قفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، الجمعة، بقيادة ارتفاع العقود المرتبطة بمؤشر «ناسداك 100» بنحو 3 في المائة، مع عودة المستثمرين من عطلة عيد الشكر لاقتناص أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي تكبدت خسائر حادة في الفترة الأخيرة.

وشهدت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تقلبات حادة خلال الأسبوع الحالي، إذ أسهمت عودة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، إلى جانب هبوط سهم «أنثروبيك» لفترة وجيزة دون سعر الطرح العام الأولي، في زيادة التقلبات التي طالت أسهم الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتناوب المستثمرون بين اقتناص الأسهم بعد موجة بيع حادة، والمخاوف من ارتفاع التكاليف والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل الاستثمارات.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة «إكس تي بي»: «يبدو أن تعافي الأسهم ذو طبيعة فنية. فالأسئلة التي تسببت في حالة الذعر بالأسواق لا تزال بلا إجابات». وأضافت: «إذا استمرت هذه المكاسب خلال تداولات الجمعة، فسيشير ذلك إلى عودة الحماس للاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي».

وعلى الرغم من التقلبات، يتجه مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي لهما منذ أغسطس (آب)، في حين يسير مؤشر «داو جونز» للأسهم القيادية نحو تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ أبريل (نيسان) 2025.

لكن الانتعاش لم ينجح في محو خسائر نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ يتجه مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى تسجيل أسوأ أداء لهما خلال نوفمبر منذ عام 2008، تحت ضغط المخاوف من تشديد تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، إلى جانب التوقعات باستمرار السياسة النقدية التقييدية.

ويقيّم المستثمرون أيضاً تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترمب فرضها على الواردات من 14 شريكاً تجارياً، وأُعلن عنها الأربعاء.

ويتوقع المتعاملون في الأسواق، بصورة شبه كاملة، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بعدما أظهرت بيانات صدرت هذا الأسبوع أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً في الربع الثالث بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات الأولية، وأن التضخم تسارع مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول).

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قد دخلت منطقة التصحيح الفني خلال الشهر الحالي، بعدما تراجع مؤشر «ناسداك» في إحدى المراحل بنحو 20 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في أكتوبر.

وبحلول الساعة 4:23 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 669 نقطة، أو 1.33 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 142.75 نقطة، أو 1.98 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 749 نقطة، أو 2.87 في المائة.

وصعد سهم «إنفيديا»، التي تقف في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4.7 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، رغم بقائه منخفضاً بأكثر من 37 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في أكتوبر، استناداً إلى آخر سعر إغلاق.

كما تعافت أسهم شركات أخرى لصناعة الرقائق، تكبدت خسائر حادة خلال الشهر الحالي، إذ ارتفع سهم «إيه إم دي» بنسبة 7 في المائة، و«برودكوم» بنسبة 4.7 في المائة.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المستثمرة بكثافة في الذكاء الاصطناعي، وهي «ألفابت» و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمز» و«أوراكل»، بنسب تراوحت بين 2.3 و5.3 في المائة.

كما ارتفعت أسهم شركات الحوسبة السحابية الناشئة «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 7.9 و9.5 في المائة على التوالي. وشملت المكاسب أيضاً شركات أخرى مستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، من بينها شركة تخزين البيانات «سانديسك»، وشركة المنتجات البصرية «لومينتوم»، وشركة تصنيع الخوادم «ديل».

وفي قطاع المعادن النفيسة، ارتفعت أسهم شركات تعدين الذهب والفضة مع تعافي أسعار المعادن من خسائر حادة تكبدتها خلال الجلسات القليلة الماضية. وصعد سهم «نيومونت» بنسبة 5.6 في المائة، فيما ارتفع صندوق «غلوبال إكس» المتداول لأسهم شركات تعدين الفضة بنسبة 6.3 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «فيرتكس فارماسوتيكالز» بنسبة 6.8 في المائة، بعدما قررت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تمديد فترة مراجعة دواء الشركة المخصص لعلاج أمراض الكلى لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

ومن المرجح أن تكون أحجام التداول محدودة عقب عطلة عيد الشكر الخميس، لا سيما أن أسواق الأسهم الأميركية ستعمل لنصف يوم فقط الجمعة.