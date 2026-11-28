سحبت شبكة «إن بي سي (NBC)» إعلاناً تلفزيونياً بُثَّ خلال حلقة خاصة بمناسبة عيد الشكر من برنامج «ساترداي نايت لايف (Saturday Night Live)»، بعدما أثار انتقادات ووُصف بأنه «معادٍ للسامية».
ويربط الإعلان، الذي تبلغ مدته 30 ثانية وموَّله «مشروع سياسات معهد فهم الشرق الأوسط (IMEU Policy Project)»، بين المساعدات الأميركية المقدَّمة لإسرائيل ومعاناة أطفال أُصيبوا جراء الحرب في قطاع غزة.
ويبدأ الإعلان بمشهد لفتاة صغيرة مبتسمة تؤدي بعض الأعمال المنزلية، مثل إزالة أوراق الشجر المتساقطة وجرف الثلوج، بهدف ادخار 400 دولار لشراء دراجة هوائية وردية اللون. ويقول الراوي: «على مدار عام كامل، ادخرت الفتاة 400 دولار لشراء دراجة جديدة».
NEW AD: Airing nationally tonight during Saturday Night Live’s Thanksgiving special, our new ad informs Americans where their tax dollars are going.Right now, President Trump is finalizing a long-term weapons giveaway to Israel that Israeli media reports will cost US taxpayers... https://t.co/NIgufEoOd9 pic.twitter.com/1Jn84wrQXw
— IMEU Policy Project (@imeupolicy) November 25, 2026
ثم ينتقل المقطع إلى فتاة أخرى في قطاع غزة، تظهر مستندة إلى عكازين، بعدما فقدت إحدى ساقيها، بينما تحيط بها الأنقاض. ويضيف الراوي: «كل 3 ثوانٍ، ترسل حكومتنا 400 دولار من أموال دافعي الضرائب إلى إسرائيل لتفعل هذا»، في إشارة إلى المساعدات الأميركية.
ردود فعل غاضبة
وبدأت ردود الفعل الغاضبة على الإعلان فور بثه تقريباً.
وندَّد ديفيد فريدمان، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، بشبكة «إن بي سي» لبثها إعلاناً «يتجاوز كل الحدود في الترويج لكراهية اليهود».
وكتب جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لـ«رابطة مكافحة التشهير»، على وسائل التواصل الاجتماعي: «إن بثَّ إعلان يشوّه صورة الدولة اليهودية بوضوح، ويقدم ادعاءات كاذبة بشأن استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين، خلال وقت الذروة عشية عطلة عائلية، ليس مجرد تصرف يفتقر إلى الحساسية، بل أمر لا يمكن الدفاع عنه».
Broadcasting an ad that blatantly demonizes the Jewish state and makes false claims about the use of American taxpayer dollars during primetime on the eve of a family holiday isn’t just insensitive. It’s indefensible.Again and again, why do people in positions of authority fail...
— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) November 26, 2026
من جانبه، أصدر «المجلس الإسرائيلي الأميركي» بياناً أدان فيه بثَّ الشبكة «دعاية معادية لإسرائيل، تتبنى رواية حركة حماس وتُغذي الكراهية ضد اليهود»، وفق ما أفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية.
كما هاجمت منظمة «بناي بريث إنترناشونال» الإعلان في منشور على «فيسبوك»، ووصفته بأنه «بغيض، ومضلل، ومليء بالمعلومات المغلوطة».
وقال شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علناً، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن كبار المسؤولين في «إن بي سي» لم يكونوا على علم بالإعلان إلا بعد بثه. وأضاف أن الشبكة لن تعرضه مجدداً، وأن الشركة ستراجع إجراءاتها المتعلقة بالموافقة على الإعلانات قبل بثها.
الجهة الممولة تدافع عن الإعلان
وقال «مشروع سياسات معهد فهم الشرق الأوسط» عبر «إكس»: «إن الرئيس ترمب يضع حالياً اللمسات الأخيرة على صفقة طويلة الأمد لتزويد إسرائيل بالأسلحة»، مضيفاً أن تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أن الصفقة ستكلف دافعي الضرائب الأميركيين ما لا يقل عن 19 مليار دولار على مدى 5 سنوات، أي ما يعادل 400 دولار كل 3 ثوانٍ.
وأصدر المعهد بياناً قال فيه إن الإعلان «اجتاز متطلبات التدقيق الصارمة للحقائق» التي تفرضها الشبكة، معرباً عن «خيبة أمله» إزاء التقارير التي أفادت بأنَّ «إن بي سي» لن تعرضه مجدداً، وفق منشور للمعهد على منصة «إكس».