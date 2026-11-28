ذكر تقرير صحافي أن شركات الذكاء الاصطناعي قد تكون توصلت إلى اكتشافات «مدوية» من شأنها تهديد إحدى الركائز الأساسية لأمن البنوك والحكومات خلال أشهر قليلة، وسط مخاوف من أن تتيح هذه الاختراقات فك تشفير الاتصالات السرية حول العالم بسهولة أكبر.

وقال سكوت آرونسون، أحد أبرز علماء الحاسوب النظري، لصحيفة «الغارديان» إن هناك «شائعات موثوقة» تفيد بأن نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي أحرزت تقدماً في حل مسائل رياضية تعود إلى عقود، وتتعلق بالأساليب التي يستخدمها العالم لتشفير المعلومات السرية.

وبحسب طبيعة ما توصلت إليه هذه النماذج، قد يتمكن القراصنة، إلى جانب أطراف أخرى كثيرة، خلال وقت قصير من فك تشفير الاتصالات السرية حول العالم بسهولة أكبر، بما في ذلك المعاملات المصرفية، والبرقيات الدبلوماسية، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة.

وفي حال حدوث ذلك، قد تضطر أجهزة الاستخبارات والحكومات والبنوك والشركات الخاصة إلى تحديث الأسس التي تعتمد عليها في تأمين اتصالاتها بصورة عاجلة، وإلا فإنها ستواجه خطر انكشاف معلومات شديدة الحساسية على نطاق واسع.

اختراقات تثير مخاوف الخبراء

وتنبع مخاوف الخبراء من سلسلة من التطورات الرياضية التي أعلنت عنها شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة خلال الأسابيع الماضية.

ورغم أن معظم هذه التطورات يتعلق باكتشافات نظرية مجردة، فإنها تشير، بالنسبة إلى المتخصصين، إلى أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على حل مسائل اعتقد كثيرون أنها ستظل عصية على الحل في المستقبل المنظور.

وكتب آرونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه «شبه متأكد، استناداً إلى مصادر موثوقة متعددة، من أن مختبرات الذكاء الاصطناعي تحتفظ حالياً باختراق كبير أو أكثر في مجال التشفير».

وفي هذا الصدد، قال ستيفن مردوخ، أستاذ علوم الحاسوب في كلية لندن الجامعية، إن «من اعتقدوا أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع تحقيق أي تقدم رياضي مهم مخطئون بالتأكيد في هذه المرحلة، ولم يعد واضحاً أين تكمن حدوده».

وفي حديث لبرنامج «توداي» على إذاعة «بي بي سي راديو 4»، أمس (الجمعة)، قال عالم الرياضيات ماركوس دو سوتوي إن التداعيات الأوسع لكثير من هذه الاكتشافات، وما قد تعنيه بالنسبة إلى التشفير، لا تزال غير معروفة، لكنه أشار إلى أن أحداً لم يتحدث عن المسألة التي تقع في صميم حماية الأسرار الإلكترونية، متسائلاً عن سبب تجاهلها.

سباق الاستعداد لعصر فك التشفير

ووفق تقرير الصحيفة البريطانية، تستعد الحكومات والبنوك وأجهزة الاستخبارات منذ سنوات لاحتمال ظهور تقنيات قوية قادرة على فك التشفير، بسبب المخاطر التي تمثلها الحواسيب الكمومية. فعند تطوير هذه الحواسيب ستكون قادرة على كسر خوارزميات تعود إلى عقود، وتعتمد عليها أشكال كثيرة من التشفير. لكن تطوير حواسيب كمومية قادرة على تحقيق ذلك لا يزال يحتاج إلى سنوات، وليس أسابيع، أو أشهر.

وقال مردوخ إن حكومات وشركات تكنولوجيا كثيرة تعمل على الانتقال إلى معايير تشفير أكثر تطوراً، لا تكون عرضة لاختراق الحواسيب الكمومية، لكن هذه العملية تسير ببطء. وأضاف أن الموعد المستهدف كان نحو عام 2032، وكان من المرجح ألا يتحقق في موعده.

ويرى مردوخ وآرونسون وخبراء آخرون الآن أن تطورات مفاجئة قد تطرأ قريباً على فهم العالم للتشفير. ولا تزال طبيعة الاكتشافات المحتملة غير واضحة. ويعتقد آرونسون وآخرون أن الذكاء الاصطناعي ربما توصل إلى طريقة جديدة لكسر أنظمة التشفير، أو أثبت، على العكس، عدم وجود وسيلة مختصرة تتيح ذلك.

وقد يحدث هذا من خلال تحليل نماذج الذكاء الاصطناعي للرياضيات التي تقوم عليها أنظمة التشفير، والتي لم تكن مفهومة بالكامل حتى الآن. وإذا نجحت هذه النماذج في ذلك، فقد تتمكن من إيجاد وسيلة لفك تشفير كميات هائلة من البيانات السرية، وكشفها.

دعوات إلى الاستعداد للتطورات المفاجئة

وقال آرونسون إنه لم تصدر أي إعلانات رسمية من شركات الذكاء الاصطناعي بشأن اكتشافات تتعلق بالتشفير، لكن «كل من لديه اطلاع على المجال يفترض» أن هذه الاكتشافات موجودة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تطرق أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إلى المخاوف من أن تكون شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» قد حققتا اختراقات في مجال التشفير، وقال إن على هذه الشركات توخي الحذر عند طرح نماذج جديدة للجمهور.

وخلال الأسابيع الماضية، نشرت شركات ذكاء اصطناعي براهين لنتائج رياضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه المسألة. وتناول أحد هذه الإنجازات سؤالاً أساسياً يتعلق بكيفية تصنيف المسائل التي يصعب حلها حسابياً.