تقترح فرنسا تمديد ولاية قوات «يونيفيل» لستة أشهر، وفق إعادة جدولة لانسحاب البعثات العسكرية العاملة ضمن ولايتها في جنوب لبنان، وذلك في مسودة لقرار أممي تعمل باريس على صياغته.

وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة إجماع لدى الدول المعنية بالملف اللبناني على منع الفراغ في الجنوب، ولا تعارض تمديد وجود (يونيفيل) تحت غطاء دولي».

وقال رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح لـ«أسوشييتد برس» أمس: «فرنسا تعتزم طرح مشروع قرار يسمح لـ(يونيفيل) بمواصلة بعض مهامها مثل إزالة الألغام، ومرافقة القوافل الإنسانية، ورصد الانتهاكات خلال فترة تقليص الوجود العسكري التي تلي انتهاء التفويض». وأضاف أن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن واشنطن «منفتحة على النظر» في ترتيب مشابه.

بالموازاة، أثارت تحذيرات وجّهها الجيش الإسرائيلي إلى الصيادين اللبنانيين مخاوف من أن تكون إسرائيل تمهد لتوسيع نطاق المنطقة العازلة بالجنوب لتشمل أجزاء من المياه الإقليمية اللبنانية.