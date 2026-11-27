كثّف «حزب الله» اللبناني من هجماته السياسية والإعلامية على رئيس الجمهورية جوزيف عون، مدفوعاً بالملاحقات القضائية لعناصره الذين تورطوا في نقل متفجرات من شرق لبنان في الشهر الماضي، وآخرين ضُبطوا في منطقة جبلية في الشمال.

وقال مصدر لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهة بين عون و«حزب الله» ليست محصورة بما لدى الأخير من ملاحظات على خطاب عون في ذكرى الاستقلال، وإنما لاعتراضه على الإجراءات القضائية. وأضاف أن اشتداد الحملة «يعود بالدرجة الأولى إلى أنه اعتاد في السابق أن يكون الآمر الناهي في تعاطيه مع الأجهزة الأمنية والقضائية وتطويعها، بخلاف ما هو حاصل اليوم بعدم استجابتها لطلبه الإفراج عن شحنة المتفجّرات ومجموعة الشمال».

إلى ذلك، فرض الجيش اللبناني هدوءاً في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت، إثر إطلاق نار ناتج من «إشكال شخصي»، أسفر عن سقوط جرحى، وأعلن الجيش أنه أوقف 4 متورطين، ويلاحق آخرين.