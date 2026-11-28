صعّدت طهران، أمس (الجمعة)، لهجتها ضد الحصار البحري الأميركي؛ إذ توعد قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، بتحرك «في الجو والبحر» لكسره، قائلاً إن «أي حلقة حصار لن تصمد».

من جهته، توعد رئيس الأركان الإيراني علي عبد اللهي بـ«رد حاسم وفعال ومُندِم»، على أي تهديد أو اعتداء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، بمناسبة عيد الشكر إن النصر «في متناولنا» وسيتحقق «متى ما أريد»، معلناً إرسال حاملة طائرات إضافية، ومشككاً في فرص الاتفاق بقوله: «شخصياً، لا أعتقد ذلك».

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أمس، تعطيل سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» بذخائر دقيقة في خليج عُمان بعد محاولتها اختراق الحصار، وقالت إنها أعادت توجيه 158 سفينة وعطّلت ستاً.

وقال «الحرس الثوري» إن ناقلة انفجرت بلغم شمال جزيرة غنم العُمانية وتراجعت أخرى، وإن مقاتلة «إف - 16» أميركية ابتعدت بعد نيران تحذيرية قرب جزيرة هنغام، في روايتين لم يتسنَّ التحقق منهما.

وفي إسرائيل، أفاد موقع «واي نت» بتباين بين موقفي رئيس «الموساد» رومان غوفمان، الذي أيّد ضربة منفردة لإيران، ورئيس الأركان إيال زامير، الذي فضّل انتظار قرار ترمب. ويستند غوفمان إلى مخاوف من تطوير إيران أسلحة كيمائية سراً، وهو ما تنفيه طهران، ويقدّر زامير أن التهديد ليس فورياً بعد.