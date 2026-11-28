أكدت دول «حلف مكة» على التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع الجماعي وفقاً لبيان أعقب اجتماعاً للحلف في إسلام آباد أمس.

وجددت دول الحلف، وهي السعودية وباكستان وتركيا، التزامها بمبادئ اتفاقية «مكة للدفاع المشترك» وأهدافها، بما في ذلك الدفاع الجماعي، والتضامن المتبادل، واحترام سيادة كل طرف وسلامة أراضيه، مؤكدةً مجدداً عزمها على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية للشؤون السياسية والدفاعية المنبثقة عن «حلف مكة الدفاعي» بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث جرى خلاله استعراض تطورات الوضع الأمني الإقليمي.

وجددت اللجنة إدانتها بشدة للهجمات الحوثية الغاشمة والمتواصلة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة، مؤكدةً عزم الدول الثلاث على مواصلة جهودها المشتركة وتسريع وتيرتها لدعم المملكة في صون أمنها، وفقاً لأحكام الدفاع الجماعي المنصوص عليها في الاتفاقية.

وأشادت اللجنة بوتيرة التقدم المحرز نحو إنشاء الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية وتفعيل عملها، مؤكدةً أهمية دورها في دعم العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق الفعّال للحلف.