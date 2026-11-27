بدأت سوريا، أمس، فعاليات الاحتفال بـ«موسم التحرير 2026»، بإحياء ذكرى انطلاق معركة «ردع العدوان» التي كانت الشرارة الأولى لإسقاط نظام بشار الأسد، وأنهت عهد القمع والظلم والقتل، وذلك بسلسلة نشاطات شعبية في دمشق ومدن أخرى.

ونظمت محافظة دمشق، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مسيرة ‏لفئات عمرية مختلفة ودراجين ورياضيين وفرق الدفاع ‏المدني، انطلقت في ساعات الصباح من ساحة الأمويين، ثم جاب المشاركون، رافعين الأعلام الوطنية، عدداً من شوارع العاصمة وصولاً إلى الجامع الأموي.‏

واحتفلت وزارة الداخلية بهذه المناسبة بتخريج دورة صف ‏الضباط ‏الأولى بعد التحرير، وذلك في المجمع التدريبي الأمني الثالث بريف ‏دمشق، بحضور وزيري «الداخلية» ‏أنس خطاب و«العدل» مظهر الويس، وعدد من محافظي وقادة ‏الأمن الداخلي.