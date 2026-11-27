أفيد في بغداد، أمس، بأن «الحوار الوطني» الذي دعا إليه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان سيشهد مشاركة الرئاسات العراقية الثلاث، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، حيدر العبودي، إن الحوار بين هذه الأطراف سيعقد الثلاثاء المقبل، على أن يجري بعده إقرار الموازنة العامة، بينما أكّد قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط» أن الحزبين الرئيسيين في الإقليم سيقدمان إلى الاجتماع «ورقة موحدة».

من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية نزار آميدي، الذي سيشارك في الحوار، أن «البلاد على أعتاب تصحيح المسار».

وسبق هذه التطورات إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمه «جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرامية إلى بسط سلطة الدولة، ووقف تهريب النفط، وإخضاع جميع الأسلحة لسيطرة الدولة حصرياً».