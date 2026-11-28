عادت روائح صابون الغار الحلبي والدريرة والبيلون والزعتر لتفوح في أروقة الأسواق التاريخية بحلب، العاصمة التجارية لسوريا، مع عودة النشاط إلى أكثر من 13 سوقاً يضم كل منها في المتوسط نحو 50 متجراً، فيما تستعد 5 أسواق أخرى للنهوض فور انتهاء أعمال الترميم الجارية فيها.

وخلال جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في الأسواق المُرممة، تبيّن أن نسبة عودة التجار إليها بلغت نحو 80 في المائة، ووصلت إلى 100 في المائة في بعضها، لا سيما سوق «المحمّص»، وسط إقبال لافت من المتسوقين وتجار الجملة القادمين من مختلف المحافظات. ويقول تاجر جملة من حمص خلال تجوله في السوق: «الصناعات الحلبية تراجعت خلال سنوات الحرب، لكنها لم تتوقف؛ فهي تتميز بالجودة والسعر المدروس، وهي اليوم تعود أقوى، بفضل إصرار التاجر والصناعي الحلبي».

القبة الخشبية في سوق المحمص مع المظلة الخشبية (الشرق الأوسط)

وتعدّ شبكة أسواق حلب المسقوفة بالقباب والممتدة على مسافة تُقدّر بنحو 15 كيلومتراً، أكبر وأقدم شبكة أسواق مسقوفة متصلة في العالم، حيث تعود نواتها الأولى إلى العصر الهلنستي (القرن الرابع قبل الميلاد)، بينما اكتمل تخطيطها المعماري الحالي خلال العصرين المملوكي والعثماني.

وخلال جولة رفقة فريق من المهندسين والخبراء الشباب في «صندوق الآغا خان للثقافة»، الذي أطلق مشروع الترميم عام 2017، بالشراكة مع مديرية المدينة القديمة في حلب، والمديرية العامة للآثار والمتاحف، ومبادرات القطاع الخاص، يتحدث أعضاء الفريق بشغف عن قصة إحياء كل عنصر معماري وإعادته إلى أصله. وشملت الأعمال المنجزة إعادة تأهيل 8 أقسام رئيسية، وتسليم أكثر من 277 محلاً تجارياً لأصحابها، وتأهيل نحو 500 متر من الممرات الداخلية.

وتعدّ الأسواق التي تمت إعادة بنائها من الأسواق المفصلية في حلب القديمة؛ بدءاً من «السقطية» - شريان الأسواق الممتد من باب أنطاكية، وصولاً إلى «سوق الزرب» المقابلة للقلعة - مروراً بـ«خان الحرير» و«ساحة الفستق»، وحتى أسواق «الحدادين»، و«الحبال»، و«الأحمدية»، و«المحمّص»، و«العبي».

سوق حلب التاريخية (الشرق الأوسط)

وتخضع هذه الأسواق لعمليات تدعيم إنشائي دقيقة، وتأهيل لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء مع الاعتماد على الطاقة الشمسية لإنارة الممرات، وفق المعايير الأثرية الدولية المعتمدة لدى منظمة «اليونسكو».

وفي «سوق المحمّص»، التي عادت إلى الحياة نهاية عام 2024، بعد تعرضها لدمار تجاوز 90 في المائة، تقف المهندسة المعمارية فاطمة ترك خولندي، قائدة فريق المسح والتوثيق والدراسات، تحت مظلة خشبية لسبيل ماء مقابل مقهى «الشلبي»؛ وتشير إلى القبة الخشبية - وهي إحدى قبتين فريدتين في حلب القديمة - موضحة أنها دُمرت بالكامل وأُعيد بناؤها كما كانت في الأصل.

العلم السوري فوق قلعة حلب (الشرق الأوسط)

وتضيف خولندي: «أما هذه المظلة النادرة فكانت متهالكة وفكرنا في التخلي عنها، لكن التحليل المخبري لموادها كشف عن قيمتها التاريخية العالية؛ فاستعنّا بحرفيين سوريين ونُقلت إلى دمشق، حيث عمل فريق مختص على ترميمها بالمواد ومركبات الألوان النباتية الأصلية ذاتها، في عملية استغرقت وقتاً أطول من المتوقع».

وتمر عملية إعادة الإعمار بمراحل معقدة تبدأ بفرز الحجارة يدوياً لإعادة كل حجر إلى موضعه الأصلي، والبحث عن بدائل مطابقة للمفقود منها. ويشرح المهندس المعماري محمد فخري حلبية، مسؤول أعمال المسح والتوثيق، أن فريقه جمع مئات الآلاف من الصور من الأهالي وأصحاب المتاجر والإنترنت، وقاطعها وطابقها عبر برمجيات متخصصة مع المخططات الفرنسية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام، للوصول إلى تصور دقيق لشكل الأسواق قبل الدمار. ويقول حلبية: «يستغرق البحث للواجهة الواحدة من 6 إلى 8 أشهر، ومع ظهور أي تفصيل جديد نضطر أحياناً لإعادة العمل من البداية؛ لأن الواجهات والقباب كانت ركاماً على الأرض مع غياب بيانات ومخططات لشكلها قبل أن يلحقها الدمار».

نيران الحرب تركت آثارها على ما تبقى من حلب القديمة (الشرق الأوسط)

أدى تداخل أضرار الحرب مع تداعيات زلزال شباط (فبراير) 2023، إلى إطالة طريق العودة؛ إذ يوضح رئيس تنفيذ المشاريع في صندوق «الآغا خان» يحيى الباشا، أن مقهى «الشلبي» رُمم مرتين؛ ففي الأولى عولجت أضرار الواجهة جراء الحرب، وفي الثانية أُعيد بناؤه بالكامل بعد انهيار سقفه وعقوده الحجرية في الزلزال، إلى جانب تنفيذ أعمال تثبيت طارئة لـ6 معالم تاريخية أخرى.

ورغم التسارع الملحوظ في وتيرة العمل بـ5 أسواق رئيسية حالياً - هي «العطارين»، و«الباطية»، و«الصرمايتية»، و«إسطنبول (النسوان)»، و«الجوخ» - تشير التقديرات الهندسية إلى أن نحو 55 إلى 65 في المائة من إجمالي شبكة الأسواق (نحو 22 سوقاً) لا تزال ركاماً ينتظر التمويل، وتتركز الأضرار الأشد تعقيداً في المحاور الوسطى كأسواق «الصاغة»، و«النحاسين»، و«السويقة».

ومع ذلك، يلمس الفريق شغفاً استثنائياً من التجار للعودة؛ ويروي الباشا أن أحد أصحاب المتاجر سأله أخيراً عمّا إذا كان يجدد عقد إيجار محله البديل في حي الفرقان لعام كامل أم لـ6 أشهر فقط، في إشارة إلى ترقبه موعداً لتسلم متجره التاريخي.

واليوم، مع عودة الحركة إلى هذه الأسواق، عاد صوت صباح فخري وفرق الإنشاد الحلبية ليصدح في محيط القلعة، وعادت موائد الكباب والكبب الحلبية لتجذب الزوار، على أمل أن تستكمل بوابة سوريا الشمالية نهوضها الكامل.