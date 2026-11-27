منذ عام 1978، باتت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» جزءاً من المشهد الأمني والسياسي والاجتماعي في جنوب لبنان. وعلى مدى 48 سنة، انتقلت مهمتها من مراقبة الانسحاب الإسرائيلي إلى مواكبة انتشار الجيش اللبناني ومراقبة تنفيذ القرار 1701، مروراً بمحطات عسكرية وسياسية وأحداث أمنية طبعت علاقتها بالأهالي و«حزب الله». واليوم، مع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، يواجه لبنان استحقاقاً جديداً يتمثّل في كيفية ملء الفراغ الذي قد ينشأ عن مغادرتها، وسط تباين دولي حول طبيعة القوة أو الآلية التي يمكن أن تخلفها.

تعود ولادة قوات - أو قوة - «يونيفيل» إلى 19 مارس (آذار) 1978، عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرارين 425 و426، بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان فيما سميت «عملية الليطاني». ولقد دعا القرار 425 إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية والانسحاب من لبنان، في حين نص على إنشاء قوة دولية مؤقتة بثلاث مهمات أساسية: التأكد من الانسحاب الإسرائيلي، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

طلائع القوات الدولية وصلت إلى الجنوب يوم 23 مارس 1978، لتبدأ واحدة من أطول مهمات حفظ السلام في تاريخ الأمم المتحدة. غير أن الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وضع القوة أمام واقع ميداني مختلف، واقتصرت مهماتها إلى حد كبير على حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.

وبعد الانسحاب الإسرائيلي الجزئي عام 1985، استمر الاحتلال في الشريط الحدودي بالتعاون مع ما عُرف بميليشيا «جيش لبنان الجنوبي»، إلى أن انسحبت إسرائيل من معظم الأراضي اللبنانية يوم 25 مايو (أيار) 2000.

ثم، عقب الانسحاب، حددت الأمم المتحدة ما عُرف بـ«الخط الأزرق»، وهو خط اعتُمد للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وليس حدوداً دولية نهائية متفقاً عليها. وهكذا، بقيت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر من أبرز نقاط النزاع.

حرب تموز والقرار 1071... المهمة تتوسع

في الواقع شكّلت حرب يوليو (تموز) 2006 المحطة الأهم في تاريخ «يونيفيل». فيوم 11 أغسطس (آب) من ذلك العام، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الذي وسّع صلاحيات القوة ورفع عددها إلى 15 ألف جندي. وبذا أصبحت مهمتها مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومواكبة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ومساعدته على بسط سلطة الدولة، فضلاً عن دعم وصول المساعدات الإنسانية، ومراقبة الحدود ونقاط الدخول، لضمان منع إدخال الأسلحة من دون موافقة الحكومة.

كذلك نصّ القرار على إنشاء منطقة بين «الخط الأزرق» ونهر الليطاني خالية من المسلحين أو الأسلحة والمعدات العسكرية، باستثناء ما يعود للدولة اللبنانية و«يونيفيل»، وأُنشئت أيضاً قوة بحرية لمراقبة المياه الإقليمية اللبنانية والمساعدة على منع تهريب الأسلحة بحراً.

تجديد المهام... من حرية الحركة إلى قرار الانتهاء

جُددت ولاية «يونيفيل» سنوياً منذ عام 2006، مع بعض التعديلات التي أدخلت إليها والمرتبطة بمهامها. ففي عام 2021، أتاح القرار 2591 تقديم مساعدات «غير فتّاكة» للجيش اللبناني، شملت الوقود والغذاء والأدوية والدعم اللوجستي، في ظل الأزمة الاقتصادية.

أما القرار 2650 الصادر عام 2022، فأثار جدلاً واسعاً بعدما أكد حق «يونيفيل» في تنفيذ عملياتها من دون اشتراط مرافقة الجيش اللبناني لها في كل تحرّك، وتكرّر هذا التوجّه في القرار 2695 عام 2023، وسط اعتراضات «حزب الله». بيد أن التحوّل الأكبر جاء في 28 أغسطس 2025، عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2790، وفيه قرّر تمديد ولاية «يونيفيل» للمرة الأخيرة حتى يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، وبدء انسحاب منظّم وآمن خلال عام 2027.

