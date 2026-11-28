يسارع غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي، الخطى للمضي قدماً في تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً عزمه على الوفاء بفترة التفويض التي منحت له، والتي تبقى لها 8 أيام للقيام بذلك.

وأكد آيزنكوت، في منشور له عبر منصة «إكس»، أمس، إنه سيلتزم بعد تشكيل الحكومة بالعمل على توسيع شكل حكومته لتشمل كل من يسعون إلى إعادة إسرائيل لمسارها الصحيح، نحو الاستقرار والأمن. وقال: «من الضروري تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، ولهذا السبب أنا أعمل وأبذل قصارى جهدي من أجل الأمر الأسمى».

واتهم رئيس الكنيست الجديد، متان كهانا، من حزب «يشار»، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أمس (الجمعة)، بأنه يحاول المماطلة من أجل دفع إسرائيل إلى انتخابات أخرى.

وفي غزة، نجا عز الدين الحية، النجل الأخير من الذكور لرئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، خليل الحية، من غارة استهدفت شقة سكنية بحي الرمال في مدينة غزة.