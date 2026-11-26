كثّف الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة عمليات اغتيال قادة وضباط كبار في جهاز «الأمن الداخلي» التابع لحكومة «حماس» بقطاع غزة.

وفي حين اغتالت إسرائيل رئيس الجهاز، الثلاثاء، لم تمضِ سوى ساعات حتى اغتالت أحد كبار ضباطه المسؤول عن شمال القطاع، وسط حملات تحريض كبيرة نفذتها داخل غزة ضد الحركة ومسؤوليها الأمنيين.

وسعت إسرائيل إلى استعراض قدراتها خلال عمليات الاغتيال، ووجّهت رسائل إلى سكان مدينة غزة، وخاصة القاطنين بمنطقة غرب المدينة، وتحديداً مخيم الشاطئ، على هواتفهم الجوالة من قبل ضابط المخابرات الإسرائيلية المسؤول عن المنطقة، تتحدث عن «مفاجآت» لم تحددها.

وخلال ساعات مساء الأربعاء، أغرقت طائرات مسيّرة سماء مدينة غزة بمنشورات ورقية تحريضية حملت صوراً لضباط اغتالتهم إسرائيل، وكُتب فيها: «العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم... اللي يفكر يقرب من أصحابنا»؛ في إشارة تحذيرية مرتبطة على ما يبدو بعمل «الأمن الداخلي» على ملاحقة المتخابرين مع إسرائيل.