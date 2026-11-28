قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن طائرة عسكرية أميركية عطّلت، الخميس، سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» في خليج عُمان، بعدما حاولت اختراق الحصار المفروض على إيران إثر مغادرتها ميناء بندر عباس، رغم تحذيرات متكررة.
وأوضحت «سنتكوم»، في بيان، أن الطائرة أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة، وهي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم بالاو، ما أدى إلى تعطيل محركاتها من دون أن يصاب أحد من طاقمها المدني.
وقالت إن القوات الأميركية أعادت توجيه 158 سفينة تجارية امتثلت للحصار، وعطّلت ست سفن رفضت الامتثال، داعية البحارة في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز إلى الالتزام بتحذيراتها.
وفرضت واشنطن الحصار على الموانئ الإيرانية في أبريل (نيسان)، رداً على إغلاق طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب، ثم رفعته في يونيو (حزيران) وأعادت فرضه في يوليو (تموز) إثر انهيار مسودة تفاهم.
وتنفذ وزارة الخزانة الأميركية منذ أغسطس (آب) عملية «المنبوذ الاقتصادي» لقطع مصادر تمويل الحكومة الإيرانية، إلى جانب الحصار البحري.
وتوعد قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، الجمعة، أعداء إيران بتحرك «في الجو والبحر»، قائلاً إن كسر الحصار «مهمة راسخة وعزم لا يتزعزع».
وأعلن «الحرس الثوري»، صباح الجمعة، أن مقاتلة أميركية من طراز «إف - 16» ابتعدت بعد نيران تحذيرية أطلقتها الدفاعات الجوية قرب جزيرة هنغام، في أثناء «مرافقتها سفناً مخالفة».
وقالت بحرية «الحرس الثوري» إن ناقلة نفط انفجرت بعد اصطدامها بلغم شمال جزيرة غنم العُمانية، في أثناء محاولتها عبور المضيق من «مسار غير مصرح به»، وإن ناقلة أخرى كانت ترافقها أُجبرت على العودة.
ولم يحدد البيان هوية الناقلتين أو مصير الطاقم، ولم يتسنَّ التحقق من الروايتين بشكل مستقل، ولا معرفة ما إذا كانت لهما صلة بالسفينة التي أعلنت «سنتكوم» تعطيلها.
وأعلنت شرطة محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، اعتراض طائرة مسيّرة «معادية» في منطقة سرجنكل بزاهدان وإنزالها سالمة، بحسب وكالة «مهر»، من دون أن تحدد مصدرها أو نوعها.
وقالت بحرية «الحرس الثوري»، الخميس، إن ناقلتين انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام شمال ميناء خصب العُماني. وأعلن «الحرس الثوري»، الأربعاء، اصطدام ثلاث سفن بألغام في المضيق.
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة أصيبت، الأربعاء، بمقذوف مجهول شرق خصب، من دون أن تحدد مصدره. ولم يتضح ما إذا كانت الحوادث التي أعلنتها الهيئة و«الحرس الثوري» مرتبطة.
وتقول إيران والولايات المتحدة إنهما تسيطران على مضيق هرمز. وتربط طهران عودة الملاحة فيه إلى طبيعتها برفع الحصار البحري الأميركي وإنهاء الحرب على كل الجبهات.