من «الخط الأصفر»، وستتولى المساعدة في جمع الأسلحة التي تسلّمها الحركة، وفق التقرير.

وفي إطار المرحلة الثانية، تشمل الإجراءات إطلاق مشروع تجريبي لبناء مساكن مؤقتة فوق أنقاض مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، ضمن مشروع يُعرف باسم «رفح الخضراء»، على أن يخضع لإدارة الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية الجديدة، التي ستتولى إدارة شؤون غزة خلفاً لـ«حماس».