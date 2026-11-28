أعادت محاولة اغتيال إسرائيل، عز الدين الحية، النجل الأخير من الذكور لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خليل الحية، في غارة استهدفته فجر الجمعة، في شقة سكنية مع أفراد من عائلته، الأذهان إلى عمليات أخرى استهدفته وأبناءه في خضم محاولات التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ومع عودة الحراك السياسي الدبلوماسي فلسطينياً، ومن قبل الوسطاء والدول الضامنة وكذلك «مجلس السلام»، لبدء اتخاذ خطوات جديدة تتعلق بالتقدم في خطة «خريطة الطريق» المنبثقة عن اتفاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي تم التوصل إليها نهاية سبتمبر (أيلول) بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2025، عادت إسرائيل لتحاول مجدداً التأثير في العملية السياسية من خلال محاولة اغتيال أبناء قادة «حماس»، وحتى قيادات الحركة أنفسهم ممن استطاعت الوصول إليهم مؤخراً.

المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي يستقبل خليل الحية في طهران - 8 فبراير 2025 (أ.ب)

ووقع الهجوم، الجمعة، بغزة بعد ساعات قليلة من تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باغتيال رئيس حركة «حماس» خليل الحية.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن عز الدين الحية من القيادات الميدانية في «كتيبة الشجاعية» التابعة لـ«كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، وأصيب قبل أكثر من عام ونصف العام في هجوم استهدفه وأسرته، ما أدى لبتر قدمه، وقتل اثنين من أطفاله.

وتذكّر محاولة الاغتيال الجديدة بغزة، لعز الدين الحية، الذي كان موجوداً بالشقة السكنية مع زوجته وأطفاله، وكذلك أطفال وزوجة النجل الآخر، عزام، الذي اغتالته إسرائيل في 6 مايو (أيار) 2026، وأعلن عن وفاته في اليوم التالي متأثراً بجروحه، وكذلك شقيقتهم وزوجها وأطفالها، بمحاولات أخرى طالت أبناء وبنات الحية، وهو شخصياً كذلك بعدما استهدفته سابقاً داخل القطاع، وفي خارجه.

قياديون في «حماس»... من اليمين: روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية (اغتيلوا جميعاً) وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لـ«حماس»)

واستهدفت إسرائيل، عزام الحية، وهو الآخر قيادي ميداني في «كتيبة الشجاعية»، في وقت كان فيه والده بالقاهرة آنذاك يقود وفد حركته للمفاوضات لبحث «خريطة الطريق» التي قدمت للحركة من قبل «مجلس السلام» للمضي باتفاق وقف إطلاق النار، والتي وافقت عليها الحركة لاحقاً بعد مفاوضات شاقة.

وكان عزام الحية، بمثابة أحد الأشخاص الذين ينقلون رسائل تصل بطرق مختلفة من والده وإلى آخرين، بهدف إيصالها إلى عز الدين الحداد، قائد «كتائب القسام» الذي اغتيل هو الآخر منتصف شهر مايو 2025. كما تكشف مصادر لـ«الشرق الأوسط».

وأصدرت حركة «حماس» حينها، بياناً قالت فيه إن «استهداف عزام الحية يمثّل استمراراً لنهج الاحتلال القائم على استهداف المدنيين وعائلات القيادات الفلسطينية، ضمن محاولاته الفاشلة للتأثير في إرادة المقاومة ومواقفها السياسية عبر الإرهاب والقتل والضغط النفسي»، مضيفةً: «استهداف أبناء القيادات الفلسطينية لن يؤدي إلى إضعاف موقف المقاومة؛ بل سيزيدها تمسّكاً بحقوق شعبنا وإصراراً على انتزاعها، وسيعمّق الالتفاف الشعبي حولها، بوصفها تدفع مع شعبها تكلفة المواجهة ذاتها، وتقدّم من أبنائها وعائلاتها كما يقدّم أبناء شعبنا في كل مكان من قطاع غزة»، وفق نص بيانها.

فلسطينيون في مدينة غزة يشيّعون عزام الحية نجل كبير مفاوضي «حماس» (أرشيفية - رويترز)

وكان الهجوم الأهم، في سبتمبر 2025، هو ذلك الذي استهدف خليل الحية نفسه وقيادات المكتب السياسي وفريق التفاوض، في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال اجتماعهم في مكتب يتبع لحركة «حماس»، لبحث خطة ترمب لوقف الحرب بقطاع غزة، ونجا حينها الحية وأعضاء الفريق المفاوض، بينما قتل نجله همام، ومدير مكتب الحية، وحراس أمن آخرون.