«حزب الله»... والحوادث مع الأهالي

في الواقع، لم تكن علاقة «يونيفيل» بالبيئة المحلية - المحسوبة في معظمها على «حزب الله» و«حركة أمل» - خالية من التوتر، وبالأخصّ، مع اعتراض «حزب الله» على بعض تحرّكاتها المستقلة، مقابل تأكيد الأمم المتحدة أن حرية الحركة ضرورية لتنفيذ القرار 1701 ومراقبة الوضع الميداني.

إذ شهدت بلدات جنوبية عدة اعتراضات من الأهالي المدفوعين من قبل «حزب الله» على دوريّات دولية، تطوّرت في بعض الحالات إلى قطع طُرق ومُحاصرة آليات واعتداءات جسدية وتخريب معدّات.

وكان من أخطر الحوادث ما وقع في بلدة العاقبية يوم 14 ديسمبر 2022، عندما تعرّضت دورية آيرلندية لإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل الجندي شون روني وإصابة ثلاثة آخرين. ويومذاك اتهم القضاء اللبناني سبعة أشخاص على خلفية الحادث، لكن «حزب الله» نفى مسؤوليته، واعتبر ما حصل حادثاً غير مقصود بين سكان البلدة والقوة الدولية.

ثم خلال حرب 2024، تعرّضت مواقع ودوريّات أممية أيضاً لهجمات وقصف، وأصيب جنود دوليون، في وقت وجدت فيه «يونيفيل» نفسها بين أطراف النزاع، عاجزة عن منع التصعيد على الرغم من استمرارها في تنفيذ مهماتها.

بعد «يونيفيل»... خوف من الفراغ الأمني

اليوم، مع اقتراب موعد الانسحاب، يتقدم سؤال «البديل» إلى واجهة الاهتمام اللبناني والدولي. ولقد أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الخيار الأول للبنان هو تجديد ولاية القوة الأممية، مؤكداً في أغسطس 2026 أنه في حال تعذّر التمديد لا بد من إيجاد صيغة قانونية تضمن استمرار الحضور الدولي ودعم الجيش اللبناني.

ثم، في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، أكد عون أن لبنان يعمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسهيل تجديد الولاية، ورحّب بالمبادرة الفرنسية - الإيطالية لإنشاء قوة أوروبية تتولى دوراً بعد انتهاء المهمة الحالية.

أما ماكرون فأعلن في 25 يونيو (حزيران) 2026، بالتعاون مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إطلاق «تحالف دولي» لدعم لبنان في مرحلة ما بعد «يونيفيل»، بهدف مساندة سيادة الدولة ومنع نشوء فراغ أمني. وأيضاً أكد الجانبان دعمهما إنشاء بعثة أوروبية في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية.

وفي هذا السياق، برزت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى بيروت حيث التقى المسؤولين، وشدد على ضرورة إيجاد إطار جديد يواكب انتشار الجيش اللبناني ويساعد على تنفيذ القرار 1701.

إلا أن التطوّر الأبرز كان زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز يومي 15 و16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى بيروت حيث التقى الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نوّاف سلام. وأعلن من بيروت «ضرورة استمرار» القرار 1701 مع إدخال تعديلات عليه. وشدد على أن لبنان «لا يمكن أن يستمر بوجود جيشين»، معرباً عن أمله في أن يتخلّى «حزب الله» طوعاً عن سلاحه.

ومن جهته، طرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، احتمال أن تكون الآلية البديلة لـ«يونيفيل» مدنية وليست عسكرية، تتمثل مهمتها في مراقبة تنفيذ التفاهمات والتحقّق من التزام الطرفين بها، ولا سيما في «المناطق التجريبية» التي يُفترَض أن تنسحب منها إسرائيل ويتولّى الجيش اللبناني السيطرة عليها.

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