ورغم محاولة الاغتيال وتجميد المفاوضات حينها مؤقتاً، فإنه استؤنفت سريعاً، وتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بعد اجتماع عقد بين الحية والمبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين قدما التعازي له بمقتل نجله همام في هجوم الدوحة، حيث كانت أبدت الإدارة الأميركية غضبها من تلك الغارة، ووبخ ترمب لاحقاً بنيامين نتنياهو، وأجبره على تقديم اعتذار علني لقطر.

وفقد الحية 4 من بين أبنائه الذكور الخمسة، في سلسلة غارات طالته وأبناءه على مدار سنوات طويلة من بينها الحرب الأخيرة. كما فقد كثيراً من أحفاده وأشقائه وأقاربه في غارات مماثلة.

ولعب الحية دوراً مهماً في مفاوضات وقف إطلاق النار، وكان رئيساً للمكتب السياسي لحركة «حماس» بقطاع غزة، بدلاً من يحيى السنوار الذي قتل في أكتوبر 2024، وكان حينها رئيساً عاماً للمكتب، قبل أن يصبح الحية مؤخراً رئيساً للمكتب السياسي العام بعد منافسة شديدة مع خالد مشعل.

عزام الحية الذي اغتيل في 7 مايو 2026 بغزة (إكس)

ولا تستبعد حركة «حماس» أن تقدم إسرائيل مجدداً على محاولة اغتيال الحية، أو أي من قيادات الحركة في الخارج، مع استمرار التهديدات الإسرائيلية بذلك، خصوصاً في ظل محاولات جديدة من أطراف مختلفة لإحياء خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزة. كما تؤكد 3 مصادر من الحركة أحدهم مسؤول بارز في الخارج.

وأكد المصدر المسؤول أن الحركة تتخذ كل الاحتياطات الواجبة من أجل إفشال أي مخطط لاغتيال قياداتها، من دون أن يستبعد أن تقوم إسرائيل بما وصفها بـ«حماقة جديدة» تستهدف قيادات من الحركة في أي عاصمة من عواصم الدول العربية والإسلامية التي يوجد بها قيادات الحركة باستمرار.

وقال المصدر إنه مع عودة الحراك الدبلوماسي بشأن المضي في اتفاق غزة، فإن مثل هذه العملية متوقعة، خصوصاً أن نتنياهو يسعى أيضاً ضمن حسابات داخلية لإشعال الوضع لمنع تشكيل حكومة إسرائيلية بديلة لا يكون هو جزءاً منها.

وحذرت مصادر مقربة من غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية من استغلال نتنياهو للوضع الحالي للقيام بعملية عسكرية استباقية بهدف إفشال جهود تشكيل الحكومة الحالية، أو تأخيرها لفترة أخرى، وهو أمر لا يرغب فيه زعيم حزب «يشار».

ويعقد المجلس الوزاري الأمني - السياسي المصغر في إسرائيل، اجتماعاً يوم الأحد، للمصادقة على تنفيذ إجراءات جديدة من خطة ترمب بشأن غزة، وهو اجتماع كان من المفترض أن يعقد الخميس الماضي، قبل أن يحوله نتنياهو إلى مشاورات أمنية محدودة.

ووفقاً للقناة الثانية عشرة العبرية، فإن المجلس الأمني - السياسي، سيوافق على خطة تتعلق بدخول قوات الاستقرار الدولية مطلع عام 2027، لنشرها في مناطق محددة على طول «الخط الأصفر»، ثم البدء بمرحلة تجريبية لمشروع ما يسمى مدينة «رفح الخضراء» بوصفها منطقة إنسانية سينقل فلسطينيين للعيش فيها.

وتعليقاً على اجتماع «الكابنيت» الإسرائيلي، قال مصدر من «حماس»: «نحن ننتظر ونترقب أن تكون هناك خطوات عملية جدية، لكن لا نستبعد أن يكون هدف الاجتماع هو إفشال الحراك القائم حالياً رغم أنه يسير بشكل بطيء جداً»، مرجحاً أن تذهب إسرائيل للاستمرار في تصعيد هجماتها بغزة، ولربما تنفيذ تهديدها باغتيال الحية أو شخصيات أخرى بالخارج وليس فقط القطاع.